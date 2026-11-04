El precio de la gasolina regular en Estados Unidos tuvo su mayor baja semanal desde junio. Según la Administración de Información Energética (EIA), el promedio nacional fue de $4.153 por galón el lunes 2 de noviembre, frente a $4.269 el 26 de octubre: una baja de 11.6 centavos. Es la sexta semana seguida de bajas desde el máximo de $4.478 del 21 de septiembre, y el precio más bajo desde el 31 de agosto, cuando fue de $4.071. Una baja mayor no se veía desde la semana del 22 de junio, cuando el promedio cayó 13.8 centavos.

Por qué importa: la gasolina está más barata que hace unas semanas, pero sigue muy por encima de hace un año: cuesta $1.134 más por galón. Los precios de la EIA incluyen todos los impuestos.

Dónde bajó más

Los precios bajaron en las cinco regiones que reporta la EIA:

Montañas Rocosas: $4.213 (-24.5 centavos), la mayor baja regional.

$4.213 (-24.5 centavos), la mayor baja regional. Medio Oeste: $4.102 (-16.7 centavos); la semana anterior había subido.

$4.102 (-16.7 centavos); la semana anterior había subido. Costa Este: $3.936 (-8.6 centavos).

$3.936 (-8.6 centavos). Costa del Golfo: $3.636 (-6.6 centavos), la región más barata.

$3.636 (-6.6 centavos), la región más barata. Costa Oeste: $5.296 (-12.1 centavos), la más cara.

Entre los estados, Colorado ($4.068) bajó 39 centavos y Ohio ($4.090), 29 centavos. Florida ($3.791) bajó 22.6 centavos; California ($5.748), 14; Nueva York ($4.217), 3.2; y Texas ($3.578), 5.4.

En las ciudades, Denver ($4.016) cayó 39.1 centavos; Miami ($3.872), 20.5; Chicago ($4.706), 19.1; Los Ángeles ($5.742), 14.1; la ciudad de Nueva York ($4.114), 6.4; y Houston ($3.625), 5.6 centavos.

El diésel también cedió

El promedio nacional del diésel fue de $6.292 por galón, 6 centavos menos que los $6.352 de la semana anterior, el nivel más alto desde el 21 de septiembre. Aun así, cuesta $2.539 más que hace un año. California tiene el diésel más caro: $8.076.

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