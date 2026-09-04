EE.UU. crea 162.000 empleos en agosto: ¿Qué significa para trabajadores?

El mercado laboral de Estados Unidos sorprendió en agosto con la creación de 162.000 puestos de trabajo, mientras la tasa de desempleo permaneció en 4.1%, informó la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

El resultado muestra una aceleración frente al ritmo reciente: la economía había generado un promedio de apenas 31.000 empleos mensuales durante los 12 meses anteriores.

Para los trabajadores, sin embargo, el panorama sigue teniendo contrastes. Unos 7 millones de estadounidenses permanecían desempleados, mientras el desempleo entre los hispanos se situó en 4.8%.

Por qué importa: Más contrataciones y mejores salarios pueden fortalecer los ingresos familiares, aunque las oportunidades laborales están creciendo de manera desigual entre industrias.

Restaurantes y educación impulsan los nuevos empleos en EE.UU.

Los restaurantes y establecimientos de bebidas sumaron 59.000 empleos en agosto, muy por encima de su promedio mensual de 12.000 durante el último año, según reporte de BLS.

La educación de gobiernos locales agregó otros 42.000 puestos, mientras la manufactura mantuvo su tendencia ascendente con 16.000 empleos adicionales.

de gobiernos locales agregó otros 42.000 puestos, mientras la manufactura mantuvo su tendencia ascendente con 16.000 empleos adicionales. El sector salud también agregó 13.000 puestos, aunque avanzó a un ritmo inferior al promedio de 32.000 empleos mensuales registrado durante los 12 meses anteriores.