Seguro Social: quién cobra mañana y qué podría pasar con su cheque en 2027

Un grupo de beneficiarios del Seguro Social recibirá su pago este miércoles 9 de septiembre, mientras crece la expectativa por cuánto podrían aumentar los cheques en 2027.

La misma semana traerá una pista importante: el viernes se conocerá un nuevo dato de inflación que ayudará a perfilar el próximo ajuste por costo de vida, conocido como COLA.

Por qué importa: El aumento definitivo todavía no está decidido, pero los próximos datos permitirán estimar mejor cuánto dinero adicional podrían recibir millones de jubilados.

¿Quién recibe el Seguro Social este miércoles 09?

Según el calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA), este miércoles corresponde el pago a beneficiarios cuya fecha de nacimiento está entre el día 1 y el 10 de cualquier mes.

Esta fecha corresponde a quienes cobran bajo el calendario regular de pagos de los miércoles. No incluye a quienes recibían beneficios antes de mayo de 1997 ni a quienes reciben conjuntamente Seguro Social y SSI, ya que estos grupos recibieron su pago del Seguro Social el 3 de septiembre.

Los beneficiarios nacidos del 11 al 20 cobrarán el tercer miércoles del mes, mientras quienes cumplen años del 21 al 31 recibirán su dinero el cuarto miércoles.

Pero quienes cobran ahora también tienen motivos para mirar hacia 2027.

El viernes llega una pista sobre el COLA 2027