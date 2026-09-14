¿Hipotecas más caras? Bonos del Tesoro a 10 años llegan al 5%: lo que significa

El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años tocó el 5% este lunes, según CNN, encendiendo una nueva alerta sobre el costo de pedir dinero prestado.

El último registro oficial disponible del Departamento del Tesoro había situado esta tasa en 4.96% el viernes 11 de septiembre.

Por qué importa: este rendimiento es una referencia importante para el crédito de largo plazo y puede mantener presión sobre las hipotecas y otros préstamos que enfrentan las familias.

¿Por qué los bonos del Tesoro llegaron al 5%?

CNN atribuye el aumento a una combinación de factores: precios de la energía, preocupación por la inflación, guerra con Irán, expectativas sobre las tasas de interés y creciente deuda pública.

Los inversionistas también observan cuánto tendrá que pedir prestado el gobierno para financiar sus gastos. Una mayor necesidad de financiamiento puede añadir presión al mercado de bonos.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años superó el 5% por primera vez desde 2023, mientras la inflación y el creciente endeudamiento elevan la presión sobre los mercados. https://t.co/1s0yGvjOsL — Bloomberg Línea (@BloombergLinea_) September 14, 2026

La relación funciona al revés de lo que podría parecer: cuando los precios de estos bonos bajan, sus rendimientos suben.

Ahora la atención estará en la Reserva Federal, que se reúne el 15 y 16 de septiembre. Sus señales sobre inflación y tasas podrían volver a mover los costos de financiamiento.