La inflación anual subió a 3.7% en septiembre, impulsada por la gasolina, según el comunicado que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicó el miércoles 14 de octubre. Es la tasa anual más alta desde mayo de 2026 y supera el 3.4% de los 12 meses hasta agosto. En el mes, el Índice de Precios al Consumidor subió 0.6%, después de un alza de 0.4% en agosto, de acuerdo con el informe del BLS sobre la inflación en Estados Unidos.

Por qué importa: la gasolina subió 9.1% en septiembre y explicó más de la mitad del aumento mensual del índice general. En 12 meses acumula un alza de 34.2%. Como el combustible es un gasto frecuente para muchos hogares, este cambio puede notarse con rapidez en el presupuesto familiar.

Qué subió y qué bajó

Energía: subió 5.2% en el mes, tras 2.1% en agosto, y 20.4% en 12 meses.

subió 5.2% en el mes, tras 2.1% en agosto, y 20.4% en 12 meses. Calefacción: el combustible para calefacción (fuel oil) sube 74.2% en 12 meses.

el combustible para calefacción (fuel oil) sube 74.2% en 12 meses. Servicios del hogar: la electricidad sube 4.4% y el gas natural por tubería, 5.0% en 12 meses.

la electricidad sube 4.4% y el gas natural por tubería, 5.0% en 12 meses. Vivienda: +0.4% en el mes y +3.2% en 12 meses.

+0.4% en el mes y +3.2% en 12 meses. Autos y ropa: los autos usados bajan 1.5% en 12 meses, mientras que los nuevos suben 0.6% y la ropa, 3.4%.

La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, subió 0.3% en septiembre, igual que en agosto. En 12 meses llegó a 2.6%, frente a 2.4% en agosto.

El supermercado

Los alimentos no cambiaron en septiembre (0.0%). El supermercado bajó 0.1% en el mes y los restaurantes subieron 0.2%. Dentro del supermercado, la carne de res bajó 1.0% y la leche, 2.0%.

En 12 meses, los alimentos suben 2.5%: el supermercado, 1.8%, y los restaurantes, 3.5%. Las frutas y verduras suben 3.7% y las bebidas no alcohólicas, 3.8%, mientras que los lácteos bajan 0.7%.

Qué sigue

Según la Administración de Información Energética (EIA), el galón de gasolina regular costaba en promedio $4.331 en el país el 12 de octubre. Eso es 2.3 centavos menos que la semana anterior y $1.270 más que hace un año.