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EEUU incluye juguetes y electrodomésticos en alivio arancelario con China: ¿bajarán los precios?
Una reducción de tarifas podría alcanzar juguetes, cafeteras, microondas y otros artículos. Te contamos cuándo podría sentirse en precios.
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alivio arancelario entre EEUU y China
FOTO: Shutterstock

Publicado el28/09/2026 a las 11:54

Estados Unidos y China dieron un nuevo paso comercial que podría terminar reduciendo los aranceles sobre juguetes, pequeños electrodomésticos y otros artículos cotidianos.
  • Ambos países recomendaron un tratamiento arancelario más favorable para aproximadamente $30,000 millones en productos de cada lado, unos $60,000 millones en comercio bilateral.
El dato: la lista estadounidense contempla 77 categorías arancelarias, muchas relacionadas directamente con productos utilizados por las familias. Por qué importa: una eventual reducción arancelaria podría disminuir costos de importación, aunque eso no garantiza que los consumidores vean inmediatamente precios más bajos.

Juguetes y electrodomésticos entran en la negociación con China

El acuerdo forma parte del nuevo U.S.-China Board of Trade, creado para gestionar el intercambio de productos considerados no sensibles entre ambas economías. La lista estadounidense contempla 77 categorías arancelarias, muchas relacionadas con artículos que las familias compran habitualmente, según informó la Casa Blanca. Entre los productos aparecen:
  • Juguetes, muñecas y rompecabezas
  • Microondas
  • Cafeteras y teteras eléctricas
  • Tostadoras
  • Procesadores de alimentos y licuadoras
  • Planchas y básculas domésticas
  • Mantas eléctricas y ropa de cama
  • Cortinas, vajillas y utensilios plásticos
  • Sillas altas y otros artículos infantiles
  • Decoraciones navideñas
  • Linternas
  • Artículos deportivos y equipos de pesca
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos aclaró que los productos seleccionados podrían recibir un tratamiento arancelario más favorable en el futuro.
  • Por eso, los consumidores no deben interpretar el anuncio como una reducción de precios ya vigente ni como una eliminación inmediata de aranceles.
Del lado estadounidense, China podría facilitar el acceso de productos agrícolas, pescados y mariscos, madera, cosméticos y dispositivos médicos.

¿Podrían bajar los precios en Estados Unidos?

La pregunta clave es cuánto de una eventual reducción arancelaria terminaría trasladándose a los compradores en tiendas físicas y plataformas digitales.
  • Un estudio de la Reserva Federal encontró que los productos importados desde China terminaron 2025 con precios aproximadamente 8.5% superiores a los del año anterior.
Los investigadores estimaron que al menos 30% del impacto de los aranceles aplicados a productos chinos terminó trasladándose a los consumidores durante ese periodo. Reducir aranceles puede aliviar costos, pero inventarios, transporte, competencia y márgenes de los comercios también influyen sobre el precio final.

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Qué falta para que llegue el alivio arancelario

Washington y Pekín todavía deberán implementar las recomendaciones mediante sus respectivos procedimientos antes de que los nuevos tratamientos arancelarios puedan aplicarse. El representante comercial Jamieson Greer aseguró que el mecanismo podría mejorar el acceso a China para aproximadamente 30% de las exportaciones estadounidenses actuales hacia ese mercado. El proceso: las listas representan una recomendación bilateral; los productos seleccionados todavía no disfrutan automáticamente de menores aranceles. Qué pueden hacer: quienes planeen compras importantes pueden comparar precios, pero todavía es prematuro esperar descuentos derivados directamente del nuevo acuerdo. La señal comercial es relevante, pero la verdadera prueba llegará cuando se conozcan las nuevas tarifas, cuándo entrarán en vigor y cuánto del ahorro llegará al consumidor.
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