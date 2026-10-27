 Skip to main content

Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.

SNAP baja a su nivel más bajo desde 2009: 36 millones de beneficiarios en julio
El número de beneficiarios de SNAP bajó a 36.1 millones en julio de 2026, la cifra más baja desde 2009 según el USDA. Texas cayó 19.8% y Florida 22.1%.
Por 
Share on FacebookShare on InstagramShare on TwitterShare on TikTokShare on YouTubeShare on WhatsApp
SNAP baja a su nivel más bajo desde 2009: 36 millones de beneficiarios en julio
Foto Source: Depositphotos

Publicado el 27/10/2026 a las 08:16

Tu Dinero, directo a tu correo

Cheques, créditos, ahorros y cambios que afectan tu bolsillo, explicados con claridad y gratis.

Al suscribirte aceptas recibir el boletín Tu Dinero de MundoNow. Te enviaremos un correo para confirmar y puedes cancelar cuando quieras.

El número de beneficiarios de SNAP (cupones de alimentos) bajó en julio de 2026 a 36,087,667 personas en 19,636,409 hogares, la cifra mensual más baja desde julio de 2009, según datos del Departamento de Agricultura (USDA).

Por qué importa: millones de familias hispanas usan SNAP para comprar comida. Julio de 2026 es el nivel más bajo en 17 años y la baja lleva más de un año, desde marzo de 2025. Los datos de junio y julio de 2026 son preliminares y pueden cambiar de forma importante; todos los datos están sujetos a revisión.

Las cifras del USDA

  • Julio de 2026 (mes más reciente disponible): 36,087,667 personas en 19,636,409 hogares.
  • Es la cifra mensual más baja desde julio de 2009, cuando hubo 35,602,939 personas, hace 17 años.
  • En julio de 2025 eran 41,603,048 personas: una caída de 13.3%, unos 5.5 millones de personas menos en un año.
  • Frente a junio de 2026 (36,521,606 personas), julio bajó 1.2%.
  • La participación ha bajado mes tras mes desde marzo de 2025, cuando había 42,196,777 personas.
  • Promedio del año fiscal 2025: 42.1 millones de personas al mes. Promedio del año fiscal 2026 hasta julio: 38.0 millones.
  • Beneficio promedio en julio de 2026: $187.56 por persona y $344.70 por hogar al mes.
  • Total pagado en beneficios en julio de 2026: unos $6,770 millones.

Los estados con más cambios

Estas son las cifras de julio de 2026 frente a julio de 2025 en algunos estados. Las tablas del USDA no explican las causas de la baja.

  • Texas: 2,762,213 personas (-19.8%, desde 3,446,051).
  • Florida: 2,219,639 (-22.1%).
  • California: 5,093,375 (-6.5%).
  • Nueva York: 2,667,525 (-9.3%).
  • Illinois: 1,480,838 (-21.6%).
  • Georgia: 1,325,510 (-10.6%).
  • Arizona: 433,841 (-50.8%, la mayor caída).
  • Alaska fue el único estado con un aumento (+3.5%).

Qué puedes hacer

Estos pasos pueden ayudarte si tú o tu familia usan SNAP o piensan solicitarlo.

  • Si crees que calificas, solicita SNAP en la oficina de SNAP de tu estado, que puedes encontrar en el directorio de oficinas estatales. Cada estado tiene su propio formulario.
  • Responde a tiempo a los avisos y renovaciones de tu estado para no perder el beneficio.
  • Informa a tu estado los cambios de ingresos o de hogar.
  • Consulta solo fuentes oficiales y no pagues a nadie por tramitar SNAP.
  • El USDA (FNA) no tiene información sobre solicitudes individuales; para consultas sobre tu caso, comunícate con la oficina de tu estado.

Fuente: Food and Nutrition Administration (USDA), tablas de datos de SNAP (datos al 9 de octubre de 2026). Consultado el 27 de octubre de 2026.

Etiquetas: , , ,