El dólar subió este viernes en México, Colombia y RD: así está el cambio hoy
Publicado el18/09/2026 a las 03:27
El dólar sube ligeramente este viernes 18 de septiembre en México y República Dominicana, mientras en Colombia continúa ganando terreno.
Por qué importa: Un dólar más caro puede beneficiar a quienes reciben remesas, pero encarece la compra de divisas para viajes, pagos y compras internacionales.
Así está la cotización del dólar hoy en México, Colombia y RD
En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se ubica en 17.1872 pesos por dólar.
En el mercado cambiario, las referencias son:
- Compra: $16.86
- Venta: $17.41
En Banco Azteca, el dólar cotiza en $16.85 a la compra y $17.74 a la venta.
El avance puede favorecer a quienes cambian remesas en dólares, aunque el monto final depende del establecimiento y las comisiones.
El dólar no para de subir en Colombia
En Colombia, el dólar continúa al alza y alcanza los 3.152,109 pesos colombianos, según el Banco de la República.
En el mercado cambiario de Bogotá se registran estas referencias:
- Compra: $3.117
- Venta: $3.237
La subida permite recibir más pesos al cambiar dólares, pero también encarece la compra de moneda estadounidense para viajes o pagos internacionales.
República Dominicana registra otra subida
En República Dominicana, el dólar también presenta un ligero incremento este viernes.
Según el Banco Central, las cotizaciones son:
- Compra: $58.95
- Venta: $59.33
El dólar vuelve a situarse alrededor de los 59 pesos dominicanos, una referencia especialmente relevante para los hogares que reciben remesas desde Estados Unidos.