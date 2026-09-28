El dólar se acerca a los $18 en México mientras baja en Colombia: así cotiza hoy
El billete verde sigue subiendo en México este 28 de septiembre, mientras baja en Colombia y permanece estable en República Dominicana.
Por Daniel Navas
Publicado el28/09/2026 a las 09:56
El dólar sigue ganando terreno en México este lunes 28 de septiembre y alcanza los 17.71 pesos, según los datos proporcionados por Banxico.
- En Colombia, la moneda estadounidense retrocede, mientras República Dominicana inicia la semana con una cotización estable frente al peso dominicano.
Así está el dólar hoy 28 de septiembre en México[caption id="attachment_1673147" align="alignnone" width="550"] Infografía - MundoNow - Fuentes: Banxico, Banco de la República de Colombia, Banco Central de RD[/caption] En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se ubica este lunes en 17.71 pesos por dólar, acercándose nuevamente a la barrera de $18. En el mercado cambiario, las referencias proporcionadas para este lunes son:
- Compra: $17.37
- Venta: $17.92
- Compra: $16.90
- Venta: $17.94
El dólar baja este lunes en ColombiaEn Colombia, la moneda estadounidense pierde terreno y comienza la semana con una cotización oficial de 3.319,188 pesos colombianos por dólar. La referencia corresponde a los datos proporcionados por el Banco de la República para la jornada de este lunes 28 de septiembre. En el mercado cambiario de Bogotá, las referencias son:
- Compra: $3.173
- Venta: $3.294
República Dominicana mantiene estable el dólarEn República Dominicana, el dólar muestra estabilidad este lunes, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Banco Central. La moneda estadounidense presenta las siguientes cotizaciones:
- Compra: $59.27 pesos dominicanos
- Venta: $59.64 pesos dominicanos