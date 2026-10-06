Octubre trae noticias para dos de los beneficios más importantes para millones de familias latinas. Desde el 1 de octubre llegaron nuevos cambios en SNAP, el programa de cupones de alimentos: los montos máximos subieron un poco por la inflación. Y el Seguro Social está a días de conocer el dato que define cuánto subirán los cheques en 2027.

El beneficio máximo de SNAP para una familia de cuatro en los 48 estados contiguos y Washington D.C. es ahora de $1,023 al mes , $29 más que el año pasado.

, $29 más que el año pasado. El aumento del Seguro Social para 2027 (COLA) dependerá de la inflación de septiembre, que el gobierno publicará el miércoles 14 de octubre.

Por qué importa: si recibes SNAP, Seguro Social o SSI, estos cambios definen cuánto dinero tendrás para comida y gastos en los próximos meses.

SNAP: cuánto puedes recibir desde el 1 de octubre

El Departamento de Agricultura (USDA) ajusta cada año los montos de SNAP según el costo de la comida. Los nuevos montos rigen del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027. Estos son los máximos mensuales en los 48 estados contiguos y D.C.:

1 persona: $306 (antes $298)

(antes $298) 2 personas: $562

3 personas: $808

4 personas: $1,023 (antes $994)

(antes $994) 5 personas: $1,217

6 personas: $1,463

7 personas: $1,616

8 personas: $1,841, más $225 por cada persona adicional

El beneficio mínimo para hogares de una o dos personas sube de $24 a $25. En Alaska, Guam y las Islas Vírgenes los montos también suben. En Hawái bajan: el máximo para cuatro personas pasa de $1,689 a $1,655.

Ojo: son montos máximos. Lo que recibe cada hogar depende de sus ingresos y gastos. Otros límites del año: la deducción estándar es de $217 para hogares de una a tres personas, y el límite de bienes es de $3,000, o de $4,750 si en el hogar hay alguien de 60 años o más o con una discapacidad.

Las reglas de SNAP que siguen cambiando

La ley fiscal y de gastos firmada en julio de 2025 (conocida como One Big Beautiful Bill) cambió varias reglas de SNAP que se aplican de forma gradual: