La gasolina baja 11 centavos en una semana: así están los precios en tu estado
Publicado el 07/10/2026 a las 08:35
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Llenar el tanque salió un poco más barato esta semana. El precio de la gasolina regular en Estados Unidos bajó a un promedio de $4.354 por galón el lunes 5 de octubre, según la Administración de Información Energética (EIA) del gobierno federal.
- Es 11.1 centavos menos que la semana anterior ($4.465).
- Es la mayor caída semanal desde el 22 de junio, cuando el promedio bajó 13.8 centavos.
- El precio queda en su nivel más bajo desde el 14 de septiembre ($4.319).
Por qué importa: aunque baja, la gasolina sigue $1.23 por galón más cara que hace un año. Para un tanque de 15 galones, eso son unos $18 más que en octubre de 2025.
Cuánto ahorras por tanque
Con el promedio nacional de esta semana, un tanque de 15 galones cuesta unos $65.31, frente a $66.98 la semana pasada: un ahorro de alrededor de $1.67 por llenado.
Dónde bajó más y dónde sigue subiendo
La baja no fue igual en todo el país. Según la EIA:
- Ohio: bajó 43.4 centavos, a $3.829 el galón.
- Florida: bajó 31.2 centavos, a $3.970.
- Medio Oeste: el promedio de la región bajó 18.2 centavos, a $4.109.
- Nueva York: bajó 2.5 centavos, a $4.380.
- Texas: subió 3.3 centavos, a $3.874.
- California: subió 3.8 centavos y sigue siendo el estado más caro de la lista de la EIA, con $6.227 el galón.
La región más barata es la Costa del Golfo, con un promedio de $3.911.
El diésel también baja
El diésel bajó por segunda semana seguida: el promedio nacional quedó en $6.199 por galón, 18.3 centavos menos que la semana anterior. Desde su punto más alto del año, $6.529 el 21 de septiembre, ha bajado 33 centavos. Aun así, cuesta $2.49 más por galón que hace un año.
Qué puedes hacer
- Compara precios entre gasolineras cercanas: la diferencia entre estados y regiones muestra lo mucho que varía el costo.
- La EIA publicará su próximo reporte semanal el 14 de octubre.
Fuente: Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA), precios semanales de gasolina y diésel. Datos publicados el 6 de octubre de 2026.