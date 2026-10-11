Diésel ruso para EEUU: qué supone el acuerdo de Trump con Putin para el precio del gasóleo
Publicado el 11/10/2026 a las 11:03
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El gobierno de Estados Unidos autorizó la compra e importación de diésel ruso hasta abril de 2027, después de que el presidente Donald Trump anunciara el viernes 9 de octubre un acuerdo con Vladimir Putin para llevar millones de toneladas de este combustible al mercado estadounidense y mundial. La medida llega cuando el galón de diésel cuesta en promedio $6.199 en el país, según la Administración de Información Energética (EIA).
- Trump dijo que Rusia enviará de inmediato más de 300,000 toneladas, otras 500,000 en noviembre, 1 millón después y 3 millones más "en poco tiempo".
- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro emitió la Licencia General 135, que permite vender, entregar, descargar e importar diésel de origen ruso, incluso en Estados Unidos, hasta el 7 de abril de 2027.
- Estados Unidos no importa petróleo ni gas de Rusia desde 2022, según la EIA, citada por AP.
Por qué importa: el diésel mueve los camiones, los tractores y los trenes que llevan la comida y los productos a las tiendas. Cuando sube, sube también el costo de casi todo lo que compras, y pega directo a quienes viven de manejar, construir o trabajar en el campo.
Qué anunció Trump
Trump informó del acuerdo en su red Truth Social tras una llamada con Putin. "Bajar los precios para los estadounidenses, especialmente para nuestros grandes agricultores, ganaderos y camioneros, es mi mayor prioridad", escribió, según AP. La Casa Blanca habló de más de 4.8 millones de toneladas en total, según Newsweek.
El Kremlin confirmó que Rusia está dispuesta a suministrar petróleo y derivados "a los mercados estadounidense y mundial", aunque no dio cifras. El viceprimer ministro ruso Alexander Novak dijo a la agencia estatal TASS que Moscú empezará a levantar antes de tiempo su prohibición de exportar diésel y que los envíos a Estados Unidos podrían comenzar en octubre.
La Casa Blanca no aclaró quién pagará el combustible ni si los envíos de noviembre llegarán antes de las elecciones del 3 de noviembre, según AP.
Lo que dice la licencia del Tesoro
La Licencia General 135, firmada el 9 de octubre por el director de la OFAC, Bradley T. Smith, autoriza las transacciones con diésel ruso que hasta ahora prohibían las sanciones contra Rusia. Tiene dos límites claros: vence a las 12:01 a.m., hora del Este, del 7 de abril de 2027, y no permite mover dinero de las cuentas del Banco Central de Rusia, su Fondo Nacional de Riqueza o su Ministerio de Finanzas en bancos estadounidenses.
Cuánto cuesta hoy el diésel
Según la EIA, el promedio nacional fue de $6.199 por galón en la semana del 5 de octubre, 18.3 centavos menos que la semana anterior pero $2.488 más que hace un año. El récord de la serie se marcó en la semana del 21 de septiembre, con $6.529. La asociación AAA lo situaba en $6.23 el viernes.
- California: $8.082 por galón, el más caro del país.
- Costa Este: $5.951.
- Medio Oeste: $6.286.
- Costa del Golfo (incluye Texas): $5.819.
La próxima actualización de la EIA será el miércoles 14 de octubre, porque las oficinas federales cierran el lunes 12.
¿Bajará el precio en la bomba?
No de inmediato. Los futuros del diésel cayeron el viernes tras el anuncio, pero un analista del mercado citado por Newsweek dijo que la baja fue de 7 a 8 centavos por galón y que "las cifras mencionadas no suman mucho". El efecto real dependerá de cuándo lleguen los barcos y de si Rusia, cuyas refinerías han sido atacadas por Ucrania, puede producir lo prometido. La Agencia Internacional de Energía calcula que la producción rusa de diésel ha caído cerca de 30%, según AP.
La reacción de Ucrania y del Congreso
El presidente ucraniano Volodímir Zelenski calificó el acuerdo como "una decisión débil, lamentablemente, de socios fuertes" y advirtió que ayudará a Rusia a prolongar la guerra. El representante demócrata Don Beyer lo llamó "indignante". El mes pasado, Trump firmó una ley de sanciones contra Rusia que le pide castigar con aranceles a los principales compradores de petróleo y gas rusos.
Qué puedes hacer
- Compara precios antes de llenar el tanque con aplicaciones como GasBuddy; la diferencia entre estaciones puede ser de varios centavos por galón.
- Si manejas un camión o tienes un negocio de transporte, revisa con tus clientes el recargo por combustible: muchos contratos usan el promedio semanal de la EIA.
- Sigue el dato oficial cada semana en la página de precios de la EIA.
Fuentes: OFAC, Licencia General 135; EIA, Gasoline and Diesel Fuel Update; AP vía NPR; Newsweek. Datos consultados el 10 de octubre de 2026.