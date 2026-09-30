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Dólar rompe la barrera de los $18 en México: ¿hasta dónde puede subir?
El billete verde vuelve a superar los 18 pesos mexicanos. Consulta cuánto cuesta hoy en México, Colombia y República Dominicana.
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dólar supera los 18 pesos en México
FOTO: Shutterstock

Publicado el30/09/2026 a las 08:23

El dólar acelera su avance este miércoles 30 de septiembre en México y supera la barrera de los 18 pesos, según datos de Banxico. En Colombia, la cotización oficial retrocede, mientras República Dominicana registra una nueva subida frente al dólar. Por qué importa: Un dólar más caro puede elevar costos de compras, viajes e importaciones, aunque permite recibir más moneda local al cambiar remesas.

El dólar supera hoy miércoles los 18 pesos en México

[caption id="attachment_1691754" align="alignnone" width="550"]El dólar supera hoy miércoles los 18 pesos en México Infografía - MundoNow - Fuentes: Banxico, Banco de la República de Colombia, Banco Central de RD[/caption] En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se ubica este miércoles en 18.071 pesos por dólar, confirmando una nueva subida. La cotización marca un cambio importante para quienes siguen diariamente el precio de la moneda estadounidense, al colocarse nuevamente por encima de los 18 pesos. En el mercado cambiario, el dólar presenta estos valores:
  • Compra: $17.65
  • Venta: $18.28
En Banco Azteca, una referencia habitual para operaciones en efectivo, la cotización es:
  • Compra: $16.90
  • Venta: $18.64
La diferencia entre el tipo de cambio oficial y las ventanillas recuerda que el precio pagado por los consumidores puede variar considerablemente según la institución. Para quienes reciben remesas desde Estados Unidos, un dólar más alto puede traducirse en más pesos mexicanos al momento de realizar el cambio.

Baja tasa oficial del dólar en Colombia, pero sube en casas de cambio

Según el Banco de la República, la moneda estadounidense se ubica en 3.341,459 pesos colombianos por dólar. Sin embargo, el comportamiento es diferente en el mercado cambiario de Bogotá, donde las referencias presentan una subida:
  • Compra: $3.212
  • Venta: $3.326
Esta diferencia es especialmente relevante para consumidores y familias que compran o venden dólares en efectivo, ya que las tasas pueden alejarse de la referencia oficial. Quienes reciben remesas también deben comparar las tasas ofrecidas antes de cambiar sus dólares, debido a las diferencias entre establecimientos.

República Dominicana registra una nueva subida

En República Dominicana, el dólar también avanza durante la jornada de este miércoles. Según el Banco Central de la República Dominicana, la moneda estadounidense registra las siguientes cotizaciones:
  • Compra: $59.49 pesos dominicanos
  • Venta: $59.80 pesos dominicanos
El dólar se acerca así nuevamente a la barrera de los 60 pesos dominicanos, un nivel especialmente relevante para hogares que reciben dinero desde Estados Unidos. También puede influir en consumidores y negocios con gastos, compras o compromisos denominados en dólares.
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