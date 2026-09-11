Diésel rompe récord de $6 en EEUU: el golpe que puede llegar al supermercado

El precio del diésel alcanzó un máximo histórico en Estados Unidos, una presión que amenaza con extenderse desde las carreteras hasta las facturas de millones de familias.

AAA reportó este viernes 11 de septiembre un promedio nacional de $6.0556 por galón , frente a $3.7053 hace un año. El incremento interanual supera el 63% .

, frente a $3.7053 hace un año. El incremento interanual . Para ponerlo en perspectiva, llenar un tanque de 100 galones cuesta ahora unos $606, aproximadamente $235 más que hace un año.

Por qué importa: el diésel mueve camiones y buena parte de la cadena logística estadounidense. Cuando transportar mercancías se encarece, el impacto puede terminar llegando a alimentos y otros productos.

Petróleo sobre $100 presiona fuerte: Diésel rompe récord de $6 en EEUU

La escalada coincide con un petróleo nuevamente por encima de los $100 por barril, mientras los mercados evalúan las consecuencias de una guerra prolongada con Irán y nuevas amenazas al transporte energético.

CNBC informó que el Brent se encaminaba a una ganancia semanal de alrededor de 8.4%, mientras el WTI acumulaba cerca de 9.2%, pese al retroceso registrado este viernes.

11 de septiembre de 2026- El precio promedio del diésel en Estados Unidos alcanzó un récord de $6.05 por galón, un aumento de más del 60 % frente a los $3.71 registrados hace un año, según datos de la AAA. Mientras tanto, la gasolina subió hasta un promedio nacional de $4.29 por… pic.twitter.com/GDbxGoBHYU — NOTICIAS DE PONCE (@NoticiasdePonce) September 11, 2026

Pero el petróleo caro no explica por sí solo el récord del diésel: