Miedo a ICE vacía comercios en Chicago: pérdidas alcanzan $1,260 millones ¿Hasta cuándo?
Publicado el09/09/2026 a las 09:06
Las redadas migratorias habrían provocado $1,260 millones en actividad comercial perdida en el condado de Cook, donde se encuentra Chicago, según un estudio de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC).
- El temor llevó a familias latinas a reducir compras y salidas cotidianas, mientras la menor actividad dejó además unos $107 millones menos en impuestos locales.
Por qué importa: Menos consumidores en las calles significa menos ingresos para comercios, menos horas de trabajo y menor recaudación para las comunidades.
El miedo a las redadas cambió la rutina de consumo en Chicago
La operación migratoria Midway Blitz comenzó el 8 de septiembre de 2025 y duró varias semanas, pero UIC encontró efectos económicos que se extendieron mucho más.
🚨🇺🇸 El miedo a salir de casa terminó pasando factura: la operación migratoria #MidwayBlitz habría provocado pérdidas por mil 260 millones de dólares en comercios y restaurantes del condado de Cook, en #Chicago. Muchas familias latinas redujeron sus salidas para comprar comida,… pic.twitter.com/ncZBVR6dXM
— Eunice Rendón (@EuniceRendon) September 9, 2026
- Durante las primeras 19 semanas, las salidas de residentes cayeron 7.7%, según el estudio citado por EFE.
- La reducción alcanzó posteriormente el 20%, después de nuevas órdenes ejecutivas dirigidas a jurisdicciones consideradas “santuario”, entre ellas Chicago y Cook County.
El temor a ser detenidos o encontrarse con agentes federales hizo que residentes limitaran actividades como comprar alimentos y medicinas, cargar gasolina o acudir al banco.
Pilsen y La Villita sintieron el golpe en sus comercios
El impacto fue visible en corredores tradicionalmente mexicanos como Pilsen y La Villita, aunque las pérdidas económicas se extendieron mucho más allá de estos vecindarios.
De hecho, UIC encontró que la caída del comercio minorista en los suburbios de Cook fue aproximadamente el doble que dentro de Chicago.
Ver este video en su propia página →
WBEZ documentó además fuertes pérdidas entre pequeños negocios durante Midway Blitz. Los Candiles, un restaurante de Little Village, llegó a registrar una caída cercana al 60% en sus ventas presenciales.
La reducción de clientes obligó también a algunos establecimientos a recortar horarios, disminuir las horas de sus empleados o realizar despidos temporales.
Cuando los latinos dejan de comprar, Chicago lo siente
El impacto ayuda a dimensionar el peso económico de esta comunidad: los latinos aportan más de $100,000 millones anuales al PIB de Illinois, según el Great Cities Institute de UIC.
- “Los latinos son trabajadores, consumidores, propietarios de viviendas, propietarios de negocios y contribuyentes”, afirmó José Miguel Acosta Córdova, uno de los autores del estudio.
Para UIC, los $1,260 millones representan solo una parte medible de un costo económico y humano mayor, porque la reducción de la movilidad termina afectando actividades fuera de los propios barrios latinos.
La pregunta es hasta cuándo permanecerá ese efecto: Reportes posteriores encontraron comercios que todavía no habían recuperado completamente sus ventas meses después, mostrando que el operativo puede terminar antes que su factura económica.