American, United y Southwest recortan vuelos: ¿Se vienen boletos más caros?

El combustible caro ya está cambiando los planes de American, United y Southwest, que preparan recortes de vuelos mientras intentan proteger sus ganancias.

Para los viajeros, la combinación de menos capacidad y una demanda todavía sólida podría mantener la presión sobre los precios de los boletos durante los próximos meses.

Por qué importa: menos vuelos pueden significar menos horarios y asientos disponibles, especialmente en rutas que dejan de resultar rentables con los nuevos costos.

American enfrenta $1,000 millones adicionales

American Airlines calcula que el reciente aumento del combustible agregará aproximadamente $1,000 millones a sus costos durante el cuarto trimestre, según Reuters.

Su director financiero, Devon May, explicó que el combustible está aproximadamente $1 por galón por encima de lo que la compañía proyectaba en julio.

Cada aumento de un centavo por galón representa unos $10 millones adicionales en costos trimestrales para American, según las cifras proporcionadas por la compañía.

El golpe alcanza a toda la industria: las aerolíneas estadounidenses gastaron $5,890 millones en combustible en julio, 43% más que un año antes, según BTS.

Además, pagaron un promedio de $3.40 por galón, frente a $2.34 en julio de 2025, un incremento interanual de 45.4%.