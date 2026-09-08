Guerra comercial: Canadá golpea con $20,000 millones y Trump amenaza a Bombardier

Canadá activó este martes aranceles de represalia sobre unos $20,000 millones en productos estadounidenses, en una escalada comercial que amenaza con encarecer mercancías y afectar ventas y empleos a ambos lados de la frontera.

Las tarifas, que van del 15% al 50%, responden a los gravámenes del 50% impuestos por el presidente Donald Trump a productos canadienses tras el fracaso de las negociaciones comerciales, según EFE.

Por qué importa: la disputa ya no se limita a decisiones entre gobiernos. Empresas estadounidenses podrían perder competitividad en Canadá, mientras consumidores canadienses enfrentan precios más altos.

Aranceles de hasta 50% golpean productos de EEUU

Las represalias alcanzan importaciones estadounidenses valoradas en 27,600 millones de dólares canadienses, equivalentes a unos $20,000 millones.

Entre los productos afectados aparecen : acero, aluminio, electrodomésticos, muebles, herramientas, electrónica, cosméticos y alimentos.

: acero, aluminio, electrodomésticos, muebles, herramientas, electrónica, cosméticos y alimentos. La leche y nata enfrentan aranceles del 50%, los quesos frescos un 25% y numerosos productos de acero y aluminio otro 50%.

El primer ministro Mark Carney reconoció que las contramedidas podrían elevar algunos precios y reducir las opciones de los consumidores canadienses, pero defendió la respuesta “dólar por dólar”.

Para los fabricantes estadounidenses, el riesgo es diferente: mayores costos de importación pueden hacer sus productos menos competitivos en Canadá y presionar sus ventas.

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