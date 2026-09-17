Reserva Federal sube las tasas: ¿Pagarás más por tarjetas, autos e hipotecas?
Publicado el17/09/2026 a las 05:13
La Reserva Federal volvió a encarecer el dinero en Estados Unidos y dejó «abierta la puerta» a otra subida antes de terminar el año.
- La Fed elevó las tasas 0.25 puntos porcentuales, hasta un rango de 3.75% a 4%, en su primer aumento desde julio de 2023.
- La decisión fue adoptada por unanimidad ante una inflación todavía elevada, mientras la economía y el mercado laboral continúan mostrando fortaleza.
Por qué importa: tasas más altas pueden encarecer algunas deudas de las familias, aunque también pueden mantener atractivos los rendimientos disponibles para los ahorradores.
Tarjetas y autos pueden sentir primero la subida
Las tarjetas de crédito con tasas variables están entre los productos más sensibles, por lo que mantener saldos pendientes puede resultar todavía más costoso.
Los nuevos préstamos para autos también pueden enfrentar presión, aunque el interés dependerá del historial crediticio, plazo, prestamista y condiciones del mercado.
- Las hipotecas funcionan diferente: la subida de la Fed no significa que automáticamente aumentarán 0.25 puntos, porque también dependen del mercado de bonos y expectativas económicas.
Los pequeños negocios tampoco quedan al margen. Líneas de crédito y préstamos con tasas variables pueden encarecerse, aumentando el costo de financiar inventarios, inversiones o expansión.
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Inflación, empleos y petróleo explican la decisión
La Fed considera que la economía puede tolerar condiciones financieras más estrictas: Estados Unidos creó 162,000 empleos en agosto y el desempleo permaneció en 4.1%.
Pero la inflación continúa lejos de la meta del 2%. El IPC se mantuvo en 3.4% interanual en agosto, en medio de nuevas presiones energéticas.
El presidente de la Fed, Kevin Warsh, señaló además la situación geopolítica entre los factores considerados, mientras el petróleo estadounidense permanece por encima de $100 por barril.
- El escenario también enfrenta a la Fed con Donald Trump, quien reclamó públicamente tasas de “1% o menos” para estimular la economía estadounidense.
«Interest Rates in the United States should be 1%, or less, because we are the Best Credit in the World — BY FAR… LOWER THE INTEREST RATES FOR THE UNITED STATES OF AMERICA, AND FAST!» – President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/n7LTkFpzvJ
— The White House (@WhiteHouse) September 16, 2026
¿Habrá otra subida de tasas este año en EE.UU.?
La gran señal está en las nuevas proyecciones: 16 de los 18 participantes de la Fed consideran apropiado terminar 2026 con tasas superiores al nivel medio actual.
La mediana de las proyecciones coloca la tasa en 4.1% al cierre de 2026, aunque esto no significa que otra subida ya esté decidida.
- Las futuras decisiones dependerán de inflación, empleo y actividad económica. La Fed proyecta que la inflación PCE bajará hacia 2.3% en 2027.
Mientras tanto, los intereses netos de la deuda federal ya superaron $1 billón en los primeros 11 meses fiscales de 2026, según datos del Tesoro citados por The Center Square.
Sin embargo, el economista Kent Smetters advierte que una subida puntual tendría un efecto insignificante sobre la deuda y que recuperar el control de la inflación podría incluso reducir los costos reales de endeudamiento a futuro.