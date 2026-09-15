Gobierno presume mejor economía y salarios: ¿Qué dicen tus cuentas a fin de mes?

El Gobierno de Donald Trump asegura que los estadounidenses están ganando terreno económico, pero los últimos datos muestran que la inflación continúa poniendo a prueba esa mejoría.

La pregunta para las familias es más sencilla que cualquier indicador económico: ¿Queda realmente más dinero después de pagar las cuentas?

Por qué importa: un aumento salarial pierde fuerza si gasolina, vivienda, alimentos y otros gastos absorben rápidamente esos dólares adicionales.

Bessent defiende los empleos y salarios bajo Trump

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró en X que el sector privado ha creado más de un millón de empleos bajo Trump y que los salarios reales están superando la inflación.

Under @POTUS, the private sector has created over 1 million jobs. Real wages are outpacing inflation. The bottom 25 percent of wage earners are seeing larger wage increases than those at the top. And the Working Families Tax Cuts has delivered the largest share of tax relief… pic.twitter.com/VWNeYoAc23 — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 15, 2026

También afirmó que el 25% de los trabajadores con menores salarios está registrando aumentos mayores que quienes se encuentran en la parte superior de la escala salarial.

Bessent destacó además los recortes fiscales impulsados por la Administración, asegurando que la mayor parte del alivio llegó directamente a millones de estadounidenses de ingresos bajos y medios.

El mercado laboral mantiene señales favorables: Estados Unidos agregó 162,000 empleos en agosto y el desempleo permaneció en 4.1%, según el Bureau of Labor Statistics (BLS).