Dólar rompe otra vez la barrera de los $17 en México: ¿seguirá subiendo?
Publicado el15/09/2026 a las 04:46
El dólar vuelve a superar los 17 pesos este martes 15 de septiembre en México, según los datos de Banxico.
En Colombia, la moneda estadounidense registra una leve recuperación, mientras República Dominicana mantiene la estabilidad.
Por qué importa: Un dólar más caro puede elevar el costo de compras y pagos en esa moneda, pero también permite recibir más moneda local al cambiar remesas.
Así está el dólar hoy 15 de septiembre en México, Colombia y RD
En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se ubica este martes en 17.1277 pesos por dólar, dólar supera los 17 pesos en México por primera vez este mes.
Para el mercado cambiario, el dólar presenta estos valores:
- Compra: $16.81
- Venta: $17.34
En Banco Azteca, la cotización es:
- Compra: $16.80
- Venta: $17.69
El repunte encarece la compra de dólares para viajes, compras o pagos en esa moneda, mientras puede favorecer el cambio de remesas.
El dólar se recupera ligeramente en Colombia
En Colombia, el dólar registra un leve repunte y se ubica en 3.094,830 pesos colombianos, según el Banco de la República.
En el mercado cambiario de Bogotá:
- Compra: $3.099
- Venta: $3.219
La recuperación puede encarecer ligeramente la compra de dólares, pero permite recibir más pesos al cambiar remesas.
República Dominicana mantiene estable el dólar
En República Dominicana, el dólar continúa estable este martes, según los datos del Banco Central.
Las cotizaciones son:
- Compra: $58.83 pesos dominicanos
- Venta: $59.18 pesos dominicanos
El dólar continúa alrededor de los 59 pesos, manteniendo una referencia estable para compras, pagos y remesas.