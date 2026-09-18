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El dólar subió este viernes en México, Colombia y RD: así está el cambio hoy
La moneda estadounidense avanza este viernes. Revisa cuánto pagan por cada dólar en México, Colombia y República Dominicana.
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El dólar subió este viernes
FOTO: Shutterstock

Publicado el18/09/2026 a las 03:27

El dólar sube ligeramente este viernes 18 de septiembre en México y República Dominicana, mientras en Colombia continúa ganando terreno.

Por qué importa: Un dólar más caro puede beneficiar a quienes reciben remesas, pero encarece la compra de divisas para viajes, pagos y compras internacionales.

Así está la cotización del dólar hoy en México, Colombia y RD

Así está la cotización del dólar hoy en México, Colombia y RD
Infografía – MundoNow – Fuentes: Banxico, Banco de la República de Colombia, Banco Central de RD

En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se ubica en 17.1872 pesos por dólar.

En el mercado cambiario, las referencias son:

  • Compra: $16.86
  • Venta: $17.41

En Banco Azteca, el dólar cotiza en $16.85 a la compra y $17.74 a la venta.

El avance puede favorecer a quienes cambian remesas en dólares, aunque el monto final depende del establecimiento y las comisiones.

El dólar no para de subir en Colombia

En Colombia, el dólar continúa al alza y alcanza los 3.152,109 pesos colombianos, según el Banco de la República.

En el mercado cambiario de Bogotá se registran estas referencias:

  • Compra: $3.117
  • Venta: $3.237

La subida permite recibir más pesos al cambiar dólares, pero también encarece la compra de moneda estadounidense para viajes o pagos internacionales.

República Dominicana registra otra subida

En República Dominicana, el dólar también presenta un ligero incremento este viernes.

Según el Banco Central, las cotizaciones son:

  • Compra: $58.95
  • Venta: $59.33

El dólar vuelve a situarse alrededor de los 59 pesos dominicanos, una referencia especialmente relevante para los hogares que reciben remesas desde Estados Unidos.

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