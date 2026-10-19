Bitcoin, mineras y peso mexicano: qué hay detrás de la caída tras la inflación
Publicado el 19/10/2026 a las 10:25
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El bitcoin quedó estancado alrededor de $82,000, las acciones de las mineras de bitcoin se desplomaron y el dólar llegó a su nivel más alto del año frente al peso mexicano. Los tres movimientos tienen un origen común: la inflación de septiembre en EE.UU. salió más alta de lo esperado y reavivó las apuestas a que la Reserva Federal vuelva a subir tasas.
- El índice de precios al consumidor subió 3.7% en 12 meses en septiembre, frente a 3.4% en agosto y al 3.6% que esperaba el mercado, según The Crypto Times.
- Cinco grandes mineras de bitcoin que cotizan en EE.UU. cayeron entre 18.8% y 23.3% en la semana del 12 al 16 de octubre.
- El tipo de cambio FIX llegó a 18.4930 pesos por dólar el viernes 16 de octubre, el más alto de 2026.
Por qué importa: cuando la inflación obliga a pensar en tasas de interés más altas, el crédito se encarece, los activos más arriesgados pierden atractivo y el dólar tiende a fortalecerse. Eso afecta tanto a quien tiene unos pocos dólares en bitcoin o en acciones como a quien envía remesas a México.[caption id="attachment_1697353" align="alignnone" width="1600"] Infografía: MundoNow[/caption]
La inflación que reavivó el temor a más alzas de tasas
La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informó el miércoles 14 de octubre que los precios al consumidor subieron 0.6% en septiembre (ajustado por temporada). La gasolina avanzó 9.1% en el mes y explicó más de la mitad del aumento. Sin alimentos ni energía, la inflación anual fue 2.6%. Puedes ver el detalle en nuestra nota sobre la inflación de septiembre.
La Reserva Federal ya había subido su tasa de referencia un cuarto de punto el 16 de septiembre, a un rango de 3.75% a 4%. Su próxima decisión es el 28 de octubre. Según la herramienta FedWatch de CME Group, citada por Cointelegraph, los mercados ven 85% de probabilidad de que deje las tasas sin cambio en octubre y 75% de que suba un cuarto de punto en diciembre. El presidente de la Fed, Kevin Warsh, dijo en una conversación con la directora del FMI, Kristalina Georgieva: "No prejuzgo las reuniones". El S&P 500 terminó esa semana con una caída de 2%, según Cointelegraph.
Bitcoin: estancado bajo una zona que vigilan los analistas
El bitcoin cotizaba alrededor de $82,000 el lunes 19 de octubre (CoinGecko lo marcaba en unos $82,475 a las 9 a.m., hora del Este). Según Cointelegraph, cerró la semana en $82,000, por debajo de una zona de soporte de $82,500 a $82,800 que siguen los analistas técnicos. Su máximo de septiembre rondó los $87,000, y el 1 de julio tocó mínimos de varios años, por debajo de $58,000.
Algunos analistas se muestran cautelosos. Rekt Capital advirtió en X que ese cierre podría llevar el precio "por debajo de los 80,000 dólares en las próximas semanas". CryptoQuant señaló que el índice Coinbase Premium, que mide la demanda de inversionistas estadounidenses, cayó a -0.141 el 18 de octubre, su nivel más bajo desde el 30 de junio, y que si sigue negativo "podría indicar una demanda insuficiente para absorber la presión vendedora". Son opiniones de analistas, no pronósticos. Además, los fondos cotizados (ETF) de bitcoin y ether registraron salidas por $549 millones, según Cointelegraph.
Mineras de bitcoin: caídas de hasta 23% en cinco sesiones
Según los precios de cierre de Yahoo Finance, en las cinco sesiones del 12 al 16 de octubre IREN bajó de $35.19 a $26.99 (-23.3%), MARA Holdings de $9.65 a $7.53 (-22%), CleanSpark de $10.49 a $8.40 (-19.9%), Hut 8 de $84.27 a $67.75 (-19.6%) y Riot Platforms de $16.89 a $13.72 (-18.8%). Solo el viernes 16, las caídas fueron de entre 9.6% (MARA) y 11.5% (Riot).
Además de la inflación, The Crypto Times apunta a un cambio de negocio: muchas mineras convirtieron sus instalaciones, con mucha electricidad disponible, en centros de datos para inteligencia artificial, y sus acciones ahora se mueven como las de infraestructura de IA. El 14 de octubre cayeron con fuerza CoreWeave (más de 15.5%, por preocupación por su deuda) y Oracle (8.8%). Ese día, Gartner dijo que más de $3.5 billones (millones de millones) de gasto en infraestructura de IA podrían perder valor contable para finales de 2030. IREN firmó en noviembre de 2025 un contrato de cinco años con Microsoft por unos $9,700 millones, y Hut 8 desarrolla un centro de datos en Texas. Son proyectos que requieren mucho capital, y las tasas más altas encarecen financiarlos.
Algunas firmas recortaron sus precios objetivo, según The Crypto Times: Morningstar bajó el de IREN de $43 a $37, y Cantor Fitzgerald el de Riot de $30 a $24 y el de Hut 8 de $180 a $151.
Peso mexicano: el dólar, en su nivel más alto de 2026
El tipo de cambio FIX del Banco de México fue de 18.4930 pesos por dólar el viernes 16 de octubre, el más alto de 2026 y desde noviembre de 2025. El mínimo del año fue 16.8748 el 4 de septiembre, y desde entonces el dólar ha subido 9.6%. Según El Congresista, con información de N+, el dólar se cotizaba en 18.54 pesos la mañana del lunes 19 de octubre, y el peso suma seis semanas seguidas de depreciación, en medio de la inquietud por la diferencia de tasas: la Fed subió en septiembre y Banxico dejó la suya sin cambio. Más contexto en nuestra nota sobre el dólar en México en su máximo de 2026.
Un ejemplo: con el FIX del 16 de octubre, $500 equivalen a 9,246.50 pesos, unos 809 pesos más que los 8,437.40 del 4 de septiembre. Pero el FIX es solo una referencia que Banxico publica desde las 12:00 (hora de Ciudad de México) cada día hábil; bancos y remesadoras aplican su propia tasa y comisiones.
Qué vigilar y qué puedes hacer
Esta semana hay pocos datos económicos de EE.UU. y la atención está en los resultados trimestrales: cerca de 15% de las empresas del S&P 500 reportan, entre ellas SpaceX el martes 20 y Tesla y Meta el miércoles 21 de octubre, según Cointelegraph. Hut 8 reporta el 4 de noviembre. La Fed decide el 28 de octubre y el próximo IPC, el de octubre, sale el 10 de noviembre.
- Si envías dinero a México: compara cuánto recibe tu familia al final (tasa de cambio más comisión), no solo la comisión. El dólar fuerte te da más pesos.
- Si tienes bitcoin o acciones de mineras: son inversiones muy volátiles, con caídas de 20% en una semana. No pongas dinero que necesitas para gastos básicos ni tu fondo de emergencia, y desconfía de promesas de ganancias rápidas en redes sociales.
Esta nota es informativa y no constituye consejo de inversión.
Fuentes: BLS, índice de precios al consumidor de septiembre de 2026; Reserva Federal, comunicado del 16 de septiembre de 2026; Banco de México, tipo de cambio FIX; Yahoo Finance; CoinGecko; Cointelegraph; The Crypto Times; Gartner; El Congresista. Datos consultados el 19 de octubre de 2026.