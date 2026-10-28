El precio de la gasolina regular bajó por quinta semana seguida en Estados Unidos, aunque apenas 1.5 centavos: el promedio nacional es de $4.269 por galón. En el Medio Oeste, en cambio, subió con fuerza (Ohio, +33.1 centavos), y el diésel avanzó por segunda semana consecutiva. Los datos son de la actualización semanal de la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA) del 27 de octubre de 2026, con precios del lunes 26.

Por qué importa: el promedio nacional esconde diferencias grandes por región; lo que pagas puede moverse en dirección distinta según dónde vivas. Además, el diésel mueve los camiones de carga y de reparto, así que su precio también interesa a quienes no manejan uno.

Gasolina: quinta semana a la baja

El promedio nacional pasó de $4.284 el 19 de octubre a $4.269 el 26 de octubre. Desde el 21 de septiembre, cuando estaba en $4.478, acumula 20.9 centavos menos, y es el precio más bajo desde el 7 de septiembre ($4.157). Aun así, el galón cuesta $1.234 más que hace un año.

El Medio Oeste va en sentido contrario

En el Medio Oeste, la gasolina promedia $4.269 y subió 12.4 centavos en la semana, desde $4.145. Ohio llegó a $4.380 (+33.1 centavos); Cleveland marcó $4.316 (+22.6) y Chicago, $4.897 (+19.2). Fuera de esa región, en las Montañas Rocosas, Colorado también subió, a $4.458 (+18.4), y Denver, a $4.407 (+16.3).

El diésel sube otra vez

El diésel promedia $6.352 por galón, 7.6 centavos más que la semana anterior ($6.276). Es la segunda alza seguida y el precio más alto desde el 21 de septiembre ($6.529). Cuesta $2.634 más que hace un año.

Por región, subió en la Costa Este ($6.079, +9.5 centavos), el Medio Oeste ($6.480, +12.8), la Costa del Golfo ($5.951, +4.8) y las Montañas Rocosas ($6.521, +9.9). Bajó en la Costa Oeste ($7.329, -6.5) y en California ($8.155, -8.7).

Cómo están los precios donde vives