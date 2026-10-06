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SNAP sube y el Seguro Social se prepara para anunciar su aumento de 2027: lo que cambia en tus beneficios
SNAP sube desde el 1 de octubre: hasta $1,023 al mes para 4 personas. Y el aumento del Seguro Social para 2027 se conocerá después del 14 de octubre.
Por  Redacción MundoNow
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SNAP sube y el Seguro Social se prepara para anunciar su aumento de 2027: lo que cambia en tus beneficios
Foto Young Family Saving Money

Publicado el 06/10/2026 a las 13:03

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Octubre trae noticias para dos de los beneficios más importantes para millones de familias latinas. Desde el 1 de octubre llegaron nuevos cambios en SNAP, el programa de cupones de alimentos: los montos máximos subieron un poco por la inflación. Y el Seguro Social está a días de conocer el dato que define cuánto subirán los cheques en 2027.

  • El beneficio máximo de SNAP para una familia de cuatro en los 48 estados contiguos y Washington D.C. es ahora de $1,023 al mes, $29 más que el año pasado.
  • El aumento del Seguro Social para 2027 (COLA) dependerá de la inflación de septiembre, que el gobierno publicará el miércoles 14 de octubre.

Por qué importa: si recibes SNAP, Seguro Social o SSI, estos cambios definen cuánto dinero tendrás para comida y gastos en los próximos meses.

SNAP: cuánto puedes recibir desde el 1 de octubre

El Departamento de Agricultura (USDA) ajusta cada año los montos de SNAP según el costo de la comida. Los nuevos montos rigen del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027. Estos son los máximos mensuales en los 48 estados contiguos y D.C.:

  • 1 persona: $306 (antes $298)
  • 2 personas: $562
  • 3 personas: $808
  • 4 personas: $1,023 (antes $994)
  • 5 personas: $1,217
  • 6 personas: $1,463
  • 7 personas: $1,616
  • 8 personas: $1,841, más $225 por cada persona adicional

El beneficio mínimo para hogares de una o dos personas sube de $24 a $25. En Alaska, Guam y las Islas Vírgenes los montos también suben. En Hawái bajan: el máximo para cuatro personas pasa de $1,689 a $1,655.

Ojo: son montos máximos. Lo que recibe cada hogar depende de sus ingresos y gastos. Otros límites del año: la deducción estándar es de $217 para hogares de una a tres personas, y el límite de bienes es de $3,000, o de $4,750 si en el hogar hay alguien de 60 años o más o con una discapacidad.

Las reglas de SNAP que siguen cambiando

La ley fiscal y de gastos firmada en julio de 2025 (conocida como One Big Beautiful Bill) cambió varias reglas de SNAP que se aplican de forma gradual:

  • Requisitos de trabajo para más adultos: los adultos sin dependientes que solo pueden recibir SNAP por 3 meses cada 3 años si no trabajan o se capacitan al menos 80 horas al mes ahora incluyen a personas de hasta 64 años. La excepción por cuidar a un hijo solo aplica si el niño tiene menos de 14 años. Además se eliminaron las excepciones para personas sin hogar, veteranos y jóvenes de hasta 24 años que salieron del sistema de hogares temporales (foster care).
  • Inmigrantes: SNAP queda limitado a ciudadanos, nacionales de EE.UU., residentes permanentes (con green card, que en general esperan 5 años), entrantes cubanos y haitianos, y ciudadanos de países con Pacto de Libre Asociación (COFA). Otros grupos que antes calificaban ya no son elegibles. La regla se aplica a solicitudes nuevas y, para quienes ya reciben el beneficio, en su recertificación.
  • Más costos para los estados: desde el 1 de octubre, el gobierno federal paga solo el 25% de los costos administrativos de SNAP, en lugar del 50%. Los estados cubren el resto.
  • Lo que viene: a partir del año fiscal 2028, que empieza el 1 de octubre de 2027, los estados con errores de pago altos tendrán que pagar entre 0% y 15% del costo de los beneficios.

Qué hacer: si te toca recertificar, responde a tiempo las cartas de tu oficina estatal de SNAP y ten a mano tus comprobantes de ingresos, de trabajo y de estatus migratorio.

Seguro Social: cuándo se conocerá el aumento de 2027

El aumento anual del Seguro Social, conocido como COLA (ajuste por costo de vida), se calcula con la inflación de julio, agosto y septiembre, medida por el índice CPI-W de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

  • La BLS publicará el índice de septiembre el miércoles 14 de octubre a las 8:30 a.m. (hora del Este). Con ese dato, el Seguro Social podrá anunciar el aumento.
  • El año pasado, el Seguro Social anunció un aumento de 2.8% el 24 de octubre de 2025, para los pagos de 2026.

Qué dicen los datos hasta ahora

El Seguro Social compara el promedio del CPI-W de julio a septiembre de este año con el del mismo periodo de 2025, que fue de 317.265. Con los datos oficiales de julio (327.104) y agosto (328.481), el promedio de esos dos meses está 3.3% por encima de esa base. Solo en agosto, el índice subió 3.5% frente a agosto de 2025.

Si septiembre sigue esa tendencia, el aumento quedaría por encima del 2.8% de este año y del 2.7% que estimaban los fideicomisarios del Seguro Social en su proyección intermedia. Pero la cifra oficial solo se sabrá cuando la publique el Seguro Social.

Cuándo verás el aumento

  • Seguro Social: con los pagos de enero de 2027.
  • SSI: con el pago del jueves 31 de diciembre de 2026, que corresponde a enero, porque el 1 de enero es feriado.

Ojo: la prima de Medicare Parte B se descuenta del cheque del Seguro Social, así que el aumento neto depende también de la prima de 2027.

Fuentes: USDA, montos máximos y deducciones de SNAP para el año fiscal 2027; USDA, implementación de la ley One Big Beautiful Bill en SNAP; Federal Register, regla propuesta sobre costos administrativos de SNAP (24 de junio de 2026); Seguro Social, datos del CPI-W y estimaciones del COLA; Seguro Social, resumen del COLA; BLS, calendario de publicación del índice de precios al consumidor. Datos consultados el 6 de octubre de 2026.

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