El dólar subió este viernes en México, Colombia y RD: así está el cambio hoy

El dólar sube ligeramente este viernes 18 de septiembre en México y República Dominicana, mientras en Colombia continúa ganando terreno.

Por qué importa: Un dólar más caro puede beneficiar a quienes reciben remesas, pero encarece la compra de divisas para viajes, pagos y compras internacionales.

Así está la cotización del dólar hoy en México, Colombia y RD

En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se ubica en 17.1872 pesos por dólar.

En el mercado cambiario, las referencias son:

Compra: $16.86

Venta: $17.41

En Banco Azteca, el dólar cotiza en $16.85 a la compra y $17.74 a la venta.

El avance puede favorecer a quienes cambian remesas en dólares, aunque el monto final depende del establecimiento y las comisiones.

El dólar no para de subir en Colombia