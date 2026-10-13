El ingreso de las familias hispanas sube 31%, según la Reserva Federal: lo que muestra su encuesta
Publicado el 13/10/2026 a las 08:42
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El ingreso mediano de las familias hispanas en Estados Unidos subió 31%, de $51,100 a $66,800, según la Encuesta de Finanzas del Consumidor 2025 que publicó la Reserva Federal. La comparación es entre las encuestas de 2022 y 2025.
Por qué importa: esta encuesta muestra qué tienen las familias, cuánto deben y cómo manejan su dinero. Sus datos permiten comparar tu situación con la de otros hogares y revisar tus propias cuentas.[caption id="attachment_1696532" align="alignnone" width="1600"] Infografía - MundoNow - Fuente: Reserva Federal[/caption]
Ingresos y patrimonio de las familias hispanas
La mediana es el punto medio: la mitad de las familias tiene más y la otra mitad tiene menos. Todas las cifras están ajustadas por inflación, en dólares de 2025. El informe señala que el ingreso mediano subió especialmente entre las familias de 75 años o más y entre las hispanas.
- Ingreso mediano: +31%, de $51,100 a $66,800.
- Ingreso promedio: +21%, de $78,300 a $94,800.
- Patrimonio neto mediano: +18%, de $67,400 a $79,600.
- Patrimonio neto promedio: +34%, de $248,900 a $334,100.
La brecha que persiste
A pesar del avance, el patrimonio mediano de las familias blancas no hispanas ($332,100) fue algo más de cuatro veces el de las hispanas. Aun así, esa proporción es la más baja registrada en la versión moderna de la encuesta.
Entre las familias negras no hispanas, el patrimonio neto mediano cayó 25%, a $36,800. El patrimonio mediano de las familias blancas no hispanas fue nueve veces el de las negras, la mayor proporción desde 2016.
Vivienda y deudas en todas las familias
- El ingreso mediano real de todas las familias subió 7%, a $82,200. El ingreso promedio bajó 6%, a $145,200.
- El patrimonio neto mediano subió 2%, a $215,900. El promedio subió 7%, a $1.24 millones.
- El 66% de las familias tiene casa propia, casi igual que en 2022. El valor neto mediano de la vivienda de los propietarios subió a $230,000 desde $218,900.
- La casa mediana valía más de 4.5 veces el ingreso mediano familiar, lo que indica que la asequibilidad de la vivienda está cerca de su mínimo histórico.
- El 77% de las familias tiene alguna deuda, casi sin cambios. La deuda mediana y la promedio no variaron frente a 2022.
- La proporción de familias cuyos pagos de deuda superan el 40% de su ingreso subió de 6.5% a 8.6%, un nivel que no se veía desde la encuesta de 2013.
Qué puedes hacer con estos datos
Estas cifras describen a grupos de familias, no a tu hogar. Pero sirven como punto de partida para revisar tus finanzas:
- Calcula el peso de tus deudas. Suma lo que pagas cada mes en tarjetas, préstamos y otras deudas, y divídelo entre tu ingreso mensual. Si supera el 40%, estás por encima del umbral de carga alta de deuda que usa la encuesta.
- Paga primero las tarjetas con tasas altas. Hazlo antes de ahorrar o invertir.
- Cancela las suscripciones que no usas. Es como la ropa vieja: si no la has usado activamente en los últimos meses, lo más probable es que no la "necesites".
- Invierte con prudencia. Cuando ya hayas saldado esa deuda, aparta $200 al mes en un ETF que siga el S&P 500 u otro fondo de inversión prudente. Es la mejor opción si vas a invertir por más de 10 años.
- Aporta para tu retiro. Pon dinero en una IRA, un 401(k) o el plan con impuestos diferidos al que puedas aportar. Si tu empleo ofrece un plan de jubilación, averigua si participas y cómo funciona.
- Si compras o rentas vivienda, haz números con calma. El costo de la casa frente al ingreso está cerca de su nivel histórico más difícil.
Fuentes: Junta de la Reserva Federal, comunicado del 9 de octubre de 2026; informe "Changes in U.S. Family Finances from 2022 to 2025" (PDF). Datos consultados el 12 de octubre de 2026.