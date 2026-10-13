El ingreso mediano de las familias hispanas en Estados Unidos subió 31%, de $51,100 a $66,800, según la Encuesta de Finanzas del Consumidor 2025 que publicó la Reserva Federal. La comparación es entre las encuestas de 2022 y 2025.

Por qué importa: esta encuesta muestra qué tienen las familias, cuánto deben y cómo manejan su dinero. Sus datos permiten comparar tu situación con la de otros hogares y revisar tus propias cuentas.

Ingresos y patrimonio de las familias hispanas

[caption id="attachment_1696532" align="alignnone" width="1600"]Infografía - MundoNow - Fuente: Reserva Federal[/caption]

La mediana es el punto medio: la mitad de las familias tiene más y la otra mitad tiene menos. Todas las cifras están ajustadas por inflación, en dólares de 2025. El informe señala que el ingreso mediano subió especialmente entre las familias de 75 años o más y entre las hispanas.

Ingreso mediano: +31%, de $51,100 a $66,800.

+31%, de $51,100 a $66,800. Ingreso promedio: +21%, de $78,300 a $94,800.

+21%, de $78,300 a $94,800. Patrimonio neto mediano: +18%, de $67,400 a $79,600.

+18%, de $67,400 a $79,600. Patrimonio neto promedio: +34%, de $248,900 a $334,100.

La brecha que persiste

A pesar del avance, el patrimonio mediano de las familias blancas no hispanas ($332,100) fue algo más de cuatro veces el de las hispanas. Aun así, esa proporción es la más baja registrada en la versión moderna de la encuesta.

Entre las familias negras no hispanas, el patrimonio neto mediano cayó 25%, a $36,800. El patrimonio mediano de las familias blancas no hispanas fue nueve veces el de las negras, la mayor proporción desde 2016.

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