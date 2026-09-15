Dólar rompe otra vez la barrera de los $17 en México: ¿seguirá subiendo?

El dólar vuelve a superar los 17 pesos este martes 15 de septiembre en México, según los datos de Banxico.

En Colombia, la moneda estadounidense registra una leve recuperación, mientras República Dominicana mantiene la estabilidad.

Por qué importa: Un dólar más caro puede elevar el costo de compras y pagos en esa moneda, pero también permite recibir más moneda local al cambiar remesas.

Así está el dólar hoy 15 de septiembre en México, Colombia y RD

En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se ubica este martes en 17.1277 pesos por dólar, dólar supera los 17 pesos en México por primera vez este mes.

Para el mercado cambiario, el dólar presenta estos valores:

Compra: $16.81

Venta: $17.34

En Banco Azteca, la cotización es: