EE.UU. prohíbe alcohol lácteos y motos de Canadá

Washington bloquea productos de Canadá y endurece la disputa comercial. Te explicamos qué podría pasar con precios y disponibilidad.

La medida reemplaza los aranceles del 50% aplicados desde agosto y eleva nuevamente la tensión comercial entre Washington y Ottawa.

Del arancel de 50% a cerrar el mercado con Canadá

La guerra comercial entre EE.UU. y Canadá suma otro capítulo: Washington bloqueó importaciones de motocicletas, bebidas alcohólicas y productos de suero canadienses. https://t.co/GApiDapofB — Bloomberg en Español (@BBGenEspanol) September 29, 2026

¿Qué puede pasar con los precios en EE.UU.?

El impacto dependerá de qué tan fácilmente puedan sustituirse esas importaciones. Menor oferta de determinadas marcas podría generar presión sobre algunos precios, pero todavía es pronto para medirla.

Canadá enfrenta problemas en un mercado clave

Además, Statistics Canada ha documentado que las exportaciones hacia EE.UU. permanecieron por debajo de niveles previos a las disrupciones comerciales durante parte de 2025.

Para los consumidores estadounidenses, la primera señal probablemente no será un aumento generalizado de precios, sino cambios en disponibilidad, marcas y proveedores dentro de las categorías afectadas.

Estados Unidos comenzó este martes a prohibir la entrada de determinados productos canadienses, incluidos alcohol, derivados lácteos y algunas motocicletas.: la prohibición puede reducir la disponibilidad de algunas marcas canadienses en EE.UU., aunque todavía no significa que los precios subirán de forma generalizada.Las restricciones entraron en vigor a las 12:01 a.m. ET del 29 de septiembre, según las proclamaciones firmadas por el presidente Donald Trump.Entre los productos alcanzados aparecen determinadas cervezas, vinos y destilados, además de derivados lácteos y vehículos fabricados en Canadá.: Washington ya no cobra solamente un arancel adicional, sino que impide directamente nuevas importaciones. Los productos importados previamente, pero todavía pendientes de entrada para consumo antes del 29 de septiembre, permanecen sujetos al arancel del 50%.La medida no significa que desaparecerán el alcohol, los lácteos o las motocicletas de los comercios estadounidenses. Afecta productos específicos procedentes de Canadá, por lo que importadores y distribuidores podrían recurrir a proveedores estadounidenses o de otros países. [caption id="attachment_1674078" align="alignnone" width="1200"]FOTO: EFE[/caption]El alcohol muestra dónde existe una exposición importante: Canadá exportó C$1,400 millones en bebidas alcohólicas a Estados Unidos durante 2024-2025, según Statistics Canada.Washington sostiene que las prohibiciones responden a prácticas comerciales canadienses que considera discriminatorias contra productos estadounidenses. Canadá ha disputado aspectos centrales de la política comercial estadounidense. El efecto sobre toda la economía canadiense puede ser limitado por el tamaño del comercio bilateral, pero considerable para productores directamente afectados. Estados Unidos importó $381,900 millones en bienes canadienses durante 2025, dentro de un intercambio bilateral de bienes y servicios estimado en $872,300 millones.