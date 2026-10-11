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Esta semana, para tu dinero: el aumento del Seguro Social 2027, feriado bancario y plazos del IRS y Medicare
El COLA 2027 se anuncia el 14 de octubre, el lunes es feriado bancario, vence la prórroga del IRS y arranca Medicare. Las fechas clave, día por día.
Por  Redacción MundoNow
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Lo que viene esta semana: las claves económicas de la semana en MundoNow Dinero
Foto: DepositPhotos

Publicado el 11/10/2026 a las 10:25

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Las fechas clave de dinero del 12 al 16 de octubre llegan con un feriado bancario, el anuncio del aumento del Seguro Social para 2027, un pago de beneficios y dos plazos que no conviene dejar pasar: la prórroga del IRS y el inicio de la inscripción abierta de Medicare.

Por qué importa: esta semana se decide cuánto subirá tu cheque del Seguro Social el próximo año, y un día feriado puede retrasar depósitos y transferencias.

[caption id="attachment_1696279" align="alignnone" width="1600"]Tu dinero esta semana: fechas clave del 12 al 16 de octubre Infografía - MundoNow - Fuentes: SSA, BLS, Reserva Federal, IRS, Medicare.gov, Census[/caption]

Lunes 12 de octubre: feriado de Columbus Day

La Reserva Federal cierra por el feriado federal (Día de la Raza, Columbus Day en EE.UU.), así que muchos bancos no abren y no hay entrega regular de correo. La bolsa de Nueva York y el Nasdaq sí operan; el mercado de bonos cierra.

Si esperas un depósito directo o haces una transferencia ese día, puede procesarse hasta el martes 13. La banca en línea y los cajeros automáticos siguen funcionando.

Martes 13 de octubre: los grandes bancos rinden cuentas

JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup y Goldman Sachs publican sus resultados del tercer trimestre antes de la apertura del mercado; Bank of America y Morgan Stanley lo hacen el miércoles 14. Sus reportes dan pistas sobre cómo van los pagos de tarjetas de crédito y préstamos de los consumidores.

Miércoles 14 de octubre: inflación y el COLA 2027

  • 8:30 a.m. (hora del Este): la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publica la inflación de septiembre. Es el último dato que se usa para calcular el ajuste por costo de vida (COLA) del Seguro Social y del SSI para 2027. En años recientes, la Administración del Seguro Social (SSA) ha anunciado el porcentaje esa misma mañana.
  • Pago del Seguro Social para quienes nacieron entre el 1 y el 10 del mes.
  • 2:00 p.m.: la Reserva Federal publica su Libro Beige, un resumen de cómo ven la economía los negocios en cada región del país.

La Fed subió su tasa de referencia en septiembre a un rango de entre 3.75% y 4%, y en sus actas dejó ver que otra subida es probable antes de fin de año. Su próxima reunión es el 27 y 28 de octubre, así que el dato de inflación también puede influir en lo que pagas por tarjetas, préstamos de auto e hipotecas.

Jueves 15 de octubre: IRS, Medicare y ventas

  • Vence la prórroga del IRS: si pediste más tiempo para presentar tu declaración de impuestos de 2025, el plazo termina este día. En algunas zonas afectadas por desastres naturales el IRS movió la fecha al 2 de noviembre de 2026 o al 1 de febrero de 2027; revisa en IRS.gov si tu condado está incluido.
  • Arranca la inscripción abierta de Medicare, que dura hasta el 7 de diciembre. Es el momento de comparar planes de salud y de medicamentos para 2027 en Medicare.gov; las calificaciones con estrellas de los planes ya están publicadas.
  • El gobierno publica las ventas minoristas y los precios al productor de septiembre, dos termómetros de cuánto están gastando los consumidores y de hacia dónde van los precios.

Viernes 16 de octubre: sin pagos federales

No hay pagos del Seguro Social ni de SSI programados. El próximo depósito del Seguro Social es el miércoles 21 de octubre (nacidos del 11 al 20), y después el miércoles 28 (nacidos del 21 al 31).

El dólar y el peso

El dólar cerró la semana pasada al alza frente al peso mexicano: el tipo de cambio FIX del Banco de México fue de 18.4163 pesos el viernes 9 de octubre, frente a 18.1903 una semana antes. Eso significa que cada dólar enviado a México rinde más pesos que hace siete días.

Lo que viene después

  • Martes 27 y miércoles 28 de octubre: reunión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.
  • Viernes 30 de octubre: pago de SSI. Corresponde a noviembre y se adelanta porque el 1 de noviembre cae domingo; no es un pago extra.
  • Domingo 1 de noviembre: empieza la inscripción abierta de Obamacare para 2027.

Fuentes: Administración del Seguro Social (SSA); Oficina de Estadísticas Laborales (BLS); Reserva Federal; Servicio de Impuestos Internos (IRS); Medicare.gov / CMS; Oficina del Censo; Banco de México; anuncios de resultados de JPMorgan Chase y Wells Fargo. Datos consultados el 11 de octubre de 2026.

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