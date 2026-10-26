Bitcoin esta semana: bancos centrales y resultados de Coinbase, Robinhood y Strategy
Publicado el 26/10/2026 a las 12:40
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El bitcoin esta semana enfrenta una agenda cargada: cuatro bancos centrales deciden sus tasas y Coinbase, Robinhood y Strategy presentan resultados. La mañana del lunes 26 de octubre de 2026, el bitcoin cotizaba cerca de $80,280 y el ether, cerca de $2,324, según CoinGecko.
- El miércoles 28 deciden la Fed y el Banco de Canadá, y el jueves 29, el BCE; el Banco de Japón lo hace esa noche, ya viernes 30 en Tokio.
- Coinbase y Strategy reportan tras el cierre del jueves 29; Robinhood, tras el cierre del martes 27.
- El bitcoin tocó cerca de $79,150 el sábado 24, su nivel más bajo en más de un mes, según FinancialMarkets.com.
Por qué importa: las tasas de interés, la inflación y los resultados de las empresas del sector suelen mover el ánimo de los mercados, y las criptomonedas son muy volátiles: su precio puede subir o bajar con fuerza en pocas horas. Esta guía resume qué ocurre y cuándo, sin recomendar ninguna inversión.
Dónde está el bitcoin tras las salidas de los ETF
El bitcoin cayó el sábado 24 de octubre hasta cerca de $79,150, según FinancialMarkets.com. Los fondos cotizados (ETF) de bitcoin al contado en EE.UU. perdieron unos $773.5 millones netos en dos días: $635.6 millones el 22 de octubre, la mayor salida diaria desde junio, y $137.9 millones el 23.
El equipo de análisis institucional de Coinbase calcula que el precio promedio de compra de esos inversionistas ronda los $81,300. El 23 de octubre advirtió que, si el bitcoin rompe de forma sostenida la zona de $80,000-$82,000, podría bajar hacia $73,000-$75,000. Es un escenario planteado por analistas, no una predicción.
Otro dato a vigilar: el viernes 30 vencen en Deribit opciones de bitcoin por unos $10,900 millones (136,029 BTC), el 35% de su interés abierto en opciones de bitcoin, según CryptoWatchDesk. Si quieres repasar la caída anterior, aquí tienes cómo se movió el bitcoin en la semana previa.
Fed, BCE y Banco de Japón: lo que mira el mercado
Según CoinDesk, el miércoles 28 el Banco de Canadá decide a las 9:45 a.m. (hora del este; tasa previa, 2.25%) y la Reserva Federal a las 2:00 p.m. (rango previo, 3.75%-4.00%). El presidente de la Fed, Kevin Warsh, ofrece conferencia de prensa a las 2:30 p.m. El jueves 29, el BCE decide a las 9:15 a.m. (tasa de depósito previa, 2.50%) y Christine Lagarde habla a las 9:45 a.m. El Banco de Japón anuncia su decisión a las 11:00 p.m. del jueves, hora del este (tasa previa, 1.25%).
Vugar Usi Zade, director ejecutivo de la plataforma de intercambio MEXC, dijo a CoinDesk: "Los operadores están menos enfocados en la decisión concreta de tasas y más interesados en lo que diga Warsh sobre la reunión de diciembre". Según explicó, mantener las tasas ya está descontado, por lo que difícilmente impulsará los precios. Para entender qué esperar de la Fed y cómo toca tu bolsillo, consulta nuestra guía sobre la decisión de la Fed.
También hay datos económicos de EE.UU., según CoinDesk. El martes 27 salen los pedidos de bienes duraderos y las ventas de viviendas nuevas de septiembre. El jueves 29, a las 8:30 a.m., llegan la primera estimación del PIB del tercer trimestre (se espera 3.2% anualizado, frente a 2.2% previo) y la inflación PCE de septiembre (dato previo: 3.4% anual; subyacente, 3.0%). El viernes 30 se publica el índice de costo del empleo.
La semana del bitcoin, día por día
|Día
|Qué pasa
|Hora (ET)
|Martes 27
|Resultados de Galaxy Digital, PayPal y SoFi; bienes duraderos
|Antes de la apertura
|Martes 27
|Resultados de Robinhood
|Tras el cierre
|Miércoles 28
|Banco de Canadá
|9:45 a.m.
|Miércoles 28
|Decisión de la Fed; conferencia de Warsh a las 2:30 p.m.
|2:00 p.m.
|Miércoles 28
|Junta especial de accionistas de Strategy
|Durante el día
|Jueves 29
|PIB del tercer trimestre y PCE de septiembre
|8:30 a.m.
|Jueves 29
|BCE; conferencia de Lagarde a las 9:45 a.m.
|9:15 a.m.
|Jueves 29
|Resultados de Coinbase y Strategy
|Tras el cierre
|Jueves 29
|Banco de Japón (viernes 30 en Tokio)
|11:00 p.m.
|Viernes 30
|Índice de costo del empleo; vencimiento de opciones de bitcoin en Deribit
|Durante el día
Coinbase, Robinhood y Strategy presentan resultados
Según CoinDesk, el martes 27 reportan Galaxy Digital, PayPal y SoFi antes de la apertura, y Robinhood tras el cierre. El jueves 29 lo hacen Mastercard antes de la apertura, y Coinbase y Strategy tras el cierre.
Coinbase cerró el viernes 23 en $164.45 y Strategy en $146.01, según FinancialMarkets.com. Strategy es la mayor tenedora corporativa de bitcoin, según FinancialMarkets.com; su compra más reciente fue de 267 bitcoin, informada el 19 de octubre, y sus accionistas tienen una junta especial el miércoles 28. En el caso de Coinbase, el trimestre que reporta terminó antes de las ventas de octubre, así que el mercado mirará sobre todo la actividad de compraventa del trimestre actual.
Qué puedes hacer
- No inviertas dinero que necesites para gastos del mes, renta o emergencias.
- Recuerda que las criptomonedas pueden subir o bajar mucho en pocas horas.
- Desconfía de promesas de ganancias garantizadas: suelen ser estafas.
- Si usas una aplicación como Coinbase o Robinhood, revisa las comisiones y activa la verificación en dos pasos.
- Consulta las horas de cada anuncio en el calendario de arriba, ya que la volatilidad suele concentrarse en torno a ellos.
La semana siguiente, el martes 3 de noviembre, son las elecciones de medio mandato en EE.UU. Este contenido es informativo y no constituye asesoría de inversión.
Fuentes: CoinDesk, Crypto Week Ahead; CoinGecko (precios); FinancialMarkets.com; CryptoWatchDesk; Reserva Federal, calendario de octubre. Datos consultados el 26 de octubre de 2026.