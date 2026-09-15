Gobierno presume mejor economía y salarios: ¿Qué dicen tus cuentas a fin de mes?
Publicado el15/09/2026 a las 09:00
El Gobierno de Donald Trump asegura que los estadounidenses están ganando terreno económico, pero los últimos datos muestran que la inflación continúa poniendo a prueba esa mejoría.
- La pregunta para las familias es más sencilla que cualquier indicador económico: ¿Queda realmente más dinero después de pagar las cuentas?
Por qué importa: un aumento salarial pierde fuerza si gasolina, vivienda, alimentos y otros gastos absorben rápidamente esos dólares adicionales.
Bessent defiende los empleos y salarios bajo Trump
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró en X que el sector privado ha creado más de un millón de empleos bajo Trump y que los salarios reales están superando la inflación.
Under @POTUS, the private sector has created over 1 million jobs. Real wages are outpacing inflation. The bottom 25 percent of wage earners are seeing larger wage increases than those at the top. And the Working Families Tax Cuts has delivered the largest share of tax relief… pic.twitter.com/VWNeYoAc23
— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 15, 2026
- También afirmó que el 25% de los trabajadores con menores salarios está registrando aumentos mayores que quienes se encuentran en la parte superior de la escala salarial.
Bessent destacó además los recortes fiscales impulsados por la Administración, asegurando que la mayor parte del alivio llegó directamente a millones de estadounidenses de ingresos bajos y medios.
El mercado laboral mantiene señales favorables: Estados Unidos agregó 162,000 empleos en agosto y el desempleo permaneció en 4.1%, según el Bureau of Labor Statistics (BLS).
Pero la inflación vuelve a complicar las cuentas
Los últimos números introducen un matiz importante al mensaje del Gobierno: el índice de precios al consumidor aumentó 0.4% en agosto y 3.4% durante los últimos 12 meses.
La economía de Estados Unidos se enfrenta a una semana crucial con la inflación resistiéndose a bajar, lo que podría forzar a la Reserva Federal a anunciar una subida de los tipos la próxima semana.https://t.co/XiXKKi4Dgd
— EFE Noticias (@EFEnoticias) September 12, 2026
- Además, el BLS reportó que los ingresos reales promedio por hora bajaron 0.1% entre julio y agosto, porque los salarios nominales crecieron 0.3%, menos que los precios.
- En comparación con agosto de 2025, los ingresos reales por hora retrocedieron 0.3%, aunque los ingresos semanales mejoraron debido, entre otros factores, a una jornada laboral promedio más extensa.
Esto no necesariamente contradice la afirmación de Bessent, que puede considerar otro periodo o segmentos salariales específicos, pero muestra por qué una mejora económica no llega igual a todos los bolsillos.
Gasolina y Costco muestran otra presión
La energía representa ahora uno de los principales riesgos: sus precios aumentaron 2.1% solamente en agosto y 16.3% interanual, mientras la gasolina avanzó 3.9% mensual.
Costco ofrece otro ejemplo concreto: Fox Business reportó que el paquete de 10 cuartos de aceite sintético Kirkland alcanzó $58, además de enfrentar nuevos límites de compra.
Costco is raising prices and putting purchase limits on motor oil as higher crude prices ripple through the economy.
A 10-quart case of Kirkland Signature synthetic motor oil has jumped from roughly $30-$35 to $58, while shoppers are now limited to two cases per week.
The… pic.twitter.com/DBRiFj8MLJ
— FOX Business (@FoxBusiness) September 15, 2026
El caso está relacionado con las presiones sobre el petróleo y el suministro de aceites base, por lo que no representa por sí solo la inflación general.
- Para millones de hogares, sin embargo, el debate económico termina lejos de Washington: no importa solamente cuánto sube el salario, sino cuánto pueden comprar esos dólares cuando llega fin de mes.