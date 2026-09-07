Mamdani crea oficina para trabajadores en NY: ¿Puede ayudar a mejorar salarios?

El alcalde Mamdani creó una oficina municipal dedicada a fortalecer los derechos de los trabajadores y facilitar su conexión con sindicatos y organizaciones laborales.

La Oficina del Alcalde para el Poder de los Trabajadores (MOWP) será, según la Alcaldía, la primera de su tipo en Estados Unidos y estará dirigida por el organizador sindical Tony Perlstein.

Por qué importa: La oficina no subirá los salarios automáticamente, pero podría aumentar la capacidad de trabajadores para organizarse, denunciar abusos y negociar mejores condiciones laborales.

¿Qué podrá hacer la nueva oficina de Mamdani?

El alcalde Zohran Mamdani estableció la oficina mediante una orden ejecutiva con el objetivo de utilizar recursos y capacidad de coordinación del Ayuntamiento para ayudar a los trabajadores a informarse, conectarse y organizarse.

Entre sus funciones estarán realizar audiencias públicas, investigar problemas laborales y conectar a trabajadores con organizaciones que puedan apoyarlos.

También reunirá a empleados, sindicatos y centros de trabajadores, incluidos inmigrantes, trabajadores independientes y empleados de plataformas digitales.

La oficina analizará además problemas como la clasificación incorrecta de empleados, la explotación relacionada con el estatus migratorio, las nuevas tecnologías y los riesgos climáticos en los lugares de trabajo.

La información sobre derechos laborales también podrá distribuirse en lugares cotidianos como bibliotecas, centros de empleo, escuelas, oficinas de IDNYC y eventos comunitarios.

¿La MOWP puede realmente ayudar a mejorar los salarios?

La creación de la oficina no significa que los trabajadores recibirán un aumento de sueldo ni modifica por sí misma el salario mínimo.