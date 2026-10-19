El bitcoin quedó estancado alrededor de $82,000, las acciones de las mineras de bitcoin se desplomaron y el dólar llegó a su nivel más alto del año frente al peso mexicano. Los tres movimientos tienen un origen común: la inflación de septiembre en EE.UU. salió más alta de lo esperado y reavivó las apuestas a que la Reserva Federal vuelva a subir tasas.

El índice de precios al consumidor subió 3.7% en 12 meses en septiembre, frente a 3.4% en agosto y al 3.6% que esperaba el mercado, según The Crypto Times.

Cinco grandes mineras de bitcoin que cotizan en EE.UU. cayeron entre 18.8% y 23.3% en la semana del 12 al 16 de octubre.

El tipo de cambio FIX llegó a 18.4930 pesos por dólar el viernes 16 de octubre, el más alto de 2026.

Por qué importa: cuando la inflación obliga a pensar en tasas de interés más altas, el crédito se encarece, los activos más arriesgados pierden atractivo y el dólar tiende a fortalecerse. Eso afecta tanto a quien tiene unos pocos dólares en bitcoin o en acciones como a quien envía remesas a México.

La inflación que reavivó el temor a más alzas de tasas

[caption id="attachment_1697353" align="alignnone" width="1600"]Infografía: MundoNow[/caption]

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informó el miércoles 14 de octubre que los precios al consumidor subieron 0.6% en septiembre (ajustado por temporada). La gasolina avanzó 9.1% en el mes y explicó más de la mitad del aumento. Sin alimentos ni energía, la inflación anual fue 2.6%. Puedes ver el detalle en nuestra nota sobre la inflación de septiembre.

La Reserva Federal ya había subido su tasa de referencia un cuarto de punto el 16 de septiembre, a un rango de 3.75% a 4%. Su próxima decisión es el 28 de octubre. Según la herramienta FedWatch de CME Group, citada por Cointelegraph, los mercados ven 85% de probabilidad de que deje las tasas sin cambio en octubre y 75% de que suba un cuarto de punto en diciembre. El presidente de la Fed, Kevin Warsh, dijo en una conversación con la directora del FMI, Kristalina Georgieva: "No prejuzgo las reuniones". El S&P 500 terminó esa semana con una caída de 2%, según Cointelegraph.

Bitcoin: estancado bajo una zona que vigilan los analistas

El bitcoin cotizaba alrededor de $82,000 el lunes 19 de octubre (CoinGecko lo marcaba en unos $82,475 a las 9 a.m., hora del Este). Según Cointelegraph, cerró la semana en $82,000, por debajo de una zona de soporte de $82,500 a $82,800 que siguen los analistas técnicos. Su máximo de septiembre rondó los $87,000, y el 1 de julio tocó mínimos de varios años, por debajo de $58,000.

Algunos analistas se muestran cautelosos. Rekt Capital advirtió en X que ese cierre podría llevar el precio "por debajo de los 80,000 dólares en las próximas semanas". CryptoQuant señaló que el índice Coinbase Premium, que mide la demanda de inversionistas estadounidenses, cayó a -0.141 el 18 de octubre, su nivel más bajo desde el 30 de junio, y que si sigue negativo "podría indicar una demanda insuficiente para absorber la presión vendedora". Son opiniones de analistas, no pronósticos. Además, los fondos cotizados (ETF) de bitcoin y ether registraron salidas por $549 millones, según Cointelegraph.

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