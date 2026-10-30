El dólar en México subió a 18.8148 pesos, según el tipo de cambio FIX que Banco de México (Banxico) determinó el jueves 29 de octubre de 2026. Es el nivel más alto desde el 4 de agosto de 2025, cuando el FIX fue de 18.8783, y el más alto de lo que va de 2026.

Por qué importa: cuando el dólar sube frente al peso, la tasa de referencia equivale a más pesos por cada dólar que se envía a México. Esto puede reflejarse en lo que recibe una familia, aunque la cantidad final depende de la tasa y las comisiones de cada empresa de envío.

Las cifras del día

FIX del jueves 29 de octubre: 18.8148 pesos por dólar.

pesos por dólar. FIX del miércoles 28 de octubre: 18.6673. La subida fue de 14.75 centavos, 0.8% en un día.

FIX del lunes 26 de octubre: 18.5798. En tres días hábiles, el dólar subió 1.3%.

El máximo anterior de 2026 fue el del jueves 22 de octubre: 18.7005.

El FIX más bajo de 2026 fue el del 4 de septiembre: 16.8748. Desde entonces, el dólar ha subido 11.5% frente al peso.

El 31 de diciembre de 2025 el FIX fue de 18.0012. Con el dato del 29 de octubre, el dólar vale 4.5% más que al cierre de 2025.

Cuánto rinden hoy tus envíos

Con el FIX del 29 de octubre, estas son las conversiones de referencia:

200 dólares equivalen a 3,762.96 pesos.

500 dólares equivalen a 9,407.40 pesos.

Con el FIX del 28 de octubre, 500 dólares eran 9,333.65 pesos, es decir, 73.75 pesos menos. Con el FIX del 4 de septiembre, 500 dólares eran 8,437.40 pesos, o sea, 970 pesos menos que con el dato más reciente.

¿Qué es el FIX?

El FIX lo determina Banxico con base en un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo. Lo da a conocer a partir de las 12:00 horas de cada día hábil bancario y se publica en el Diario Oficial de la Federación un día hábil bancario después. Es una tasa de referencia: los bancos, las casas de cambio y las empresas de envío aplican su propia tasa y sus comisiones.