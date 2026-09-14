Nueva York enviará cheques de hasta $200 desde el 21 de septiembre: ¿quién califica?
Publicado el14/09/2026 a las 05:46
Nueva York comenzará a enviar cheques de alivio energético de hasta $200 desde el 21 de septiembre a millones de residentes que cumplan los requisitos.
- Los pagos forman parte del programa POWER (Protecting Our Wallets Energy Rebate), financiado con $1,000 millones incluidos en el presupuesto estatal.
- La distribución alcanzará a unos 8.2 millones de neoyorquinos y continuará hasta diciembre, según información estatal y el reporte del New York Post.
Por qué importa: el dinero llegará antes del invierno, cuando muchas familias enfrentan mayores gastos de energía y calefacción.
¿Cuánto dinero recibirán los neoyorquinos del programa POWER?
El monto no será igual para todos. Los pagos serán de $100, $150 o $200, dependiendo principalmente de los ingresos y del tipo de declaración tributaria.
- Las parejas que presentaron una declaración conjunta y reportaron ingresos inferiores a $150,000 recibirán $200, el máximo disponible.
- Quienes declararon conjuntamente y tuvieron ingresos de entre $150,000 y $300,000 recibirán $150.
Los contribuyentes individuales elegibles con ingresos de hasta $150,000 recibirán $100.
8.2 million New York households. $1 BILLION in energy relief.
Starting next week, households will begin receiving rebate checks worth up to $200.
We’re putting money back where it belongs: in your pocket. pic.twitter.com/L5LWyr53tr
— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) September 14, 2026
¿Quién califica para los cheques POWER en NY?
La elegibilidad se determina utilizando información de la declaración estatal de impuestos correspondiente al año fiscal 2024.
- Entre los requisitos están haber presentado a tiempo la declaración como residente de Nueva York y haber sido residente de tiempo completo del estado durante 2024.
- El contribuyente también debe encontrarse dentro de los límites de ingresos establecidos y no haber sido declarado como dependiente en la declaración de otra persona.
Un punto importante para las familias: no se requiere presentar una solicitud separada para obtener el cheque si se cumplen los criterios del programa.
¿Por qué el gobierno de Nueva York está entregando este dinero?
“Demasiadas familias están teniendo dificultades para afrontar el aumento de las facturas de energía y la escalada de los precios de la gasolina”, dijo la gobernadora Kathy Hochul al explicar el programa.
Nueva York continúa además entre los estados con la electricidad residencial más cara de Estados Unidos.
Los datos más recientes de la Administración de Información Energética (EIA) sitúan el precio residencial promedio estatal en 29.49 centavos por kilovatio-hora en junio de 2026.
El cheque POWER no es un descuento aplicado directamente sobre la factura eléctrica. Es un pago estatal único destinado a aliviar los costos energéticos de los hogares elegibles.
Para quienes califican, la fecha que ahora importa es el 21 de septiembre, cuando comenzará el envío de los primeros cheques.