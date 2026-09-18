American, United y Southwest recortan vuelos: ¿Se vienen boletos más caros?
Publicado el18/09/2026 a las 05:53
El combustible caro ya está cambiando los planes de American, United y Southwest, que preparan recortes de vuelos mientras intentan proteger sus ganancias.
- Para los viajeros, la combinación de menos capacidad y una demanda todavía sólida podría mantener la presión sobre los precios de los boletos durante los próximos meses.
Por qué importa: menos vuelos pueden significar menos horarios y asientos disponibles, especialmente en rutas que dejan de resultar rentables con los nuevos costos.
American enfrenta $1,000 millones adicionales
American Airlines calcula que el reciente aumento del combustible agregará aproximadamente $1,000 millones a sus costos durante el cuarto trimestre, según Reuters.
- Su director financiero, Devon May, explicó que el combustible está aproximadamente $1 por galón por encima de lo que la compañía proyectaba en julio.
Cada aumento de un centavo por galón representa unos $10 millones adicionales en costos trimestrales para American, según las cifras proporcionadas por la compañía.
El golpe alcanza a toda la industria: las aerolíneas estadounidenses gastaron $5,890 millones en combustible en julio, 43% más que un año antes, según BTS.
Además, pagaron un promedio de $3.40 por galón, frente a $2.34 en julio de 2025, un incremento interanual de 45.4%.
United y Southwest comienzan a ajustar vuelos
United Airlines ya eliminó algunos vuelos programados para diciembre porque el combustible convirtió determinadas operaciones de menor rentabilidad en opciones menos atractivas, informó Reuters.
La compañía podría realizar nuevos ajustes durante el primer trimestre y continuar modificando su capacidad durante 2027 si los costos permanecen elevados.
Southwest también reaccionó: redujo aproximadamente a la mitad su crecimiento de capacidad previsto para 2026 y contempla nuevos recortes si continúa la presión.
- Las compañías tienen dos grandes herramientas ante este escenario: reducir vuelos poco rentables o intentar recuperar mayores costos mediante tarifas más elevadas.
🚨 ÚLTIMA HORA: Reuters reporta que aerolíneas como United, American y Southwest reducirán vuelos y recortarán rutas menos rentables ante el fuerte aumento del combustible de aviación.
La política económica de Trump ha tenido un impacto devastador en la industria aérea y en el… pic.twitter.com/8MtO9iZMRS
— Mochileando (@WilMochileando) September 17, 2026
¿Qué puede pasar con el precio de los boletos de avión?
Por ahora, las aerolíneas aseguran que la demanda permanece sólida incluso después de los recientes aumentos de precios, particularmente en United y American.
Eso resulta importante porque reducir asientos mientras los viajeros continúan comprando puede proporcionar mayor margen para sostener tarifas elevadas.
Los precios ya muestran presión: el índice de tarifas aéreas aumentó 2.7% en agosto y 23.4% frente al mismo mes de 2025, según el BLS.
Sin embargo, ese incremento no puede atribuirse únicamente al combustible. Los boletos también responden a factores como demanda, competencia, temporada, ruta y anticipación de compra.
El escenario deja así un doble riesgo para quienes planean viajar: encontrar boletos más costosos o tener menos alternativas de vuelos y horarios si continúan los recortes.
¿Cómo ahorrar ante vuelos más caros?
- Compara fechas y aeropuertos: pequeños cambios pueden reducir el precio.
- Activa alertas de tarifas: permiten detectar bajas antes de comprar.
- Evita esperar demasiado: menos vuelos pueden reducir rápidamente los asientos disponibles.
- Revisa el precio final: compara equipaje, asiento y otros cargos.