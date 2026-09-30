Dólar rompe la barrera de los $18 en México: ¿hasta dónde puede subir?
El billete verde vuelve a superar los 18 pesos mexicanos. Consulta cuánto cuesta hoy en México, Colombia y República Dominicana.
Por Daniel Navas
Publicado el30/09/2026 a las 08:23
El dólar acelera su avance este miércoles 30 de septiembre en México y supera la barrera de los 18 pesos, según datos de Banxico. En Colombia, la cotización oficial retrocede, mientras República Dominicana registra una nueva subida frente al dólar. Por qué importa: Un dólar más caro puede elevar costos de compras, viajes e importaciones, aunque permite recibir más moneda local al cambiar remesas.
El dólar supera hoy miércoles los 18 pesos en México[caption id="attachment_1691754" align="alignnone" width="550"] Infografía - MundoNow - Fuentes: Banxico, Banco de la República de Colombia, Banco Central de RD[/caption] En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se ubica este miércoles en 18.071 pesos por dólar, confirmando una nueva subida. La cotización marca un cambio importante para quienes siguen diariamente el precio de la moneda estadounidense, al colocarse nuevamente por encima de los 18 pesos. En el mercado cambiario, el dólar presenta estos valores:
- Compra: $17.65
- Venta: $18.28
- Compra: $16.90
- Venta: $18.64
Baja tasa oficial del dólar en Colombia, pero sube en casas de cambioSegún el Banco de la República, la moneda estadounidense se ubica en 3.341,459 pesos colombianos por dólar. Sin embargo, el comportamiento es diferente en el mercado cambiario de Bogotá, donde las referencias presentan una subida:
- Compra: $3.212
- Venta: $3.326
República Dominicana registra una nueva subidaEn República Dominicana, el dólar también avanza durante la jornada de este miércoles. Según el Banco Central de la República Dominicana, la moneda estadounidense registra las siguientes cotizaciones:
- Compra: $59.49 pesos dominicanos
- Venta: $59.80 pesos dominicanos