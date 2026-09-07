Mamdani crea oficina para trabajadores en NY: ¿Puede ayudar a mejorar salarios?
Publicado el07/09/2026 a las 09:05
El alcalde Mamdani creó una oficina municipal dedicada a fortalecer los derechos de los trabajadores y facilitar su conexión con sindicatos y organizaciones laborales.
- La Oficina del Alcalde para el Poder de los Trabajadores (MOWP) será, según la Alcaldía, la primera de su tipo en Estados Unidos y estará dirigida por el organizador sindical Tony Perlstein.
Por qué importa: La oficina no subirá los salarios automáticamente, pero podría aumentar la capacidad de trabajadores para organizarse, denunciar abusos y negociar mejores condiciones laborales.
¿Qué podrá hacer la nueva oficina de Mamdani?
El alcalde Zohran Mamdani estableció la oficina mediante una orden ejecutiva con el objetivo de utilizar recursos y capacidad de coordinación del Ayuntamiento para ayudar a los trabajadores a informarse, conectarse y organizarse.
- Entre sus funciones estarán realizar audiencias públicas, investigar problemas laborales y conectar a trabajadores con organizaciones que puedan apoyarlos.
- También reunirá a empleados, sindicatos y centros de trabajadores, incluidos inmigrantes, trabajadores independientes y empleados de plataformas digitales.
- La oficina analizará además problemas como la clasificación incorrecta de empleados, la explotación relacionada con el estatus migratorio, las nuevas tecnologías y los riesgos climáticos en los lugares de trabajo.
La información sobre derechos laborales también podrá distribuirse en lugares cotidianos como bibliotecas, centros de empleo, escuelas, oficinas de IDNYC y eventos comunitarios.
¿La MOWP puede realmente ayudar a mejorar los salarios?
La creación de la oficina no significa que los trabajadores recibirán un aumento de sueldo ni modifica por sí misma el salario mínimo.
Su posible impacto económico será indirecto: facilitar la organización laboral, identificar violaciones y desarrollar políticas basadas en las experiencias de los propios trabajadores.
Mamdani sostiene que muchos empleados carecen de voz sobre sus condiciones de trabajo y que la nueva estructura permitirá intervenir antes de que los abusos laborales se conviertan en problemas recurrentes.
La Alcaldía señala como antecedente otras medidas laborales de la actual administración:
- Según datos oficiales, las acciones contra prácticas engañosas relacionadas con las propinas han generado unos $104 millones adicionales para cerca de 70,000 repartidores de aplicaciones desde enero.
De acuerdo con la administración, esos trabajadores están encaminados a recibir aproximadamente $2,287 adicionales al año gracias a esos cambios.
Sindicatos mantienen fuerte presencia en Nueva York
La nueva oficina estará encabezada por Tony Perlstein, antiguo estibador y exdirector de organización de United Auto Workers (UAW). Antes también organizó trabajadores de restaurantes, almacenes y otras industrias de Nueva York.
Su creación coincide con el compromiso de Mamdani de aumentar la sindicalización en la ciudad.
- Actualmente, alrededor del 20.5% de los trabajadores de Nueva York pertenece a sindicatos, según datos de CUNY citados por EFE.
- La proporción supera ampliamente el promedio nacional del 10%, aunque ha perdido terreno frente a mediados de la década de 2000, cuando rondaba el 24%.
El alcance económico de la nueva oficina dependerá, por tanto, de cuánto consiga convertir su apoyo a la organización y sus investigaciones en mejores salarios, beneficios y condiciones concretas para los trabajadores.