Juez bloquea sanciones de Trump por SNAP y protege ayuda para residentes legales
Publicado el18/09/2026 a las 03:47
Un juez federal en Oregon bloqueó permanentemente sanciones vinculadas a cambios de SNAP impulsados por la Administración Trump y anuló restricciones para ciertos residentes legales.
Por qué importa: El fallo protege a estados frente a posibles multas y preserva asistencia alimentaria para determinados residentes permanentes que cumplen los requisitos.
Estados quedan protegidos frente a fuertes sanciones de Trump
Oregon y Nueva York encabezaron la coalición que llevó el caso ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Oregon.
La decisión convierte en permanente una orden preliminar emitida en diciembre de 2025 y rechaza el plazo utilizado por la administración para calcular posibles sanciones.
El dato: Según el Departamento de Justicia de Oregon, los estados enfrentaban potencialmente cientos de millones de dólares en penalidades.
- El tribunal determinó que el plazo era ilegal y arbitrario. La controversia surgió porque el período de gracia había expirado antes de completarse la orientación federal.
La Administración Trump posteriormente modificó su posición sobre la elegibilidad de residentes permanentes, pero mantuvo que los estados podían enfrentar penalidades por incumplir aquel plazo.
El fallo protege a ciertos residentes permanentes para recibir cupones de alimentos SNAP
La otra consecuencia afecta directamente a inmigrantes legales que dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP.
El tribunal rechazó directrices que excluían indebidamente a ciertos residentes permanentes legales, incluidos antiguos refugiados y personas que anteriormente recibieron asilo.
Lo que cambia: El período estándar de espera de cinco años para SNAP no se aplica a residentes permanentes que anteriormente fueron refugiados, asilados u otros inmigrantes humanitarios cubiertos.
- Esto no significa que cualquier persona con residencia permanente reciba automáticamente SNAP. Los beneficiarios todavía deben cumplir los demás requisitos correspondientes del programa.
La demanda comenzó por cambios aplicados en 2025
La disputa comenzó en noviembre de 2025, cuando una coalición multiestatal demandó al Departamento de Agricultura por las nuevas directrices de elegibilidad.
Los estados argumentaron que las instrucciones federales podían retirar asistencia a decenas de miles de residentes permanentes y aumentar considerablemente su exposición financiera.
El alcance: La decisión también invalida el plazo respecto de otros cambios en los cálculos de elegibilidad derivados de la ley presupuestaria republicana de 2025.
- El caso muestra cómo cambios administrativos en SNAP pueden afectar simultáneamente los presupuestos estatales y el acceso de familias elegibles a asistencia para comprar alimentos.