Pagos del Seguro Social y SNAP llegan esta semana: ¿Te toca? revisa las fechas

La próxima semana traerá nuevos depósitos para hogares que reciben Seguro Social o SNAP, aunque las fechas y requisitos cambian según cada programa.

Entre el lunes 21 y el viernes 25 de septiembre, el miércoles concentrará uno de los principales pagos federales, mientras varios estados continuarán distribuyendo beneficios de alimentos.

Por qué importa: conocer el calendario ayuda a anticipar cuándo estará disponible el dinero destinado a alimentos, vivienda, servicios, medicamentos y otros gastos cotidianos.

Seguro Social paga el miércoles 23 de septiembre

El miércoles 23 será el cuarto miércoles de septiembre y corresponde al último pago mensual del calendario regular del Seguro Social basado en cumpleaños.

La Administración del Seguro Social (SSA) establece tres grupos de pago durante septiembre:

9 de septiembre: nacidos del 1 al 10 – Pagado

16 de septiembre: nacidos del 11 al 20 – Pagado

23 de septiembre: nacidos del 21 al 31.

Por lo tanto, quienes pertenecen al último grupo deben tener marcada esta semana en el calendario. La SSA establece oficialmente el cuarto miércoles para los nacidos entre el 21 y el 31.

Esta distribución corresponde al calendario regular. Algunos beneficiarios, incluidos quienes comenzaron a recibir Seguro Social antes de mayo de 1997, siguen fechas diferentes.

Beneficios SNAP por estado: seguirá llegando en Texas, Florida y Louisiana