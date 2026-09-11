Dólar roza los $17 en México, frena su caída en Colombia y sube en RD
Publicado el11/09/2026 a las 04:25
El dólar vuelve a subir este viernes 11 de septiembre en México y se acerca a los 17 pesos, según Banxico. En Colombia desacelera su caída, mientras República Dominicana registra un avance.
Por qué importa: Los movimientos del dólar afectan el valor de las remesas, pero también el costo de compras, viajes, productos importados y pagos realizados en moneda estadounidense.
Así está el dólar hoy 11 de septiembre en México, Colombia y RD
En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se ubica este viernes en 16.9722 pesos por dólar, acercándose nuevamente a la barrera de los 17 pesos.
En el mercado cambiario, la moneda estadounidense presenta estos valores:
- Compra: $16.68
- Venta: $17.20
En Banco Azteca, uno de los bancos más consultados para operaciones en efectivo, el dólar registra:
- Compra: $16.85
- Venta: $17.59
El avance vuelve a colocar al dólar muy cerca de los 17 pesos, aunque el precio final para los consumidores depende del banco o establecimiento donde realicen la operación.
El dólar desacelera su caída en Colombia
La cotización oficial se sitúa en 3.101,265 pesos colombianos por dólar, según el Banco de la República, manteniéndose alrededor de los 3.100 pesos.
En el mercado cambiario de Bogotá, las referencias son:
- Compra: $3.103
- Venta: $3.223
La cotización mantiene al dólar cerca de sus niveles recientes, favoreciendo a quienes necesitan la moneda estadounidense para compras, viajes o pagos internacionales.
Sin embargo, para las familias que reciben remesas, un dólar más barato puede significar obtener menos pesos colombianos al cambiar la misma cantidad enviada desde Estados Unidos.
El dólar sube en República Dominicana
En República Dominicana, el dólar registra una subida durante la jornada de este viernes y vuelve a colocarse por encima de los niveles observados recientemente.
Según el Banco Central, la moneda estadounidense registra las siguientes cotizaciones:
- Compra: $58.96 pesos dominicanos
- Venta: $59.22 pesos dominicanos
La cotización supera nuevamente los 59 pesos dominicanos en la venta, una referencia importante para hogares que reciben remesas y consumidores que realizan pagos vinculados a la moneda estadounidense.