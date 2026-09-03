Ahorros para jubilación rompen récord de $155.800, pero aumentan los retiros

Los ahorros para la jubilación alcanzaron cifras récord en Estados Unidos, pero al mismo tiempo más trabajadores están retirando dinero de sus cuentas 401(k), según un nuevo informe de Fidelity.

Por qué importa: Que las cuentas de jubilación estén en máximos históricos es una buena noticia, pero no significa que los trabajadores tengan suficiente dinero para cubrir sus gastos actuales.

El aumento de retiros muestra que ahorrar para el futuro puede convivir con la necesidad de conseguir dinero para los gastos del presente.

Los planes de jubilación 401(k) alcanzan un nuevo récord

El saldo promedio de los planes 401(k) llegó a $155.800 durante el segundo trimestre de 2026, según el análisis de Fidelity.

Esto representa un aumento de alrededor de 10% frente al trimestre anterior y de 13% en un año.

Las cuentas individuales de jubilación, conocidas como IRA, también alcanzaron un máximo histórico, con un promedio de $144.523.

¿Qué impulsó el crecimiento? Principalmente las ganancias del mercado de valores y el hecho de que los trabajadores continuaron destinando parte de sus ingresos a la jubilación. La tasa promedio de ahorro del 401(k) se mantuvo en 14,4%.

Es importante considerar que esas cantidades son promedios. No significa que el trabajador típico tenga $155.800 ahorrados, ya que los saldos pueden variar considerablemente según la edad, los ingresos y los años de aportes.