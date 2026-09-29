Dólar sorprende con nueva subida en México y Colombia: ¿a cuánto está hoy?
La divisa estadounidense gana terreno en México y Colombia este martes, mientras se mantiene estable en República Dominicana.
Por Daniel Navas
Publicado el29/09/2026 a las 10:08
El dólar arranca este martes 29 de septiembre con una subida en México, según los datos proporcionados por Banxico. En Colombia, la moneda estadounidense también avanza, mientras República Dominicana mantiene una cotización prácticamente estable. Por qué importa: Un dólar más caro encarece compras, viajes e importaciones pagadas en esa moneda, pero puede beneficiar a familias que reciben remesas y cambian dólares por moneda local.
El dólar sube en México este 29 de septiembre[caption id="attachment_1674044" align="alignnone" width="550"] Infografía - MundoNow - Fuentes: Banxico, Banco de la República de Colombia, Banco Central de RD[/caption] En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se ubica este martes en 17.8413 pesos por dólar. La cotización confirma una subida de la moneda estadounidense y la coloca nuevamente por encima de los 17 pesos mexicanos. En el mercado cambiario, el movimiento fue más moderado y las referencias disponibles son:
- Compra: $17.53
- Venta: $18.12
- Compra: $17.00
- Venta: $18.49
Colombia también registra una subida del dólarEl dólar también gana terreno este martes en Colombia y su cotización oficial alcanza los 3.353,183 pesos colombianos, según el Banco de la República. En el mercado cambiario de Bogotá, las referencias proporcionadas para la jornada son:
- Compra: $3.196
- Venta: $3.312
República Dominicana mantiene estable el dólarEn República Dominicana, la moneda estadounidense muestra mayor estabilidad durante la jornada de este martes. Según el Banco Central, las cotizaciones reportadas son:
- Compra: $59.26 pesos dominicanos
- Venta: $59.55 pesos dominicanos