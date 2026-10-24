Trump cambia los aranceles a Canadá: qué sale, qué entra y el efecto en Collins
Publicado el 24/10/2026 a las 16:31
El presidente Donald Trump firmó el viernes 23 de octubre de 2026 una proclamación que reordena los aranceles a Canadá del 50%: retira algunos productos de la lista y añade otros, sin que cambie el impacto total, según un funcionario estadounidense citado por la prensa.
- Salen del arancel ciertas láminas de madera contrachapada, algunos productos de papel, cierta maquinaria y equipos de refrigeración, y ciertas cajas y cajones de embalaje.
- Entran ciertas válvulas, alfombras y productos de desecho; según la proclamación citada por El Financiero, también categorías de canoas y ataúdes.
- Los cambios entran en vigor a las 12:01 a.m., hora del este, del 30 de octubre de 2026, a pocos días de las elecciones del 3 de noviembre.
Por qué importa: el ajuste cambia quién paga más y quién respira, pero no el peso global del arancel. Además, favorece a la senadora republicana Susan Collins, una de las legisladoras con más riesgo de perder su escaño, y por eso la medida tiene lectura política y económica.
Qué cambia en la lista del 50%
La proclamación se emitió bajo la Sección 338 de la Ley de Aranceles de 1930 y modifica la Proclamación 11048, que fijó un arancel adicional del 50% a ciertos productos canadienses. Esa norma se anunció el 20 de julio de 2026 y se había modificado el 8 de septiembre de 2026. Estos aranceles se aplican aunque el producto cumpla las reglas del T-MEC (USMCA) y se suman a los de la Sección 232.
|Salen del arancel
|Entran al arancel
|Ciertas láminas de madera contrachapada
|Ciertas válvulas
|Algunos productos de papel
|Alfombras
|Cierta maquinaria y equipos de refrigeración
|Productos de desecho y otros
|Ciertas cajas y cajones de embalaje
|Categorías de canoas
|—
|Categorías de ataúdes
La disposición de las filas no implica que un producto sustituya a otro en particular.
|Lo clave
|Dato
|Arancel
|50% adicional, Sección 338
|Proclamación base
|11048, 20 de julio de 2026
|Modificaciones
|8 de septiembre y 23 de octubre de 2026
|Entra en vigor
|30 de octubre de 2026
|¿Aplica el T-MEC?
|No, se cobra igual
|Impacto total
|Sin cambios, según un funcionario
La versión de la Casa Blanca y el trasfondo con Canadá
El vocero de la Casa Blanca, Matthew Middleton, dijo que el presidente actúa "en respuesta a la continua discriminación y las represalias adicionales de Canadá contra el comercio estadounidense, con el objetivo de proteger a los agricultores, fabricantes y trabajadores estadounidenses".
Según la Casa Blanca, Canadá se retiró este verano de un acuerdo comercial casi final e impuso aranceles de represalia a unos $20,000 millones en exportaciones de EE.UU. Las negociaciones están estancadas desde que fracasaron en agosto. El mes pasado, Trump ya había eximido la sal para carreteras tras una petición de Collins, y Canadá excluyó los productos del mar de sus represalias.
Para comparar, puedes ver cómo resiste México los aranceles y cómo se reparte el golpe en los aranceles en América Latina.
Collins, su rival y la campaña en Maine
Collins anunció el viernes que las exenciones cubren ciertos productos de papel, plástico, maquinaria y algas marinas, y que ayudan a la economía rural y costera de Maine, con sus arándanos, papas, manzanas y algas. Dijo: "Muchos de nuestros agricultores y productores dependen de equipos especializados, materiales de embalaje y otros productos de Canadá que no están disponibles a través de proveedores estadounidenses o que no pueden sustituirse sin incurrir en gastos significativos". Su oficina señaló que presionó al representante comercial Jamieson Greer y al secretario de Comercio Howard Lutnick.
Su rival demócrata, Troy Jackson, lo ve de otra manera. Afirmó que Collins "quiere que se le atribuya el mérito de haber traído un vaso de agua para apagar el fuego" y añadió: "Nos merecemos una senadora que se enfrente a Trump, no una que apruebe sin más su agenda". En un debate ya le había dicho que los votantes de Maine "no pueden comer sal de carretera", en alusión a la exención anterior.
La disputa también ha golpeado el turismo canadiense en Maine, en destinos como Bar Harbor y Ogunquit. Collins busca la reelección el 3 de noviembre de 2026.
Qué significa para ti
Si eres consumidor o dueño de un negocio pequeño que importa, los precios de los productos canadienses de la lista nueva podrían subir, mientras que los de la lista que sale podrían aliviarse. El efecto dependerá de cada proveedor y de cuánto traslade al precio final.
- Pregunta a tu proveedor o agente aduanal si tus productos aparecen en alguna de las dos listas.
- Haz esa revisión antes del 30 de octubre, cuando los cambios entran en vigor.
- Recuerda que el arancel se cobra aunque el producto cumpla las reglas del T-MEC.
Fuentes: Casa Blanca, proclamación; Casa Blanca, hoja informativa; El Financiero. Datos consultados el 24 de octubre de 2026.