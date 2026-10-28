La gasolina baja por quinta semana, pero se dispara en el Medio Oeste y sube el diésel
Publicado el 28/10/2026 a las 09:00
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El precio de la gasolina regular bajó por quinta semana seguida en Estados Unidos, aunque apenas 1.5 centavos: el promedio nacional es de $4.269 por galón. En el Medio Oeste, en cambio, subió con fuerza (Ohio, +33.1 centavos), y el diésel avanzó por segunda semana consecutiva. Los datos son de la actualización semanal de la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA) del 27 de octubre de 2026, con precios del lunes 26.
Por qué importa: el promedio nacional esconde diferencias grandes por región; lo que pagas puede moverse en dirección distinta según dónde vivas. Además, el diésel mueve los camiones de carga y de reparto, así que su precio también interesa a quienes no manejan uno.
Gasolina: quinta semana a la baja
El promedio nacional pasó de $4.284 el 19 de octubre a $4.269 el 26 de octubre. Desde el 21 de septiembre, cuando estaba en $4.478, acumula 20.9 centavos menos, y es el precio más bajo desde el 7 de septiembre ($4.157). Aun así, el galón cuesta $1.234 más que hace un año.
El Medio Oeste va en sentido contrario
En el Medio Oeste, la gasolina promedia $4.269 y subió 12.4 centavos en la semana, desde $4.145. Ohio llegó a $4.380 (+33.1 centavos); Cleveland marcó $4.316 (+22.6) y Chicago, $4.897 (+19.2). Fuera de esa región, en las Montañas Rocosas, Colorado también subió, a $4.458 (+18.4), y Denver, a $4.407 (+16.3).
El diésel sube otra vez
El diésel promedia $6.352 por galón, 7.6 centavos más que la semana anterior ($6.276). Es la segunda alza seguida y el precio más alto desde el 21 de septiembre ($6.529). Cuesta $2.634 más que hace un año.
Por región, subió en la Costa Este ($6.079, +9.5 centavos), el Medio Oeste ($6.480, +12.8), la Costa del Golfo ($5.951, +4.8) y las Montañas Rocosas ($6.521, +9.9). Bajó en la Costa Oeste ($7.329, -6.5) y en California ($8.155, -8.7).
Cómo están los precios donde vives
Precios de la gasolina regular por galón, con el cambio frente a la semana anterior:
- Costa Oeste: $5.417 (-14.0 centavos), la región más cara.
- Costa del Golfo: $3.702, la región más barata.
- California: $5.888 (-14.3); Los Ángeles, $5.883 (-13.8); San Francisco, $5.856 (-14.5).
- Texas: $3.632 (-7.2); Houston, $3.681 (-2.9).
- Nueva York: estado, $4.249 (-6.4); ciudad, $4.178 (-7.1).
- Florida: $4.017 (+3.6); Miami, $4.077 (-0.2).
Qué puedes hacer
Los precios cambian cada semana y según la zona. Estas ideas ayudan a gastar menos en combustible:
- Compara los precios de las gasolineras cercanas antes de cargar.
- Revisa la presión de las llantas.
- Combina mandados en un solo recorrido.
La EIA publica los precios cada semana; la próxima actualización es el 3 de noviembre de 2026.
Fuente: Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA).