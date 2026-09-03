Pago del Seguro Social llega hoy: revisa quién cobra este 3 de septiembre

El Seguro Social paga beneficios este jueves 3 de septiembre a un grupo específico de beneficiarios en Estados Unidos, de acuerdo con el calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA).

Por qué importa: No todos los jubilados reciben dinero hoy. La fecha de pago depende de cuándo comenzaron a recibir beneficios y, para la mayoría, también del día de nacimiento.

Conocer el calendario permite saber cuándo esperar el depósito y evitar confusiones por aparentes retrasos.

¿Quién recibe el pago del Seguro Social hoy?

El pago de este 3 de septiembre corresponde principalmente a quienes comenzaron a recibir beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997.

También aplica a determinados beneficiarios que reciben simultáneamente Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

En estos casos, la SSA establece que el Seguro Social se paga el día 3 del mes, mientras que el SSI normalmente se entrega el día 1.

El monto: Los trabajadores jubilados reciben en 2026 un beneficio promedio estimado de $2,071 mensuales, después del ajuste por costo de vida (COLA) de 2.8%.

Sin embargo, esa cantidad es solo un promedio. El cheque individual puede ser mayor o menor, según factores como los ingresos acumulados durante la vida laboral y la edad en que se solicitaron los beneficios.