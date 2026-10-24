El presidente Donald Trump firmó el viernes 23 de octubre de 2026 una proclamación que reordena los aranceles a Canadá del 50%: retira algunos productos de la lista y añade otros, sin que cambie el impacto total, según un funcionario estadounidense citado por la prensa.

Salen del arancel ciertas láminas de madera contrachapada, algunos productos de papel, cierta maquinaria y equipos de refrigeración, y ciertas cajas y cajones de embalaje.

Entran ciertas válvulas, alfombras y productos de desecho; según la proclamación citada por El Financiero, también categorías de canoas y ataúdes.

Los cambios entran en vigor a las 12:01 a.m., hora del este, del 30 de octubre de 2026, a pocos días de las elecciones del 3 de noviembre.

Por qué importa: el ajuste cambia quién paga más y quién respira, pero no el peso global del arancel. Además, favorece a la senadora republicana Susan Collins, una de las legisladoras con más riesgo de perder su escaño, y por eso la medida tiene lectura política y económica.

Qué cambia en la lista del 50%

La proclamación se emitió bajo la Sección 338 de la Ley de Aranceles de 1930 y modifica la Proclamación 11048, que fijó un arancel adicional del 50% a ciertos productos canadienses. Esa norma se anunció el 20 de julio de 2026 y se había modificado el 8 de septiembre de 2026. Estos aranceles se aplican aunque el producto cumpla las reglas del T-MEC (USMCA) y se suman a los de la Sección 232.

Salen del arancel Entran al arancel Ciertas láminas de madera contrachapada Ciertas válvulas Algunos productos de papel Alfombras Cierta maquinaria y equipos de refrigeración Productos de desecho y otros Ciertas cajas y cajones de embalaje Categorías de canoas — Categorías de ataúdes

La disposición de las filas no implica que un producto sustituya a otro en particular.

Lo clave Dato Arancel 50% adicional, Sección 338 Proclamación base 11048, 20 de julio de 2026 Modificaciones 8 de septiembre y 23 de octubre de 2026 Entra en vigor 30 de octubre de 2026 ¿Aplica el T-MEC? No, se cobra igual Impacto total Sin cambios, según un funcionario

La versión de la Casa Blanca y el trasfondo con Canadá

El vocero de la Casa Blanca, Matthew Middleton, dijo que el presidente actúa "en respuesta a la continua discriminación y las represalias adicionales de Canadá contra el comercio estadounidense, con el objetivo de proteger a los agricultores, fabricantes y trabajadores estadounidenses".