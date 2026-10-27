El número de beneficiarios de SNAP (cupones de alimentos) bajó en julio de 2026 a 36,087,667 personas en 19,636,409 hogares, la cifra mensual más baja desde julio de 2009, según datos del Departamento de Agricultura (USDA).

Por qué importa: millones de familias hispanas usan SNAP para comprar comida. Julio de 2026 es el nivel más bajo en 17 años y la baja lleva más de un año, desde marzo de 2025. Los datos de junio y julio de 2026 son preliminares y pueden cambiar de forma importante; todos los datos están sujetos a revisión.

Las cifras del USDA

Julio de 2026 (mes más reciente disponible): 36,087,667 personas en 19,636,409 hogares.

Es la cifra mensual más baja desde julio de 2009, cuando hubo 35,602,939 personas, hace 17 años.

En julio de 2025 eran 41,603,048 personas: una caída de 13.3%, unos 5.5 millones de personas menos en un año.

Frente a junio de 2026 (36,521,606 personas), julio bajó 1.2%.

La participación ha bajado mes tras mes desde marzo de 2025, cuando había 42,196,777 personas.

Promedio del año fiscal 2025: 42.1 millones de personas al mes. Promedio del año fiscal 2026 hasta julio: 38.0 millones.

Beneficio promedio en julio de 2026: $187.56 por persona y $344.70 por hogar al mes.

Total pagado en beneficios en julio de 2026: unos $6,770 millones.

Los estados con más cambios

Estas son las cifras de julio de 2026 frente a julio de 2025 en algunos estados. Las tablas del USDA no explican las causas de la baja.

Texas: 2,762,213 personas (-19.8%, desde 3,446,051).

Florida: 2,219,639 (-22.1%).

California: 5,093,375 (-6.5%).

Nueva York: 2,667,525 (-9.3%).

Illinois: 1,480,838 (-21.6%).

Georgia: 1,325,510 (-10.6%).

Arizona: 433,841 (-50.8%, la mayor caída).

Alaska fue el único estado con un aumento (+3.5%).

Qué puedes hacer

Estos pasos pueden ayudarte si tú o tu familia usan SNAP o piensan solicitarlo.