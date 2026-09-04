EE.UU. crea 162.000 empleos en agosto: ¿Qué significa para trabajadores?
Publicado el04/09/2026 a las 05:26
El mercado laboral de Estados Unidos sorprendió en agosto con la creación de 162.000 puestos de trabajo, mientras la tasa de desempleo permaneció en 4.1%, informó la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).
El resultado muestra una aceleración frente al ritmo reciente: la economía había generado un promedio de apenas 31.000 empleos mensuales durante los 12 meses anteriores.
- Para los trabajadores, sin embargo, el panorama sigue teniendo contrastes. Unos 7 millones de estadounidenses permanecían desempleados, mientras el desempleo entre los hispanos se situó en 4.8%.
Por qué importa: Más contrataciones y mejores salarios pueden fortalecer los ingresos familiares, aunque las oportunidades laborales están creciendo de manera desigual entre industrias.
Restaurantes y educación impulsan los nuevos empleos en EE.UU.
Los restaurantes y establecimientos de bebidas sumaron 59.000 empleos en agosto, muy por encima de su promedio mensual de 12.000 durante el último año, según reporte de BLS.
- La educación de gobiernos locales agregó otros 42.000 puestos, mientras la manufactura mantuvo su tendencia ascendente con 16.000 empleos adicionales.
- El sector salud también agregó 13.000 puestos, aunque avanzó a un ritmo inferior al promedio de 32.000 empleos mensuales registrado durante los 12 meses anteriores.
JUST IN: Wow. A huge August jobs report. The US economy added +162,000 jobs in August. On top of that June and July were revised higher by a total of +55k. There were big rebounds in hiring in hospitality and education. Also solid hiring in manufacturing and construction (AI data… pic.twitter.com/NZL6GsdEQf
— Heather Long (@byHeatherLong) September 4, 2026
No todas las industrias tuvieron buenas noticias: El sector de información perdió 23.000 empleos, incluyendo recortes en procesamiento de datos, alojamiento web, publicaciones y proveedores de contenido.
Los salarios también aumentaron durante agosto
El salario promedio por hora de los trabajadores del sector privado aumentó 10 centavos, hasta $37.75, lo que representa un incremento mensual de 0.3%.
- En comparación con agosto de 2025, los salarios promedio aumentaron 3.1%, una cifra importante para hogares que siguen pendientes del costo de vida.
162,000 jobs added to the economy in August, shattering economists’ expectations! 📈 pic.twitter.com/Ow3ZPlWMzV
— The White House (@WhiteHouse) September 4, 2026
Otra señal favorable fue la reducción del trabajo involuntario a tiempo parcial:
El número de personas que trabajaban medio tiempo por razones económicas cayó en 414.000, hasta 4.4 millones.
Son trabajadores que preferían empleos de tiempo completo, pero tenían jornadas reducidas o no conseguían puestos con más horas.
El desempleo se mantiene en 4.1%
La participación laboral subió ligeramente hasta 61.6%, aunque permanece 0.5 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado en enero.
BLS también corrigió al alza sus estimaciones anteriores. Junio pasó de 20,000 a 31.000 nuevos empleos, mientras julio fue revisado de una pérdida de 23.000 a una ganancia de 21.000.
En conjunto, las revisiones añadieron 55.000 empleos a las estimaciones de junio y julio.
- Para los trabajadores, agosto deja así una señal más favorable: aumentaron las contrataciones y los salarios, aunque conseguir empleo todavía depende considerablemente del sector y del tipo de trabajo buscado.