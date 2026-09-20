Pagos del Seguro Social y SNAP llegan esta semana: ¿Te toca? revisa las fechas
Publicado el20/09/2026 a las 03:00
La próxima semana traerá nuevos depósitos para hogares que reciben Seguro Social o SNAP, aunque las fechas y requisitos cambian según cada programa.
- Entre el lunes 21 y el viernes 25 de septiembre, el miércoles concentrará uno de los principales pagos federales, mientras varios estados continuarán distribuyendo beneficios de alimentos.
Por qué importa: conocer el calendario ayuda a anticipar cuándo estará disponible el dinero destinado a alimentos, vivienda, servicios, medicamentos y otros gastos cotidianos.
Seguro Social paga el miércoles 23 de septiembre
El miércoles 23 será el cuarto miércoles de septiembre y corresponde al último pago mensual del calendario regular del Seguro Social basado en cumpleaños.
La Administración del Seguro Social (SSA) establece tres grupos de pago durante septiembre:
- 9 de septiembre: nacidos del 1 al 10 – Pagado
- 16 de septiembre: nacidos del 11 al 20 – Pagado
- 23 de septiembre: nacidos del 21 al 31.
Por lo tanto, quienes pertenecen al último grupo deben tener marcada esta semana en el calendario. La SSA establece oficialmente el cuarto miércoles para los nacidos entre el 21 y el 31.
Esta distribución corresponde al calendario regular. Algunos beneficiarios, incluidos quienes comenzaron a recibir Seguro Social antes de mayo de 1997, siguen fechas diferentes.
Beneficios SNAP por estado: seguirá llegando en Texas, Florida y Louisiana
A diferencia del Seguro Social, SNAP no tiene una fecha nacional de depósito. Cada estado establece su calendario y determina cuándo carga el dinero en las tarjetas EBT.
En Texas, los beneficios continuarán llegando durante toda la semana según los últimos dos dígitos del número EDG:
- Lunes 21: 72-74
- Martes 22: 75-78
- Miércoles 23: 79-81
- Jueves 24: 82-85
- Viernes 25: 86-88
Texas mantiene su distribución mensual de SNAP hasta el día 28, de acuerdo con el calendario oficial de Texas Health and Human Services.
Florida también tendrá depósitos: El estado distribuye SNAP durante los primeros 28 días de cada mes, utilizando determinados dígitos del número de caso para establecer la fecha.
En Louisiana, la semana será más corta para SNAP:
- 21 de septiembre: beneficiarios del calendario correspondiente cuyo Seguro Social termina en 8.
- 23 de septiembre: quienes tienen terminación en 9.
Así, el miércoles 23 de septiembre será la fecha más destacada: coincidirá el pago del Seguro Social para el último grupo de cumpleaños con depósitos SNAP en varios estados.