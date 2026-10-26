El bitcoin esta semana enfrenta una agenda cargada: cuatro bancos centrales deciden sus tasas y Coinbase, Robinhood y Strategy presentan resultados. La mañana del lunes 26 de octubre de 2026, el bitcoin cotizaba cerca de $80,280 y el ether, cerca de $2,324, según CoinGecko.

El miércoles 28 deciden la Fed y el Banco de Canadá, y el jueves 29, el BCE; el Banco de Japón lo hace esa noche, ya viernes 30 en Tokio.

Coinbase y Strategy reportan tras el cierre del jueves 29; Robinhood, tras el cierre del martes 27.

El bitcoin tocó cerca de $79,150 el sábado 24, su nivel más bajo en más de un mes, según FinancialMarkets.com.

Por qué importa: las tasas de interés, la inflación y los resultados de las empresas del sector suelen mover el ánimo de los mercados, y las criptomonedas son muy volátiles: su precio puede subir o bajar con fuerza en pocas horas. Esta guía resume qué ocurre y cuándo, sin recomendar ninguna inversión.

Dónde está el bitcoin tras las salidas de los ETF

El bitcoin cayó el sábado 24 de octubre hasta cerca de $79,150, según FinancialMarkets.com. Los fondos cotizados (ETF) de bitcoin al contado en EE.UU. perdieron unos $773.5 millones netos en dos días: $635.6 millones el 22 de octubre, la mayor salida diaria desde junio, y $137.9 millones el 23.

El equipo de análisis institucional de Coinbase calcula que el precio promedio de compra de esos inversionistas ronda los $81,300. El 23 de octubre advirtió que, si el bitcoin rompe de forma sostenida la zona de $80,000-$82,000, podría bajar hacia $73,000-$75,000. Es un escenario planteado por analistas, no una predicción.

Otro dato a vigilar: el viernes 30 vencen en Deribit opciones de bitcoin por unos $10,900 millones (136,029 BTC), el 35% de su interés abierto en opciones de bitcoin, según CryptoWatchDesk. Si quieres repasar la caída anterior, aquí tienes cómo se movió el bitcoin en la semana previa.

Fed, BCE y Banco de Japón: lo que mira el mercado

Según CoinDesk, el miércoles 28 el Banco de Canadá decide a las 9:45 a.m. (hora del este; tasa previa, 2.25%) y la Reserva Federal a las 2:00 p.m. (rango previo, 3.75%-4.00%). El presidente de la Fed, Kevin Warsh, ofrece conferencia de prensa a las 2:30 p.m. El jueves 29, el BCE decide a las 9:15 a.m. (tasa de depósito previa, 2.50%) y Christine Lagarde habla a las 9:45 a.m. El Banco de Japón anuncia su decisión a las 11:00 p.m. del jueves, hora del este (tasa previa, 1.25%).

Vugar Usi Zade, director ejecutivo de la plataforma de intercambio MEXC, dijo a CoinDesk: "Los operadores están menos enfocados en la decisión concreta de tasas y más interesados en lo que diga Warsh sobre la reunión de diciembre". Según explicó, mantener las tasas ya está descontado, por lo que difícilmente impulsará los precios. Para entender qué esperar de la Fed y cómo toca tu bolsillo, consulta nuestra guía sobre la decisión de la Fed.