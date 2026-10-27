SNAP baja a su nivel más bajo desde 2009: 36 millones de beneficiarios en julio
Publicado el 27/10/2026 a las 08:16
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El número de beneficiarios de SNAP (cupones de alimentos) bajó en julio de 2026 a 36,087,667 personas en 19,636,409 hogares, la cifra mensual más baja desde julio de 2009, según datos del Departamento de Agricultura (USDA).
Por qué importa: millones de familias hispanas usan SNAP para comprar comida. Julio de 2026 es el nivel más bajo en 17 años y la baja lleva más de un año, desde marzo de 2025. Los datos de junio y julio de 2026 son preliminares y pueden cambiar de forma importante; todos los datos están sujetos a revisión.
Las cifras del USDA
- Julio de 2026 (mes más reciente disponible): 36,087,667 personas en 19,636,409 hogares.
- Es la cifra mensual más baja desde julio de 2009, cuando hubo 35,602,939 personas, hace 17 años.
- En julio de 2025 eran 41,603,048 personas: una caída de 13.3%, unos 5.5 millones de personas menos en un año.
- Frente a junio de 2026 (36,521,606 personas), julio bajó 1.2%.
- La participación ha bajado mes tras mes desde marzo de 2025, cuando había 42,196,777 personas.
- Promedio del año fiscal 2025: 42.1 millones de personas al mes. Promedio del año fiscal 2026 hasta julio: 38.0 millones.
- Beneficio promedio en julio de 2026: $187.56 por persona y $344.70 por hogar al mes.
- Total pagado en beneficios en julio de 2026: unos $6,770 millones.
Los estados con más cambios
Estas son las cifras de julio de 2026 frente a julio de 2025 en algunos estados. Las tablas del USDA no explican las causas de la baja.
- Texas: 2,762,213 personas (-19.8%, desde 3,446,051).
- Florida: 2,219,639 (-22.1%).
- California: 5,093,375 (-6.5%).
- Nueva York: 2,667,525 (-9.3%).
- Illinois: 1,480,838 (-21.6%).
- Georgia: 1,325,510 (-10.6%).
- Arizona: 433,841 (-50.8%, la mayor caída).
- Alaska fue el único estado con un aumento (+3.5%).
Qué puedes hacer
Estos pasos pueden ayudarte si tú o tu familia usan SNAP o piensan solicitarlo.
- Si crees que calificas, solicita SNAP en la oficina de SNAP de tu estado, que puedes encontrar en el directorio de oficinas estatales. Cada estado tiene su propio formulario.
- Responde a tiempo a los avisos y renovaciones de tu estado para no perder el beneficio.
- Informa a tu estado los cambios de ingresos o de hogar.
- Consulta solo fuentes oficiales y no pagues a nadie por tramitar SNAP.
- El USDA (FNA) no tiene información sobre solicitudes individuales; para consultas sobre tu caso, comunícate con la oficina de tu estado.
Fuente: Food and Nutrition Administration (USDA), tablas de datos de SNAP (datos al 9 de octubre de 2026). Consultado el 27 de octubre de 2026.