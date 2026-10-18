Dólar en México cierra en 18.4930 pesos, el nivel más alto desde noviembre de 2025
Publicado el 18/10/2026 a las 09:30
Tu Dinero, directo a tu correo
Cheques, créditos, ahorros y cambios que afectan tu bolsillo, explicados con claridad y gratis.
El dólar en México cerró la semana en su nivel más alto desde noviembre de 2025: el tipo de cambio FIX del viernes 16 de octubre de 2026 fue de 18.4930 pesos por dólar, según el Banco de México.
- El FIX de 18.4930 es el más alto de 2026 y el mayor desde el 24 de noviembre de 2025 (18.4997).
- En la semana del 9 al 16 de octubre, el dólar subió 7.67 centavos (+0.4%).
- Con el FIX del viernes, 500 dólares equivalen a 9,246.50 pesos, unos 809 pesos más que con el mínimo del año.
Por qué importa: si envías remesas a México, cada dólar rinde más pesos que en cualquier otro momento de 2026. Aun así, lo que recibe tu familia depende de la tasa y las comisiones de la empresa que uses.
Así se movió el FIX durante la semana
Según los datos de Banxico, el tipo de cambio FIX cerró cada día así:
- Viernes 9 de octubre: 18.4163
- Lunes 12: 18.2542
- Martes 13: 18.3528
- Miércoles 14: 18.4888
- Jueves 15: 18.4250
- Viernes 16: 18.4930
El viernes 9 de octubre el FIX había sido de 18.4163, cifra que repasamos en nuestra nota del lunes 12 de octubre. Una semana después, el cierre del 16 superó ese nivel.
Cuánto ha subido en 2026
Frente al viernes 2 de octubre (18.1903), el dólar avanzó 1.7%. Respecto al cierre de 2025 (18.0012 el 31 de diciembre), la subida es de 2.7%.
La comparación más amplia es con el mínimo del año: 16.8748 pesos el 4 de septiembre de 2026. Desde entonces, el dólar ha ganado más de 1.61 pesos, un alza de 9.6%.
Qué significa para un envío de 500 dólares
Con el FIX del viernes, 500 dólares equivalen a 9,246.50 pesos. Con el mínimo del 4 de septiembre, el mismo envío equivalía a 8,437.40 pesos. La diferencia es de unos 809 pesos a favor de quien recibe.
Son cálculos con la tasa de referencia. El FIX lo determina Banxico con un promedio de cotizaciones del mercado al mayoreo. Se da a conocer a partir de las 12:00 (hora de Ciudad de México) cada día hábil bancario y se publica en el Diario Oficial de la Federación el siguiente día hábil. Los bancos y las remesadoras aplican su propia tasa y comisiones, así que el monto final puede ser menor.
Un dato para quien envía a Colombia
En Colombia ocurre lo contrario. Según datos del Banco de la República publicados en datos.gov.co, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente del 17 al 19 de octubre es de 3,174.67 pesos por dólar. Es 0.6% menos que los 3,194.44 vigentes del 10 al 13 de octubre. A esa tasa, 500 dólares equivalen a unos 1,587,335 pesos colombianos.
Qué puedes hacer
- Compara el monto final que recibirá tu familia en pesos, no solo la comisión del envío.
- Revisa la tasa del día en cada servicio antes de confirmar, porque puede diferir del FIX.
- Consulta el FIX del lunes 19 de octubre, que se conocerá a partir del mediodía (hora de Ciudad de México), si quieres comparar con el cierre del viernes.
Fuentes: Banco de México, tipo de cambio FIX; TRM, Banco de la República vía datos.gov.co. Datos consultados el 17 de octubre de 2026.