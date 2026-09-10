Dólar baja otra vez en México y se hunde en Colombia: así cotiza este jueves

El dólar vuelve a bajar ligeramente este jueves 10 de septiembre en México, según los datos proporcionados por Banxico. En Colombia profundiza su caída y toca mínimos, mientras República Dominicana mantiene la estabilidad.

Por qué importa: Un dólar más barato puede aliviar el costo de productos e insumos importados, aunque también reduce la cantidad de moneda local que reciben quienes cambian remesas enviadas en dólares.

Así está el dólar hoy 10 de septiembre en México, Colombia y RD

En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se ubica este jueves en 16.8947 pesos por dólar, frente a los 16.9202 registrados el miércoles.

En el mercado cambiario, la moneda estadounidense presenta estos valores:

Compra: $16.62

Venta: $17.13

En Banco Azteca, uno de los bancos más consultados para operaciones en efectivo, el dólar registra:

Compra: $16.80

Venta: $17.49

La ligera caída mantiene al dólar por debajo de los 17 pesos, aunque el precio final para los consumidores varía dependiendo del banco o establecimiento donde realicen la operación.