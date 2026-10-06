SNAP sube y el Seguro Social se prepara para anunciar su aumento de 2027: lo que cambia en tus beneficios
Publicado el 06/10/2026 a las 13:03
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Octubre trae noticias para dos de los beneficios más importantes para millones de familias latinas. Desde el 1 de octubre llegaron nuevos cambios en SNAP, el programa de cupones de alimentos: los montos máximos subieron un poco por la inflación. Y el Seguro Social está a días de conocer el dato que define cuánto subirán los cheques en 2027.
- El beneficio máximo de SNAP para una familia de cuatro en los 48 estados contiguos y Washington D.C. es ahora de $1,023 al mes, $29 más que el año pasado.
- El aumento del Seguro Social para 2027 (COLA) dependerá de la inflación de septiembre, que el gobierno publicará el miércoles 14 de octubre.
Por qué importa: si recibes SNAP, Seguro Social o SSI, estos cambios definen cuánto dinero tendrás para comida y gastos en los próximos meses.
SNAP: cuánto puedes recibir desde el 1 de octubre
El Departamento de Agricultura (USDA) ajusta cada año los montos de SNAP según el costo de la comida. Los nuevos montos rigen del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027. Estos son los máximos mensuales en los 48 estados contiguos y D.C.:
- 1 persona: $306 (antes $298)
- 2 personas: $562
- 3 personas: $808
- 4 personas: $1,023 (antes $994)
- 5 personas: $1,217
- 6 personas: $1,463
- 7 personas: $1,616
- 8 personas: $1,841, más $225 por cada persona adicional
El beneficio mínimo para hogares de una o dos personas sube de $24 a $25. En Alaska, Guam y las Islas Vírgenes los montos también suben. En Hawái bajan: el máximo para cuatro personas pasa de $1,689 a $1,655.
Ojo: son montos máximos. Lo que recibe cada hogar depende de sus ingresos y gastos. Otros límites del año: la deducción estándar es de $217 para hogares de una a tres personas, y el límite de bienes es de $3,000, o de $4,750 si en el hogar hay alguien de 60 años o más o con una discapacidad.
Las reglas de SNAP que siguen cambiando
La ley fiscal y de gastos firmada en julio de 2025 (conocida como One Big Beautiful Bill) cambió varias reglas de SNAP que se aplican de forma gradual:
- Requisitos de trabajo para más adultos: los adultos sin dependientes que solo pueden recibir SNAP por 3 meses cada 3 años si no trabajan o se capacitan al menos 80 horas al mes ahora incluyen a personas de hasta 64 años. La excepción por cuidar a un hijo solo aplica si el niño tiene menos de 14 años. Además se eliminaron las excepciones para personas sin hogar, veteranos y jóvenes de hasta 24 años que salieron del sistema de hogares temporales (foster care).
- Inmigrantes: SNAP queda limitado a ciudadanos, nacionales de EE.UU., residentes permanentes (con green card, que en general esperan 5 años), entrantes cubanos y haitianos, y ciudadanos de países con Pacto de Libre Asociación (COFA). Otros grupos que antes calificaban ya no son elegibles. La regla se aplica a solicitudes nuevas y, para quienes ya reciben el beneficio, en su recertificación.
- Más costos para los estados: desde el 1 de octubre, el gobierno federal paga solo el 25% de los costos administrativos de SNAP, en lugar del 50%. Los estados cubren el resto.
- Lo que viene: a partir del año fiscal 2028, que empieza el 1 de octubre de 2027, los estados con errores de pago altos tendrán que pagar entre 0% y 15% del costo de los beneficios.
Qué hacer: si te toca recertificar, responde a tiempo las cartas de tu oficina estatal de SNAP y ten a mano tus comprobantes de ingresos, de trabajo y de estatus migratorio.
Seguro Social: cuándo se conocerá el aumento de 2027
El aumento anual del Seguro Social, conocido como COLA (ajuste por costo de vida), se calcula con la inflación de julio, agosto y septiembre, medida por el índice CPI-W de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).
- La BLS publicará el índice de septiembre el miércoles 14 de octubre a las 8:30 a.m. (hora del Este). Con ese dato, el Seguro Social podrá anunciar el aumento.
- El año pasado, el Seguro Social anunció un aumento de 2.8% el 24 de octubre de 2025, para los pagos de 2026.
Qué dicen los datos hasta ahora
El Seguro Social compara el promedio del CPI-W de julio a septiembre de este año con el del mismo periodo de 2025, que fue de 317.265. Con los datos oficiales de julio (327.104) y agosto (328.481), el promedio de esos dos meses está 3.3% por encima de esa base. Solo en agosto, el índice subió 3.5% frente a agosto de 2025.
Si septiembre sigue esa tendencia, el aumento quedaría por encima del 2.8% de este año y del 2.7% que estimaban los fideicomisarios del Seguro Social en su proyección intermedia. Pero la cifra oficial solo se sabrá cuando la publique el Seguro Social.
Cuándo verás el aumento
- Seguro Social: con los pagos de enero de 2027.
- SSI: con el pago del jueves 31 de diciembre de 2026, que corresponde a enero, porque el 1 de enero es feriado.
Ojo: la prima de Medicare Parte B se descuenta del cheque del Seguro Social, así que el aumento neto depende también de la prima de 2027.
Fuentes: USDA, montos máximos y deducciones de SNAP para el año fiscal 2027; USDA, implementación de la ley One Big Beautiful Bill en SNAP; Federal Register, regla propuesta sobre costos administrativos de SNAP (24 de junio de 2026); Seguro Social, datos del CPI-W y estimaciones del COLA; Seguro Social, resumen del COLA; BLS, calendario de publicación del índice de precios al consumidor. Datos consultados el 6 de octubre de 2026.