Diésel rompe récord de $6 en EEUU: el golpe que puede llegar al supermercado
Publicado el11/09/2026 a las 05:44
El precio del diésel alcanzó un máximo histórico en Estados Unidos, una presión que amenaza con extenderse desde las carreteras hasta las facturas de millones de familias.
- AAA reportó este viernes 11 de septiembre un promedio nacional de $6.0556 por galón, frente a $3.7053 hace un año. El incremento interanual supera el 63%.
- Para ponerlo en perspectiva, llenar un tanque de 100 galones cuesta ahora unos $606, aproximadamente $235 más que hace un año.
Por qué importa: el diésel mueve camiones y buena parte de la cadena logística estadounidense. Cuando transportar mercancías se encarece, el impacto puede terminar llegando a alimentos y otros productos.
Petróleo sobre $100 presiona fuerte: Diésel rompe récord de $6 en EEUU
La escalada coincide con un petróleo nuevamente por encima de los $100 por barril, mientras los mercados evalúan las consecuencias de una guerra prolongada con Irán y nuevas amenazas al transporte energético.
CNBC informó que el Brent se encaminaba a una ganancia semanal de alrededor de 8.4%, mientras el WTI acumulaba cerca de 9.2%, pese al retroceso registrado este viernes.
11 de septiembre de 2026- El precio promedio del diésel en Estados Unidos alcanzó un récord de $6.05 por galón, un aumento de más del 60 % frente a los $3.71 registrados hace un año, según datos de la AAA. Mientras tanto, la gasolina subió hasta un promedio nacional de $4.29 por… pic.twitter.com/GDbxGoBHYU
— NOTICIAS DE PONCE (@NoticiasdePonce) September 11, 2026
Pero el petróleo caro no explica por sí solo el récord del diésel:
- La Administración de Información Energética (EIA) proyecta que los inventarios estadounidenses de destilados, categoría que incluye el diésel, caerán por debajo de 100 millones de barriles en septiembre.
La agencia también anticipa que las existencias permanecerán por debajo del mínimo del rango de los últimos cinco años durante el resto de 2026 y buena parte de 2027.
Trump busca contener los precios, pero el alivio puede tardar
El gobierno de Donald Trump ha tomado diferentes medidas para aumentar la oferta energética y contener el impacto de los precios elevados.
- Entre las acciones están liberaciones de petróleo de la Reserva Estratégica, flexibilizaciones regulatorias para ampliar el suministro de gasolina y el impulso a una mayor producción estadounidense.
- La administración también apuesta por incorporar más petróleo venezolano al suministro. Sin embargo, algunas de estas iniciativas requieren tiempo y otras están dirigidas principalmente a la gasolina, por lo que no garantizan una caída inmediata del diésel.
Trump reconoció esta semana que el petróleo probablemente no bajará sustancialmente hasta después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.
Del tanque del camión al bolsillo de las familias
El riesgo ahora es cuánto del aumento terminará trasladándose al consumidor.
Los transportistas deben pagar más para mover alimentos, mercancías y materias primas por el país. Las empresas pueden absorber parte del incremento o trasladarlo mediante mayores tarifas y precios.
- Eso convierte el récord del diésel en un problema que va mucho más allá de quienes utilizan este combustible.
Con el petróleo sobre $100, inventarios de destilados ajustados y una guerra que mantiene la incertidumbre sobre el suministro mundial, el costo de llenar un camión podría terminar reflejándose también en el próximo recibo del supermercado.