El gobierno de Estados Unidos autorizó la compra e importación de diésel ruso hasta abril de 2027, después de que el presidente Donald Trump anunciara el viernes 9 de octubre un acuerdo con Vladimir Putin para llevar millones de toneladas de este combustible al mercado estadounidense y mundial. La medida llega cuando el galón de diésel cuesta en promedio $6.199 en el país, según la Administración de Información Energética (EIA).

Trump dijo que Rusia enviará de inmediato más de 300,000 toneladas, otras 500,000 en noviembre, 1 millón después y 3 millones más "en poco tiempo".

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro emitió la Licencia General 135, que permite vender, entregar, descargar e importar diésel de origen ruso, incluso en Estados Unidos, hasta el 7 de abril de 2027.

Estados Unidos no importa petróleo ni gas de Rusia desde 2022, según la EIA, citada por AP.

Por qué importa: el diésel mueve los camiones, los tractores y los trenes que llevan la comida y los productos a las tiendas. Cuando sube, sube también el costo de casi todo lo que compras, y pega directo a quienes viven de manejar, construir o trabajar en el campo.

Qué anunció Trump

Trump informó del acuerdo en su red Truth Social tras una llamada con Putin. "Bajar los precios para los estadounidenses, especialmente para nuestros grandes agricultores, ganaderos y camioneros, es mi mayor prioridad", escribió, según AP. La Casa Blanca habló de más de 4.8 millones de toneladas en total, según Newsweek.

El Kremlin confirmó que Rusia está dispuesta a suministrar petróleo y derivados "a los mercados estadounidense y mundial", aunque no dio cifras. El viceprimer ministro ruso Alexander Novak dijo a la agencia estatal TASS que Moscú empezará a levantar antes de tiempo su prohibición de exportar diésel y que los envíos a Estados Unidos podrían comenzar en octubre.

La Casa Blanca no aclaró quién pagará el combustible ni si los envíos de noviembre llegarán antes de las elecciones del 3 de noviembre, según AP.

Lo que dice la licencia del Tesoro

La Licencia General 135, firmada el 9 de octubre por el director de la OFAC, Bradley T. Smith, autoriza las transacciones con diésel ruso que hasta ahora prohibían las sanciones contra Rusia. Tiene dos límites claros: vence a las 12:01 a.m., hora del Este, del 7 de abril de 2027, y no permite mover dinero de las cuentas del Banco Central de Rusia, su Fondo Nacional de Riqueza o su Ministerio de Finanzas en bancos estadounidenses.

Cuánto cuesta hoy el diésel