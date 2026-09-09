Dólar estable en México y RD mientras sigue la caída en Colombia

El dólar prácticamente no se mueve este miércoles 9 de septiembre en México, según los datos proporcionados por Banxico. En República Dominicana también predomina la estabilidad, mientras Colombia vuelve a registrar una baja.

Por qué importa: Un dólar más barato puede aliviar el costo de productos e insumos importados, aunque también reduce la cantidad de moneda local que reciben quienes cambian remesas enviadas en dólares.

Así cotiza el dólar hoy 09 de septiembre en México, Colombia y RD

En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se ubica este miércoles en 16.9202 pesos por dólar, prácticamente sin cambios frente a la jornada anterior.

En el mercado cambiario, la moneda estadounidense presenta estos valores:

Compra: $16.63

Venta: $17.15

En Banco Azteca, uno de los bancos más consultados para operaciones en efectivo, el dólar registra: