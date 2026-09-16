¿Qué pasó con la gasolina barata de otoño? millones siguen esperando que bajen los precios

El otoño debía traer cierto alivio en las gasolineras, pero millones de conductores estadounidenses comienzan la temporada pagando todavía más por llenar el tanque.

El promedio nacional de la gasolina regular alcanzó $4.3672 por galón este 16 de septiembre, frente a $4.2245 hace una semana y $3.1862 hace un año, según AAA.

Por qué importa: septiembre suele facilitar la transición hacia gasolina de invierno, menos costosa de producir, pero este año otros factores están neutralizando ese potencial ahorro.

La gasolina de invierno llegó antes, pero el precio no cedió

La EPA incluso adelantó este año la transición: desde el 1 de septiembre permitió flexibilizar temporalmente los requisitos federales de volatilidad para aumentar el suministro de gasolina.

La exención estuvo vigente hasta el 15 de septiembre. Desde este martes 16, las refinerías ya pueden reportar como gasolina de invierno el combustible que cumple las especificaciones correspondientes.

El dato: pese a esas medidas, el galón regular cuesta ahora unos 30 centavos más que hace un mes y aproximadamente $1.18 más que hace un año, según AAA.

AAA ya había advertido el 10 de septiembre que el promedio nacional estaba aumentando mientras el petróleo volvía a superar los $100 por barril, en medio de la volatilidad relacionada con el estrecho de Ormuz.

¿Qué crees que pasará con el precio de la gasolina este otoño?

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