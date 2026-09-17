Reserva Federal sube las tasas: ¿Pagarás más por tarjetas, autos e hipotecas?

La Reserva Federal volvió a encarecer el dinero en Estados Unidos y dejó «abierta la puerta» a otra subida antes de terminar el año.

La Fed elevó las tasas 0.25 puntos porcentuales, hasta un rango de 3.75% a 4%, en su primer aumento desde julio de 2023.

La decisión fue adoptada por unanimidad ante una inflación todavía elevada, mientras la economía y el mercado laboral continúan mostrando fortaleza.

Por qué importa: tasas más altas pueden encarecer algunas deudas de las familias, aunque también pueden mantener atractivos los rendimientos disponibles para los ahorradores.

Tarjetas y autos pueden sentir primero la subida

Las tarjetas de crédito con tasas variables están entre los productos más sensibles, por lo que mantener saldos pendientes puede resultar todavía más costoso.

Los nuevos préstamos para autos también pueden enfrentar presión, aunque el interés dependerá del historial crediticio, plazo, prestamista y condiciones del mercado.

Las hipotecas funcionan diferente: la subida de la Fed no significa que automáticamente aumentarán 0.25 puntos, porque también dependen del mercado de bonos y expectativas económicas.

Los pequeños negocios tampoco quedan al margen. Líneas de crédito y préstamos con tasas variables pueden encarecerse, aumentando el costo de financiar inventarios, inversiones o expansión.

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Inflación, empleos y petróleo explican la decisión