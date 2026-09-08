Seguro Social: quién cobra mañana y qué podría pasar con su cheque en 2027
Publicado el08/09/2026 a las 06:59
Un grupo de beneficiarios del Seguro Social recibirá su pago este miércoles 9 de septiembre, mientras crece la expectativa por cuánto podrían aumentar los cheques en 2027.
- La misma semana traerá una pista importante: el viernes se conocerá un nuevo dato de inflación que ayudará a perfilar el próximo ajuste por costo de vida, conocido como COLA.
Por qué importa: El aumento definitivo todavía no está decidido, pero los próximos datos permitirán estimar mejor cuánto dinero adicional podrían recibir millones de jubilados.
¿Quién recibe el Seguro Social este miércoles 09?
Según el calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA), este miércoles corresponde el pago a beneficiarios cuya fecha de nacimiento está entre el día 1 y el 10 de cualquier mes.
Esta fecha corresponde a quienes cobran bajo el calendario regular de pagos de los miércoles. No incluye a quienes recibían beneficios antes de mayo de 1997 ni a quienes reciben conjuntamente Seguro Social y SSI, ya que estos grupos recibieron su pago del Seguro Social el 3 de septiembre.
Los beneficiarios nacidos del 11 al 20 cobrarán el tercer miércoles del mes, mientras quienes cumplen años del 21 al 31 recibirán su dinero el cuarto miércoles.
Pero quienes cobran ahora también tienen motivos para mirar hacia 2027.
El viernes llega una pista sobre el COLA 2027
El 11 de septiembre se publicará el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a agosto, una pieza importante para calcular el próximo COLA.
- El Seguro Social utiliza específicamente el CPI-W del tercer trimestre, es decir, los datos de julio, agosto y septiembre, para determinar el ajuste anual.
- Julio registró un incremento interanual del CPI-W de 3.4%, mientras The Senior Citizens League proyecta actualmente un COLA de alrededor de 3.6% para 2027.
La estimación todavía puede cambiar con los datos de agosto y septiembre. Por eso, el porcentaje que se conocerá esta semana no será el aumento oficial.
¿Cuánto podría aumentar un cheque del Seguro Social?
Si finalmente el COLA fuera de 3.6%, un beneficiario que actualmente recibe $1,500 mensuales obtendría aproximadamente $54 adicionales, alcanzando $1,554.
- Por ejemplo, para un cheque de $2,000, el incremento sería cercano a $72 mensuales; uno de $2,500 subiría alrededor de $90.
- El ajuste definitivo se conocerá después de contar con los tres meses necesarios para realizar el cálculo.
Además, el aumento bruto no necesariamente será el mismo dinero adicional que llegará al bolsillo de todos los jubilados. Para quienes tienen Medicare, las primas de la Parte B pueden descontarse directamente de sus beneficios.
Así, mientras algunos beneficiarios esperan su depósito este miércoles, el dato del viernes comenzará a aclarar cuánto podrían crecer esos mismos cheques en 2027.