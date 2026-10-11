Las fechas clave de dinero del 12 al 16 de octubre llegan con un feriado bancario, el anuncio del aumento del Seguro Social para 2027, un pago de beneficios y dos plazos que no conviene dejar pasar: la prórroga del IRS y el inicio de la inscripción abierta de Medicare.

Por qué importa: esta semana se decide cuánto subirá tu cheque del Seguro Social el próximo año, y un día feriado puede retrasar depósitos y transferencias.

Lunes 12 de octubre: feriado de Columbus Day

[caption id="attachment_1696279" align="alignnone" width="1600"]Infografía - MundoNow - Fuentes: SSA, BLS, Reserva Federal, IRS, Medicare.gov, Census[/caption]

La Reserva Federal cierra por el feriado federal (Día de la Raza, Columbus Day en EE.UU.), así que muchos bancos no abren y no hay entrega regular de correo. La bolsa de Nueva York y el Nasdaq sí operan; el mercado de bonos cierra.

Si esperas un depósito directo o haces una transferencia ese día, puede procesarse hasta el martes 13. La banca en línea y los cajeros automáticos siguen funcionando.

Martes 13 de octubre: los grandes bancos rinden cuentas

JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup y Goldman Sachs publican sus resultados del tercer trimestre antes de la apertura del mercado; Bank of America y Morgan Stanley lo hacen el miércoles 14. Sus reportes dan pistas sobre cómo van los pagos de tarjetas de crédito y préstamos de los consumidores.

Miércoles 14 de octubre: inflación y el COLA 2027

8:30 a.m. (hora del Este): la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publica la inflación de septiembre. Es el último dato que se usa para calcular el ajuste por costo de vida (COLA) del Seguro Social y del SSI para 2027. En años recientes, la Administración del Seguro Social (SSA) ha anunciado el porcentaje esa misma mañana.

la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publica la inflación de septiembre. Es el último dato que se usa para calcular el ajuste por costo de vida (COLA) del Seguro Social y del SSI para 2027. En años recientes, la Administración del Seguro Social (SSA) ha anunciado el porcentaje esa misma mañana. Pago del Seguro Social para quienes nacieron entre el 1 y el 10 del mes.

para quienes nacieron entre el 1 y el 10 del mes. 2:00 p.m.: la Reserva Federal publica su Libro Beige, un resumen de cómo ven la economía los negocios en cada región del país.

La Fed subió su tasa de referencia en septiembre a un rango de entre 3.75% y 4%, y en sus actas dejó ver que otra subida es probable antes de fin de año. Su próxima reunión es el 27 y 28 de octubre, así que el dato de inflación también puede influir en lo que pagas por tarjetas, préstamos de auto e hipotecas.