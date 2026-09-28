Una reducción de tarifas podría alcanzar juguetes, cafeteras, microondas y otros artículos. Te contamos cuándo podría sentirse en precios.

Ambos países recomendaron un tratamiento arancelario más favorable para aproximadamente $30,000 millones en productos de cada lado, unos $60,000 millones en comercio bilateral. El dato: la lista estadounidense contempla 77 categorías arancelarias, muchas relacionadas directamente con productos utilizados por las familias. Por qué importa: una eventual reducción arancelaria podría disminuir costos de importación, aunque eso no garantiza que los consumidores vean inmediatamente precios más bajos. Suscríbete gratis a MundoNOW Juguetes y electrodomésticos entran en la negociación con China El acuerdo forma parte del nuevo U.S.-China Board of Trade, creado para gestionar el intercambio de productos considerados no sensibles entre ambas economías. La confirmación china llega tres días después de que finalizara el primer viaje de Estado de Xi a Estados Unidos en 11 años. Los dos gobiernos han acordado una futura reducción recíproca de aranceles para productos del otro país valorados en 30.000 millones de dólares (unos… pic.twitter.com/71j0UJYjfO — EL PAÍS América (@elpais_america) September 28, 2026 La Entre los productos aparecen: Juguetes, muñecas y rompecabezas

Microondas

Cafeteras y teteras eléctricas

Tostadoras

Procesadores de alimentos y licuadoras

Planchas y básculas domésticas

Mantas eléctricas y ropa de cama

Cortinas, vajillas y utensilios plásticos

Sillas altas y otros artículos infantiles

Decoraciones navideñas

Linternas

Artículos deportivos y equipos de pesca La Por eso, los consumidores no deben interpretar el anuncio como una reducción de precios ya vigente ni como una eliminación inmediata de aranceles. Del lado estadounidense, China podría facilitar el acceso de productos agrícolas, pescados y mariscos, madera, cosméticos y dispositivos médicos. ¿Podrían bajar los precios en Estados Unidos? La pregunta clave es cuánto de una eventual reducción arancelaria terminaría trasladándose a los compradores en tiendas físicas y plataformas digitales. Un estudio de la Reserva Federal encontró que los productos importados desde China terminaron 2025 con precios aproximadamente 8.5% superiores a los del año anterior. Los investigadores estimaron que al menos 30% del impacto de los aranceles aplicados a productos chinos terminó trasladándose a los consumidores durante ese periodo. Reducir aranceles puede aliviar costos, pero inventarios, transporte, competencia y márgenes de los comercios también influyen sobre el precio final. Estados Unidos y China dieron un nuevo paso comercial que podría terminar reduciendo los aranceles sobre juguetes, pequeños electrodomésticos y otros artículos cotidianos.: la lista estadounidense contempla, muchas relacionadas directamente con productos utilizados por las familias.: una eventual reducción arancelaria podría disminuir costos de importación, aunque eso no garantiza que los consumidores vean inmediatamente precios más bajos.El acuerdo forma parte del nuevo U.S.-China Board of Trade, creado para gestionar el intercambio de productos considerados no sensibles entre ambas economías.La lista estadounidense contempla 77 categorías arancelarias, muchas relacionadas con artículos que las familias compran habitualmente, según informó la Casa Blanca.La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos aclaró que los productos seleccionados podrían recibir un tratamiento arancelario más favorable en el futuro.Del lado estadounidense, China podría facilitar el acceso de productos agrícolas, pescados y mariscos, madera, cosméticos y dispositivos médicos.La pregunta clave es cuánto de una eventual reducción arancelaria terminaría trasladándose a los compradores en tiendas físicas y plataformas digitales.Los investigadores estimaron que al menos 30% del impacto de los aranceles aplicados a productos chinos terminó trasladándose a los consumidores durante ese periodo. Reducir aranceles puede aliviar costos, pero inventarios, transporte, competencia y márgenes de los comercios también influyen sobre el precio final. Ver este video en su propia página → Qué falta para que llegue el alivio arancelario

Washington y Pekín todavía deberán implementar las recomendaciones mediante sus respectivos procedimientos antes de que los nuevos tratamientos arancelarios puedan aplicarse. El representante comercial Jamieson Greer aseguró que el mecanismo podría mejorar el acceso a China para aproximadamente 30% de las exportaciones estadounidenses actuales hacia ese mercado. El proceso: las listas representan una recomendación bilateral; los productos seleccionados todavía no disfrutan automáticamente de menores aranceles. Qué pueden hacer: quienes planeen compras importantes pueden comparar precios, pero todavía es prematuro esperar descuentos derivados directamente del nuevo acuerdo. La señal comercial es relevante, pero la verdadera prueba llegará cuando se conozcan las nuevas tarifas, cuándo entrarán en vigor y cuánto del ahorro llegará al consumidor.