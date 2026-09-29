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Dólar sorprende con nueva subida en México y Colombia: ¿a cuánto está hoy?
La divisa estadounidense gana terreno en México y Colombia este martes, mientras se mantiene estable en República Dominicana.
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dólar hoy 29 de septiembre
FOTO: Shutterstock

Publicado el29/09/2026 a las 10:08

El dólar arranca este martes 29 de septiembre con una subida en México, según los datos proporcionados por Banxico. En Colombia, la moneda estadounidense también avanza, mientras República Dominicana mantiene una cotización prácticamente estable. Por qué importa: Un dólar más caro encarece compras, viajes e importaciones pagadas en esa moneda, pero puede beneficiar a familias que reciben remesas y cambian dólares por moneda local.

El dólar sube en México este 29 de septiembre

[caption id="attachment_1674044" align="alignnone" width="550"]Dólar sorprende con nueva subida en México y Colombia Infografía - MundoNow - Fuentes: Banxico, Banco de la República de Colombia, Banco Central de RD[/caption] En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se ubica este martes en 17.8413 pesos por dólar. La cotización confirma una subida de la moneda estadounidense y la coloca nuevamente por encima de los 17 pesos mexicanos. En el mercado cambiario, el movimiento fue más moderado y las referencias disponibles son:
  • Compra: $17.53
  • Venta: $18.12
En Banco Azteca, una referencia frecuente para operaciones en efectivo, el dólar registra:
  • Compra: $17.00
  • Venta: $18.49

Colombia también registra una subida del dólar

El dólar también gana terreno este martes en Colombia y su cotización oficial alcanza los 3.353,183 pesos colombianos, según el Banco de la República. En el mercado cambiario de Bogotá, las referencias proporcionadas para la jornada son:
  • Compra: $3.196
  • Venta: $3.312
Para los hogares que reciben remesas desde Estados Unidos, una apreciación del dólar puede aumentar la cantidad de pesos obtenidos al cambiar el dinero. Sin embargo, el efecto puede ser contrario para quienes necesitan comprar dólares, porque deben destinar más moneda local para obtener la misma cantidad.

República Dominicana mantiene estable el dólar

En República Dominicana, la moneda estadounidense muestra mayor estabilidad durante la jornada de este martes. Según el Banco Central, las cotizaciones reportadas son:
  • Compra: $59.26 pesos dominicanos
  • Venta: $59.55 pesos dominicanos
El dólar continúa así alrededor de los 59 pesos dominicanos, nivel relevante para una economía donde las remesas tienen un peso importante en los ingresos de numerosos hogares. Quienes vayan a cambiar dinero deben considerar que las tasas finales pueden variar entre bancos, remesadoras y casas de cambio durante el día.
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