Píldoras abortivas a domicilio: 51% las apoya y el debate sacude a EEUU

La posibilidad de recibir píldoras abortivas recetadas por internet y enviadas directamente por correo divide a los estadounidenses.

Mientras el acceso a estos medicamentos vuelve al centro de una batalla política y judicial.

Por qué importa: Los medicamentos representan actualmente más de la mitad de los abortos en Estados Unidos.

Su envío por correo facilita el acceso, pero también enfrenta a los estados que restringen el aborto con proveedores que pueden operar desde otros territorios.

51% de estadounidenses apoya las píldoras abortivas por correo, según encuesta

Una nueva encuesta “The Center Square Voters’ Voice Poll”, realizada por Noble Predictive Insights, encontró que 51% de los votantes registrados apoya, al menos en cierta medida, que las píldoras abortivas puedan recetarse en línea y enviarse directamente a las pacientes.

Pero existe otra preocupación casi igual de extendida: 48% considera que este sistema plantea dudas sobre seguridad y responsabilidad, debido a la dificultad para verificar quién recibe o utiliza el medicamento.

La división también es política y generacional. Cerca del 65% de los demócratas y de los jóvenes entre 18 y 29 años respalda esta modalidad.

Entre los republicanos, en cambio, aproximadamente 65% expresa preocupación por los controles y la seguridad.

La encuesta consultó a 2,533 votantes registrados entre el 12 y el 16 de agosto.