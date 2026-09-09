Miedo a ICE vacía comercios en Chicago: pérdidas alcanzan $1,260 millones ¿Hasta cuándo?

Las redadas migratorias habrían provocado $1,260 millones en actividad comercial perdida en el condado de Cook, donde se encuentra Chicago, según un estudio de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC).

El temor llevó a familias latinas a reducir compras y salidas cotidianas, mientras la menor actividad dejó además unos $107 millones menos en impuestos locales.

Por qué importa: Menos consumidores en las calles significa menos ingresos para comercios, menos horas de trabajo y menor recaudación para las comunidades.

El miedo a las redadas cambió la rutina de consumo en Chicago

La operación migratoria Midway Blitz comenzó el 8 de septiembre de 2025 y duró varias semanas, pero UIC encontró efectos económicos que se extendieron mucho más.

🚨🇺🇸 El miedo a salir de casa terminó pasando factura: la operación migratoria #MidwayBlitz habría provocado pérdidas por mil 260 millones de dólares en comercios y restaurantes del condado de Cook, en #Chicago. Muchas familias latinas redujeron sus salidas para comprar comida,… pic.twitter.com/ncZBVR6dXM — Eunice Rendón (@EuniceRendon) September 9, 2026

Durante las primeras 19 semanas, las salidas de residentes cayeron 7.7%, según el estudio citado por EFE.

La reducción alcanzó posteriormente el 20%, después de nuevas órdenes ejecutivas dirigidas a jurisdicciones consideradas “santuario”, entre ellas Chicago y Cook County.

El temor a ser detenidos o encontrarse con agentes federales hizo que residentes limitaran actividades como comprar alimentos y medicinas, cargar gasolina o acudir al banco.