Pago del Seguro Social llega hoy: revisa quién cobra este 3 de septiembre
Publicado el03/09/2026 a las 05:44
El Seguro Social paga beneficios este jueves 3 de septiembre a un grupo específico de beneficiarios en Estados Unidos, de acuerdo con el calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA).
Por qué importa: No todos los jubilados reciben dinero hoy. La fecha de pago depende de cuándo comenzaron a recibir beneficios y, para la mayoría, también del día de nacimiento.
- Conocer el calendario permite saber cuándo esperar el depósito y evitar confusiones por aparentes retrasos.
¿Quién recibe el pago del Seguro Social hoy?
El pago de este 3 de septiembre corresponde principalmente a quienes comenzaron a recibir beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997.
También aplica a determinados beneficiarios que reciben simultáneamente Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).
- En estos casos, la SSA establece que el Seguro Social se paga el día 3 del mes, mientras que el SSI normalmente se entrega el día 1.
El monto: Los trabajadores jubilados reciben en 2026 un beneficio promedio estimado de $2,071 mensuales, después del ajuste por costo de vida (COLA) de 2.8%.
Sin embargo, esa cantidad es solo un promedio. El cheque individual puede ser mayor o menor, según factores como los ingresos acumulados durante la vida laboral y la edad en que se solicitaron los beneficios.
¿Cuándo llegan los próximos pagos de septiembre?
Quienes no pertenecen al grupo que cobra este jueves deberán revisar su fecha de nacimiento.
El calendario de septiembre establece los siguientes pagos:
- 9 de septiembre: nacidos entre el día 1 y el 10.
- 16 de septiembre: nacidos entre el 11 y el 20.
- 23 de septiembre: nacidos entre el 21 y el 31.
¿Qué pasa si el dinero no llega a los jubilados?
La SSA recomienda esperar tres días adicionales de correo después de la fecha prevista antes de contactar a la agencia por un pago que no se haya recibido.
Así, quienes no vean un depósito este jueves no necesariamente enfrentan un retraso: su pago podría estar programado para uno de los próximos miércoles de septiembre.