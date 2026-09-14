Nueva York enviará cheques de hasta $200 desde el 21 de septiembre: ¿quién califica?

Nueva York comenzará a enviar cheques de alivio energético de hasta $200 desde el 21 de septiembre a millones de residentes que cumplan los requisitos.

Los pagos forman parte del programa POWER (Protecting Our Wallets Energy Rebate), financiado con $1,000 millones incluidos en el presupuesto estatal.

La distribución alcanzará a unos 8.2 millones de neoyorquinos y continuará hasta diciembre, según información estatal y el reporte del New York Post.

Por qué importa: el dinero llegará antes del invierno, cuando muchas familias enfrentan mayores gastos de energía y calefacción.

¿Cuánto dinero recibirán los neoyorquinos del programa POWER?

El monto no será igual para todos. Los pagos serán de $100, $150 o $200, dependiendo principalmente de los ingresos y del tipo de declaración tributaria.

Las parejas que presentaron una declaración conjunta y reportaron ingresos inferiores a $150,000 recibirán $200, el máximo disponible.

Quienes declararon conjuntamente y tuvieron ingresos de entre $150,000 y $300,000 recibirán $150.

Los contribuyentes individuales elegibles con ingresos de hasta $150,000 recibirán $100.

8.2 million New York households. $1 BILLION in energy relief. Starting next week, households will begin receiving rebate checks worth up to $200. We’re putting money back where it belongs: in your pocket. pic.twitter.com/L5LWyr53tr — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) September 14, 2026

¿Quién califica para los cheques POWER en NY?