Dólar roza los $17 en México, frena su caída en Colombia y sube en RD

El dólar vuelve a subir este viernes 11 de septiembre en México y se acerca a los 17 pesos, según Banxico. En Colombia desacelera su caída, mientras República Dominicana registra un avance.

Por qué importa: Los movimientos del dólar afectan el valor de las remesas, pero también el costo de compras, viajes, productos importados y pagos realizados en moneda estadounidense.

Así está el dólar hoy 11 de septiembre en México, Colombia y RD

En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se ubica este viernes en 16.9722 pesos por dólar, acercándose nuevamente a la barrera de los 17 pesos.

En el mercado cambiario, la moneda estadounidense presenta estos valores:

Compra: $16.68

Venta: $17.20

En Banco Azteca, uno de los bancos más consultados para operaciones en efectivo, el dólar registra:

Compra: $16.85

Venta: $17.59

El avance vuelve a colocar al dólar muy cerca de los 17 pesos, aunque el precio final para los consumidores depende del banco o establecimiento donde realicen la operación.