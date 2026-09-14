¿Hipotecas más caras? Bonos del Tesoro a 10 años llegan al 5%: lo que significa
Publicado el14/09/2026 a las 06:20
El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años tocó el 5% este lunes, según CNN, encendiendo una nueva alerta sobre el costo de pedir dinero prestado.
- El último registro oficial disponible del Departamento del Tesoro había situado esta tasa en 4.96% el viernes 11 de septiembre.
Por qué importa: este rendimiento es una referencia importante para el crédito de largo plazo y puede mantener presión sobre las hipotecas y otros préstamos que enfrentan las familias.
¿Por qué los bonos del Tesoro llegaron al 5%?
CNN atribuye el aumento a una combinación de factores: precios de la energía, preocupación por la inflación, guerra con Irán, expectativas sobre las tasas de interés y creciente deuda pública.
- Los inversionistas también observan cuánto tendrá que pedir prestado el gobierno para financiar sus gastos. Una mayor necesidad de financiamiento puede añadir presión al mercado de bonos.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años superó el 5% por primera vez desde 2023, mientras la inflación y el creciente endeudamiento elevan la presión sobre los mercados. https://t.co/1s0yGvjOsL
— Bloomberg Línea (@BloombergLinea_) September 14, 2026
La relación funciona al revés de lo que podría parecer: cuando los precios de estos bonos bajan, sus rendimientos suben.
Ahora la atención estará en la Reserva Federal, que se reúne el 15 y 16 de septiembre. Sus señales sobre inflación y tasas podrían volver a mover los costos de financiamiento.
¿Qué significa para las hipotecas y los trabajadores?
El impacto más fácil de observar está en la vivienda. Los intereses hipotecarios no dependen exclusivamente del bono a 10 años, pero suelen estar estrechamente relacionados con las condiciones de este mercado.
A tener en cuenta: El 5% no significa que una persona obtendrá una hipoteca a esa tasa. Sin embargo, cuando los rendimientos de estos bonos aumentan, las condiciones de financiamiento también pueden endurecerse.
- Por ejemplo, financiar $350,000 a 30 años al 6% representa aproximadamente $2,098 mensuales de principal e intereses. Al 7%, serían unos $2,329.
Son alrededor de $231 adicionales al mes, aunque este ejemplo solo muestra el efecto de diferentes tasas y no implica que el movimiento de los bonos produzca automáticamente ese aumento.
Las empresas también pueden enfrentar financiamiento más costoso, lo que podría influir en decisiones de inversión, expansión y contratación.
¿Seguirán subiendo las tasas y qué puedes hacer?
No existe certeza. Los rendimientos podrían continuar elevados si persisten la inflación, los altos precios energéticos y las preocupaciones sobre la deuda estadounidense.
También podrían retroceder si disminuyen esas presiones, la economía pierde fuerza o cambian las expectativas sobre las decisiones de la Reserva Federal.
- Clave: Para quienes buscan una vivienda o necesitan financiamiento, comparar ofertas entre varios prestamistas, revisar el crédito y calcular cuánto pago mensual pueden asumir puede resultar especialmente importante.
El 5% es una señal del mercado, no una garantía de que todos los préstamos subirán. Pero mientras los bonos permanezcan en niveles elevados, conseguir dinero barato podría seguir siendo difícil para muchas familias.