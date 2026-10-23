Arizona quiere endurecer la prueba de ciudadanía para votar: la Corte Suprema decidirá los límites
Publicado el 23/10/2026 a las 19:45
- Corte escuchará argumentos en diciembre.
- Restricciones electorales enfrentan revisión federal.
- Ciudadanos denuncian exclusiones del padrón.
La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará el 8 de diciembre los argumentos sobre restricciones electorales de Arizona que podrían cambiar el registro de votantes.
El caso enfrenta al Comité Nacional Republicano con Mi Familia Vota y otras organizaciones que impugnaron dos leyes aprobadas en 2022.
La controversia abarca documentos de ciudadanía, restricciones al voto federal y depuraciones del padrón cerca de las elecciones. Su alcance podría extenderse a otros estados.
La audiencia será después de las elecciones de noviembre, por lo que su programación no representa una autorización inmediata para aplicar las disposiciones cuestionadas.
Qué exige Arizona como prueba de ciudadanía
Desde 2004, Arizona solicita documentos que acrediten ciudadanía estadounidense para registrarse y participar en elecciones estatales y locales.
Sin embargo, existe una categoría de votantes exclusivamente federales para ciudadanos que no presentan esa documentación y declaran su ciudadanía bajo juramento.
Ese mecanismo permite participar en elecciones federales. No elimina el requisito de ser ciudadano estadounidense para votar.
El conflicto consiste en determinar qué exigencias documentales puede imponer el estado y cuándo estas chocan con las protecciones federales del registro electoral.
Las restricciones de 2022 que fueron impugnadas
Las leyes firmadas por el entonces gobernador Doug Ducey buscaron endurecer el registro y ampliar las verificaciones de ciudadanía de personas inscritas.
Entre las disposiciones cuestionadas figuran limitaciones al voto por correo y a la participación presidencial de quienes carecen de documentos de ciudadanía registrados.
También está en disputa la eliminación sistemática de presuntos no ciudadanos del padrón durante los 90 días anteriores a elecciones federales.
Tribunales inferiores bloquearon disposiciones por contravenir leyes federales. El recurso republicano, respaldado por el Gobierno de Trump, busca revertir esas decisiones.
Maricopa enfrenta otra disputa por ciudadanos excluidos
Una demanda distinta en Maricopa ilustra las consecuencias de clasificar incorrectamente a ciudadanos estadounidenses como personas sin derecho al voto.
Según la acción judicial descrita por Arizona Mirror, 25 ciudadanos seguían excluidos del padrón pese a que autoridades habían verificado su ciudadanía.
El conflicto surgió tras revisiones apoyadas en SAVE, una herramienta federal utilizada para comprobar información migratoria y de ciudadanía.
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Estos señalamientos muestran por qué una coincidencia en una base de datos requiere comprobaciones adicionales antes de determinar la elegibilidad electoral.
Qué está en juego para los votantes hispanos
Para los ciudadanos hispanos, incluidos los naturalizados, la discusión afecta cómo acreditar su elegibilidad y responder ante posibles errores administrativos.
Los defensores de las restricciones sostienen que refuerzan las verificaciones. Las organizaciones demandantes cuestionan que ciudadanos elegibles enfrenten obstáculos contrarios a las garantías federales.
La Corte deberá resolver los límites legales de esas medidas. Escuchar argumentos no equivale a emitir una sentencia ni anticipa su resultado.
Mientras continúa el litigio, los votantes pueden consultar su registro con las autoridades electorales y atender cualquier notificación sobre documentación pendiente.
FUENTE: azmirror, newsfromthestates