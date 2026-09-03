Píldoras abortivas a domicilio: 51% las apoya y el debate sacude a EEUU
Publicado el03/09/2026 a las 07:02
La posibilidad de recibir píldoras abortivas recetadas por internet y enviadas directamente por correo divide a los estadounidenses.
- Mientras el acceso a estos medicamentos vuelve al centro de una batalla política y judicial.
Por qué importa: Los medicamentos representan actualmente más de la mitad de los abortos en Estados Unidos.
- Su envío por correo facilita el acceso, pero también enfrenta a los estados que restringen el aborto con proveedores que pueden operar desde otros territorios.
51% de estadounidenses apoya las píldoras abortivas por correo, según encuesta
Una nueva encuesta “The Center Square Voters’ Voice Poll”, realizada por Noble Predictive Insights, encontró que 51% de los votantes registrados apoya, al menos en cierta medida, que las píldoras abortivas puedan recetarse en línea y enviarse directamente a las pacientes.
Pero existe otra preocupación casi igual de extendida: 48% considera que este sistema plantea dudas sobre seguridad y responsabilidad, debido a la dificultad para verificar quién recibe o utiliza el medicamento.
La división también es política y generacional. Cerca del 65% de los demócratas y de los jóvenes entre 18 y 29 años respalda esta modalidad.
- Entre los republicanos, en cambio, aproximadamente 65% expresa preocupación por los controles y la seguridad.
La encuesta consultó a 2,533 votantes registrados entre el 12 y el 16 de agosto.
¿Por qué las píldoras abortivas generan polémica en EE.UU.?
El conflicto se intensificó después de que la Corte Suprema anulara Roe v. Wade en 2022 y devolviera a los estados mayor autoridad para regular el aborto.
- Louisiana, por ejemplo, mantiene una batalla judicial contra las reglas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que permiten la dispensación remota de medicamentos como la mifepristona.
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Autoridades del estado argumentan que el sistema puede dificultar la aplicación de sus restricciones y han señalado casos en los que mujeres presuntamente fueron presionadas para consumir medicamentos obtenidos por otras personas.
- Por otro lado, la FDA sostiene que la mifepristona es segura cuando se utiliza según las indicaciones aprobadas.
El debate podría adquirir todavía mayor relevancia durante la administración Trump, mientras continúan los litigios y la revisión de las políticas relacionadas con estos medicamentos.
La encuesta muestra que el país no solo está dividido sobre el acceso al aborto, sino también sobre cuánto control debería existir cuando los medicamentos llegan directamente por correo.