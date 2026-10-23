Corte escuchará argumentos en diciembre.

Restricciones electorales enfrentan revisión federal.

Ciudadanos denuncian exclusiones del padrón.

La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará el 8 de diciembre los argumentos sobre restricciones electorales de Arizona que podrían cambiar el registro de votantes.

El caso enfrenta al Comité Nacional Republicano con Mi Familia Vota y otras organizaciones que impugnaron dos leyes aprobadas en 2022.

La controversia abarca documentos de ciudadanía, restricciones al voto federal y depuraciones del padrón cerca de las elecciones. Su alcance podría extenderse a otros estados.

La audiencia será después de las elecciones de noviembre, por lo que su programación no representa una autorización inmediata para aplicar las disposiciones cuestionadas.

Qué exige Arizona como prueba de ciudadanía

Desde 2004, Arizona solicita documentos que acrediten ciudadanía estadounidense para registrarse y participar en elecciones estatales y locales.

Sin embargo, existe una categoría de votantes exclusivamente federales para ciudadanos que no presentan esa documentación y declaran su ciudadanía bajo juramento.

Ese mecanismo permite participar en elecciones federales. No elimina el requisito de ser ciudadano estadounidense para votar.

El conflicto consiste en determinar qué exigencias documentales puede imponer el estado y cuándo estas chocan con las protecciones federales del registro electoral.