El dólar en México cerró la semana en su nivel más alto desde noviembre de 2025: el tipo de cambio FIX del viernes 16 de octubre de 2026 fue de 18.4930 pesos por dólar, según el Banco de México.

El FIX de 18.4930 es el más alto de 2026 y el mayor desde el 24 de noviembre de 2025 (18.4997).

En la semana del 9 al 16 de octubre, el dólar subió 7.67 centavos (+0.4%).

Con el FIX del viernes, 500 dólares equivalen a 9,246.50 pesos, unos 809 pesos más que con el mínimo del año.

Por qué importa: si envías remesas a México, cada dólar rinde más pesos que en cualquier otro momento de 2026. Aun así, lo que recibe tu familia depende de la tasa y las comisiones de la empresa que uses.

Así se movió el FIX durante la semana

Según los datos de Banxico, el tipo de cambio FIX cerró cada día así:

Viernes 9 de octubre: 18.4163

Lunes 12: 18.2542

Martes 13: 18.3528

Miércoles 14: 18.4888

Jueves 15: 18.4250

Viernes 16: 18.4930

El viernes 9 de octubre el FIX había sido de 18.4163, cifra que repasamos en nuestra nota del lunes 12 de octubre. Una semana después, el cierre del 16 superó ese nivel.

Cuánto ha subido en 2026

Frente al viernes 2 de octubre (18.1903), el dólar avanzó 1.7%. Respecto al cierre de 2025 (18.0012 el 31 de diciembre), la subida es de 2.7%.