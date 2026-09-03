Ahorros para jubilación rompen récord de $155.800, pero aumentan los retiros
Publicado el03/09/2026 a las 06:31
Los ahorros para la jubilación alcanzaron cifras récord en Estados Unidos, pero al mismo tiempo más trabajadores están retirando dinero de sus cuentas 401(k), según un nuevo informe de Fidelity.
Por qué importa: Que las cuentas de jubilación estén en máximos históricos es una buena noticia, pero no significa que los trabajadores tengan suficiente dinero para cubrir sus gastos actuales.
- El aumento de retiros muestra que ahorrar para el futuro puede convivir con la necesidad de conseguir dinero para los gastos del presente.
Los planes de jubilación 401(k) alcanzan un nuevo récord
El saldo promedio de los planes 401(k) llegó a $155.800 durante el segundo trimestre de 2026, según el análisis de Fidelity.
- Esto representa un aumento de alrededor de 10% frente al trimestre anterior y de 13% en un año.
Las cuentas individuales de jubilación, conocidas como IRA, también alcanzaron un máximo histórico, con un promedio de $144.523.
¿Qué impulsó el crecimiento? Principalmente las ganancias del mercado de valores y el hecho de que los trabajadores continuaron destinando parte de sus ingresos a la jubilación. La tasa promedio de ahorro del 401(k) se mantuvo en 14,4%.
Es importante considerar que esas cantidades son promedios. No significa que el trabajador típico tenga $155.800 ahorrados, ya que los saldos pueden variar considerablemente según la edad, los ingresos y los años de aportes.
¿Por qué más trabajadores están sacando dinero?
Mientras los saldos crecieron, Fidelity también detectó un mayor uso de las cuentas de jubilación para obtener liquidez.
No todas las operaciones son iguales: Un trabajador puede pedir un préstamo de su 401(k), que posteriormente deberá devolver, o realizar determinados retiros ante necesidades financieras.
- El problema es que utilizar esos fondos antes de la jubilación puede tener consecuencias a largo plazo.
Según CNBC, los expertos financieros suelen desaconsejar los préstamos del 401(k) porque el dinero que sale de la cuenta pierde la oportunidad de continuar creciendo mediante el interés compuesto.
En términos sencillos: no solo importa el dinero retirado hoy, sino todo lo que ese dinero podría haber generado durante los próximos años.
El nuevo informe deja así dos realidades: los estadounidenses continúan acumulando más para su jubilación, pero una parte de los trabajadores también necesita recurrir a esos ahorros antes de llegar a ella.
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¿Qué hacer antes de retirar dinero del 401(k)?
Sacar dinero del 401(k) puede solucionar una emergencia, pero también puede reducir lo que tendrás disponible al jubilarte. Antes de hacerlo, conviene considerar otras alternativas:
- Usar primero el fondo de emergencia, si está disponible.
- Reducir o aplazar gastos que no sean indispensables.
- Consultar opciones de pago con bancos, acreedores o proveedores.
- Revisar las consecuencias del retiro, ya que puede implicar impuestos, penalizaciones y pérdida de crecimiento futuro.
Si utilizar el 401(k) resulta inevitable, conviene conocer cuánto costará realmente retirar ese dinero antes de tomar la decisión.