Trump utiliza el discurso anticomunista.

Moody aventaja entre hispanos encuestados.

Donalds recibe el respaldo presidencial.

Donald Trump convirtió este viernes 23 de octubre la supuesta amenaza del comunismo en un argumento para movilizar al electorado republicano de Florida.

Durante un mitin en Fort Myers, el presidente pidió votar por Ashley Moody al Senado y por Byron Donalds a la gobernación.

Su mensaje presentó a los adversarios demócratas como una amenaza ideológica, a once días de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

El acto buscó activar a sus simpatizantes en un territorio favorable para los republicanos, mientras el costo de vida presiona la campaña nacional.

Angie Nixon, blanco de los ataques por su vínculo con DSA

El presidente estadounidense, Donald Trump, usa la supuesta amenaza del "comunismo" para movilizar a sus electores a votar por candidatos republicanos en Florida.

https://t.co/GvilFs1TJ0 — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 23, 2026



Trump concentró parte de sus ataques en Angie Nixon, legisladora estatal de Jacksonville y candidata demócrata que disputa el escaño ocupado por Moody.

El mandatario utilizó su pertenencia a los Socialistas Democráticos de América, conocidos como DSA, para presentarla como una candidata comunista.

Nixon ha negado ser socialista, según el despacho de EFE. Su afiliación tampoco demuestra que respalde cada propuesta de esa organización.

La distinción resulta relevante: las etiquetas utilizadas durante el mitin corresponden a ataques de campaña y no sustituyen el análisis de sus posiciones.