Dólar estable en México y RD mientras sigue la caída en Colombia
Publicado el09/09/2026 a las 05:10
El dólar prácticamente no se mueve este miércoles 9 de septiembre en México, según los datos proporcionados por Banxico. En República Dominicana también predomina la estabilidad, mientras Colombia vuelve a registrar una baja.
Por qué importa: Un dólar más barato puede aliviar el costo de productos e insumos importados, aunque también reduce la cantidad de moneda local que reciben quienes cambian remesas enviadas en dólares.
Así cotiza el dólar hoy 09 de septiembre en México, Colombia y RD
En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se ubica este miércoles en 16.9202 pesos por dólar, prácticamente sin cambios frente a la jornada anterior.
En el mercado cambiario, la moneda estadounidense presenta estos valores:
- Compra: $16.63
- Venta: $17.15
En Banco Azteca, uno de los bancos más consultados para operaciones en efectivo, el dólar registra:
- Compra: $16.80
- Venta: $17.49
La estabilidad mantiene al dólar cerca de los 17 pesos, aunque el precio final que pagan los consumidores continúa variando según el banco o establecimiento donde realicen la operación.
El dólar sigue cayendo en picada en Colombia
En Colombia, la tendencia vuelve a ser descendente este miércoles.
La cotización oficial se sitúa en 3.104,314 pesos colombianos por dólar, según el Banco de la República.
En el mercado cambiario de Bogotá, las referencias son:
- Compra: $3.115
- Venta: $3.234
La nueva caída favorece a quienes necesitan dólares para compras, viajes o pagos internacionales, pero significa que las familias que reciben remesas obtienen menos pesos colombianos al cambiar la misma cantidad de dólares.
República Dominicana mantiene la estabilidad
En República Dominicana, el dólar tampoco presenta movimientos importantes durante la jornada.
Según el Banco Central, la moneda estadounidense registra las siguientes cotizaciones:
- Compra: $58.63 pesos dominicanos
- Venta: $58.86 pesos dominicanos
La estabilidad mantiene el tipo de cambio alrededor de los 59 pesos dominicanos por dólar, una referencia importante para hogares que reciben remesas y consumidores que realizan pagos vinculados a la moneda estadounidense.