Llenar el tanque salió un poco más barato esta semana. El precio de la gasolina regular en Estados Unidos bajó a un promedio de $4.354 por galón el lunes 5 de octubre, según la Administración de Información Energética (EIA) del gobierno federal.

Es 11.1 centavos menos que la semana anterior ($4.465).

que la semana anterior ($4.465). Es la mayor caída semanal desde el 22 de junio , cuando el promedio bajó 13.8 centavos.

, cuando el promedio bajó 13.8 centavos. El precio queda en su nivel más bajo desde el 14 de septiembre ($4.319).

Por qué importa: aunque baja, la gasolina sigue $1.23 por galón más cara que hace un año. Para un tanque de 15 galones, eso son unos $18 más que en octubre de 2025.

Cuánto ahorras por tanque

Con el promedio nacional de esta semana, un tanque de 15 galones cuesta unos $65.31, frente a $66.98 la semana pasada: un ahorro de alrededor de $1.67 por llenado.

Dónde bajó más y dónde sigue subiendo

La baja no fue igual en todo el país. Según la EIA:

Ohio : bajó 43.4 centavos, a $3.829 el galón.

: bajó 43.4 centavos, a $3.829 el galón. Florida : bajó 31.2 centavos, a $3.970.

: bajó 31.2 centavos, a $3.970. Medio Oeste : el promedio de la región bajó 18.2 centavos, a $4.109.

: el promedio de la región bajó 18.2 centavos, a $4.109. Nueva York : bajó 2.5 centavos, a $4.380.

: bajó 2.5 centavos, a $4.380. Texas : subió 3.3 centavos, a $3.874.

: subió 3.3 centavos, a $3.874. California: subió 3.8 centavos y sigue siendo el estado más caro de la lista de la EIA, con $6.227 el galón.

La región más barata es la Costa del Golfo, con un promedio de $3.911.

El diésel también baja