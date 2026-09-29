Georgia elimina impuesto a la gasolina: ¿Cuánto ahorrarás por tanque?
Georgia suspende el gravamen al combustible por 30 días. Conoce cuánto podrías ahorrar por tanque mientras el precio supera los $4.
Por Daniel Navas
Publicado el29/09/2026 a las 11:15
Georgia suspendió temporalmente el impuesto estatal a los combustibles mientras la gasolina regular permanece por encima de $4 por galón.
- La medida comenzó este martes 29 de septiembre y estará vigente hasta el 29 de octubre, en medio de las presiones provocadas por el conflicto con Irán.
Georgia elimina 33 centavos por galón ¿Es suficiente?La orden del gobernador Brian Kemp suspende aproximadamente 33.3 centavos por galón de gasolina y 37.3 centavos para el diésel. [caption id="attachment_1674083" align="alignnone" width="550"] Infografía - MundoNow - Fuentes: gasprices.aaa.com - gov.georgia.gov[/caption] Para un conductor que compre 15 galones, el alivio fiscal podría acercarse a $5 por tanque. Con 20 galones, alcanzaría aproximadamente $6.66. Sin embargo, eso no significa necesariamente que todas las estaciones reduzcan inmediatamente sus precios exactamente en esa cantidad. El promedio estatal estaba en aproximadamente $4.19 por galón, según AAA, frente a unos $2.88 hace un año.
- Eso significa que llenar un tanque de 15 galones cuesta cerca de $63, casi $20 más que hace un año.
El diésel golpea a agricultores y negociosLa presión resulta todavía mayor para quienes dependen del diésel, incluyendo agricultores, transportistas y pequeñas empresas de Georgia. El combustible ronda los $6.25 por galón, muy por encima de aproximadamente $3.54 registrados hace un año, según AAA. Con la suspensión de 37.3 centavos, consumir 100 galones representaría un alivio fiscal potencial de $37.30.
- Los elevados precios del diésel también pueden terminar afectando a las familias mediante mayores costos de transporte de alimentos y otras mercancías.