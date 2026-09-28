El billete verde sigue subiendo en México este 28 de septiembre, mientras baja en Colombia y permanece estable en República Dominicana.

En Colombia, la moneda estadounidense retrocede, mientras República Dominicana inicia la semana con una cotización estable frente al peso dominicano.

Así está el dólar hoy 28 de septiembre en México

Compra: $17.37

Venta: $17.92

Compra: $16.90

Venta: $17.94

El dólar baja este lunes en Colombia

Compra: $3.173

Venta: $3.294

República Dominicana mantiene estable el dólar

Compra: $59.27 pesos dominicanos

Venta: $59.64 pesos dominicanos

El dólar sigue ganando terreno en México este lunes 28 de septiembre y alcanza los 17.71 pesos, según los datos proporcionados por Banxico.: El avance del dólar encarece compras y pagos en moneda estadounidense, pero puede aumentar los pesos recibidos por familias que cambian remesas.[caption id="attachment_1673147" align="alignnone" width="550"]Infografía - MundoNow - Fuentes: Banxico, Banco de la República de Colombia, Banco Central de RD[/caption] En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se ubica este lunes en, acercándose nuevamente a la barrera de $18. En el mercado cambiario, las referencias proporcionadas para este lunes son:En, una referencia habitual para operaciones en efectivo, el dólar registra:La diferencia entre la referencia de Banxico y los precios de ventanilla muestra por qué conviene comparar antes de cambiar dólares, especialmente cuando se realizan operaciones frecuentes. Para las familias que reciben remesas, un dólar más alto puede traducirse en más pesos mexicanos al momento del cambio, dependiendo de comisiones y tasas aplicadas.En Colombia, la moneda estadounidense pierde terreno y comienza la semana con una cotización oficial de. La referencia corresponde a los datos proporcionados por el Banco de la República para la jornada de este lunes 28 de septiembre. En el mercado cambiario de Bogotá, las referencias son:En República Dominicana, el dólar muestra estabilidad este lunes, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Banco Central. La moneda estadounidense presenta las siguientes cotizaciones:Comparar la tasa ofrecida por bancos y casas de cambio sigue siendo importante, porque el monto final puede variar frente a las referencias oficiales publicadas diariamente.