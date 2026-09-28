EEUU incluye juguetes y electrodomésticos en alivio arancelario con China: ¿bajarán los precios?
Una reducción de tarifas podría alcanzar juguetes, cafeteras, microondas y otros artículos. Te contamos cuándo podría sentirse en precios.
Por Daniel Navas
Publicado el28/09/2026 a las 11:54
Estados Unidos y China dieron un nuevo paso comercial que podría terminar reduciendo los aranceles sobre juguetes, pequeños electrodomésticos y otros artículos cotidianos.
- Ambos países recomendaron un tratamiento arancelario más favorable para aproximadamente $30,000 millones en productos de cada lado, unos $60,000 millones en comercio bilateral.
Juguetes y electrodomésticos entran en la negociación con ChinaEl acuerdo forma parte del nuevo U.S.-China Board of Trade, creado para gestionar el intercambio de productos considerados no sensibles entre ambas economías.
La lista estadounidense contempla 77 categorías arancelarias, muchas relacionadas con artículos que las familias compran habitualmente, según informó la Casa Blanca. Entre los productos aparecen:
La confirmación china llega tres días después de que finalizara el primer viaje de Estado de Xi a Estados Unidos en 11 años. Los dos gobiernos han acordado una futura reducción recíproca de aranceles para productos del otro país valorados en 30.000 millones de dólares (unos… pic.twitter.com/71j0UJYjfO— EL PAÍS América (@elpais_america) September 28, 2026
- Juguetes, muñecas y rompecabezas
- Microondas
- Cafeteras y teteras eléctricas
- Tostadoras
- Procesadores de alimentos y licuadoras
- Planchas y básculas domésticas
- Mantas eléctricas y ropa de cama
- Cortinas, vajillas y utensilios plásticos
- Sillas altas y otros artículos infantiles
- Decoraciones navideñas
- Linternas
- Artículos deportivos y equipos de pesca
- Por eso, los consumidores no deben interpretar el anuncio como una reducción de precios ya vigente ni como una eliminación inmediata de aranceles.
¿Podrían bajar los precios en Estados Unidos?La pregunta clave es cuánto de una eventual reducción arancelaria terminaría trasladándose a los compradores en tiendas físicas y plataformas digitales.
- Un estudio de la Reserva Federal encontró que los productos importados desde China terminaron 2025 con precios aproximadamente 8.5% superiores a los del año anterior.
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Qué falta para que llegue el alivio arancelario
Washington y Pekín todavía deberán implementar las recomendaciones mediante sus respectivos procedimientos antes de que los nuevos tratamientos arancelarios puedan aplicarse. El representante comercial Jamieson Greer aseguró que el mecanismo podría mejorar el acceso a China para aproximadamente 30% de las exportaciones estadounidenses actuales hacia ese mercado. El proceso: las listas representan una recomendación bilateral; los productos seleccionados todavía no disfrutan automáticamente de menores aranceles. Qué pueden hacer: quienes planeen compras importantes pueden comparar precios, pero todavía es prematuro esperar descuentos derivados directamente del nuevo acuerdo. La señal comercial es relevante, pero la verdadera prueba llegará cuando se conozcan las nuevas tarifas, cuándo entrarán en vigor y cuánto del ahorro llegará al consumidor.