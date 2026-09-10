Dólar baja otra vez en México y se hunde en Colombia: así cotiza este jueves
Publicado el10/09/2026 a las 03:42
El dólar vuelve a bajar ligeramente este jueves 10 de septiembre en México, según los datos proporcionados por Banxico. En Colombia profundiza su caída y toca mínimos, mientras República Dominicana mantiene la estabilidad.
Por qué importa: Un dólar más barato puede aliviar el costo de productos e insumos importados, aunque también reduce la cantidad de moneda local que reciben quienes cambian remesas enviadas en dólares.
Así está el dólar hoy 10 de septiembre en México, Colombia y RD
En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se ubica este jueves en 16.8947 pesos por dólar, frente a los 16.9202 registrados el miércoles.
En el mercado cambiario, la moneda estadounidense presenta estos valores:
- Compra: $16.62
- Venta: $17.13
En Banco Azteca, uno de los bancos más consultados para operaciones en efectivo, el dólar registra:
- Compra: $16.80
- Venta: $17.49
La ligera caída mantiene al dólar por debajo de los 17 pesos, aunque el precio final para los consumidores varía dependiendo del banco o establecimiento donde realicen la operación.
El dólar cae a mínimos en Colombia
En Colombia, el dólar prolonga su tendencia descendente y vuelve a perder terreno este jueves.
La cotización oficial se sitúa en 3.099,469 pesos colombianos por dólar, según el Banco de la República, frente a los 3.104,314 de la jornada anterior.
En el mercado cambiario de Bogotá, las referencias son:
- Compra: $3.107
- Venta: $3.228
La nueva caída lleva al dólar por debajo de los 3.100 pesos colombianos, favoreciendo a quienes necesitan la moneda estadounidense para compras, viajes o pagos internacionales.
Sin embargo, para las familias que reciben remesas significa obtener menos pesos colombianos al cambiar la misma cantidad de dólares.
República Dominicana mantiene la estabilidad
En República Dominicana, el dólar continúa prácticamente estable durante la jornada de este jueves.
Según el Banco Central, la moneda estadounidense registra las siguientes cotizaciones:
- Compra: $58.63 pesos dominicanos
- Venta: $58.96 pesos dominicanos
La cotización se mantiene alrededor de los 59 pesos dominicanos por dólar, una referencia importante para hogares que reciben remesas y consumidores que realizan pagos vinculados a la moneda estadounidense.