El billete verde vuelve a superar los 18 pesos mexicanos. Consulta cuánto cuesta hoy en México, Colombia y República Dominicana.

El dólar supera hoy miércoles los 18 pesos en México

Compra: $17.65

Venta: $18.28

Compra: $16.90

Venta: $18.64

Baja tasa oficial del dólar en Colombia, pero sube en casas de cambio

Compra: $3.212

Venta: $3.326

República Dominicana registra una nueva subida

Compra: $59.49 pesos dominicanos

Venta: $59.80 pesos dominicanos

El dólar acelera su avance este miércoles 30 de septiembre en México y supera la barrera de los 18 pesos, según datos de Banxico. En Colombia, la cotización oficial retrocede, mientras República Dominicana registra una nueva subida frente al dólar.: Un dólar más caro puede elevar costos de compras, viajes e importaciones, aunque permite recibir más moneda local al cambiar remesas.[caption id="attachment_1691754" align="alignnone" width="550"]Infografía - MundoNow - Fuentes: Banxico, Banco de la República de Colombia, Banco Central de RD[/caption] En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se ubica este miércoles en, confirmando una nueva subida. La cotización marca un cambio importante para quienes siguen diariamente el precio de la moneda estadounidense, al colocarse nuevamente por encima de los 18 pesos. En el mercado cambiario, el dólar presenta estos valores:En Banco Azteca, una referencia habitual para operaciones en efectivo, la cotización es:La diferencia entre el tipo de cambio oficial y las ventanillas recuerda que el precio pagado por los consumidores puede variar considerablemente según la institución. Para quienes reciben remesas desde Estados Unidos, un dólar más alto puede traducirse en más pesos mexicanos al momento de realizar el cambio.Según el Banco de la República, la moneda estadounidense se ubica en. Sin embargo, el comportamiento es diferente en el mercado cambiario de Bogotá, donde las referencias presentan una subida:Esta diferencia es especialmente relevante para consumidores y familias que compran o venden dólares en efectivo, ya que las tasas pueden alejarse de la referencia oficial. Quienes reciben remesas también deben comparar las tasas ofrecidas antes de cambiar sus dólares, debido a las diferencias entre establecimientos.En República Dominicana, el dólar también avanza durante la jornada de este miércoles. Según el Banco Central de la República Dominicana, la moneda estadounidense registra las siguientes cotizaciones:El dólar se acerca así nuevamente a la barrera de los 60 pesos dominicanos, un nivel especialmente relevante para hogares que reciben dinero desde Estados Unidos. También puede influir en consumidores y negocios con gastos, compras o compromisos denominados en dólares.