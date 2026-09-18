Juez bloquea sanciones de Trump por SNAP y protege ayuda para residentes legales

Un juez federal en Oregon bloqueó permanentemente sanciones vinculadas a cambios de SNAP impulsados por la Administración Trump y anuló restricciones para ciertos residentes legales.

Por qué importa: El fallo protege a estados frente a posibles multas y preserva asistencia alimentaria para determinados residentes permanentes que cumplen los requisitos.

Estados quedan protegidos frente a fuertes sanciones de Trump

Oregon y Nueva York encabezaron la coalición que llevó el caso ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Oregon.

La decisión convierte en permanente una orden preliminar emitida en diciembre de 2025 y rechaza el plazo utilizado por la administración para calcular posibles sanciones.

El dato: Según el Departamento de Justicia de Oregon, los estados enfrentaban potencialmente cientos de millones de dólares en penalidades.

El tribunal determinó que el plazo era ilegal y arbitrario. La controversia surgió porque el período de gracia había expirado antes de completarse la orientación federal.

La Administración Trump posteriormente modificó su posición sobre la elegibilidad de residentes permanentes, pero mantuvo que los estados podían enfrentar penalidades por incumplir aquel plazo.

El fallo protege a ciertos residentes permanentes para recibir cupones de alimentos SNAP

La otra consecuencia afecta directamente a inmigrantes legales que dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP.