Trump agita el fantasma del comunismo en Florida para impulsar a Moody y Donalds
Publicado el 23/10/2026 a las 20:04
- Trump utiliza el discurso anticomunista.
- Moody aventaja entre hispanos encuestados.
- Donalds recibe el respaldo presidencial.
Donald Trump convirtió este viernes 23 de octubre la supuesta amenaza del comunismo en un argumento para movilizar al electorado republicano de Florida.
Durante un mitin en Fort Myers, el presidente pidió votar por Ashley Moody al Senado y por Byron Donalds a la gobernación.
Su mensaje presentó a los adversarios demócratas como una amenaza ideológica, a once días de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.
El acto buscó activar a sus simpatizantes en un territorio favorable para los republicanos, mientras el costo de vida presiona la campaña nacional.
Angie Nixon, blanco de los ataques por su vínculo con DSA
El presidente estadounidense, Donald Trump, usa la supuesta amenaza del "comunismo" para movilizar a sus electores a votar por candidatos republicanos en Florida.
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— EFE Noticias (@EFEnoticias) October 23, 2026
Trump concentró parte de sus ataques en Angie Nixon, legisladora estatal de Jacksonville y candidata demócrata que disputa el escaño ocupado por Moody.
El mandatario utilizó su pertenencia a los Socialistas Democráticos de América, conocidos como DSA, para presentarla como una candidata comunista.
Nixon ha negado ser socialista, según el despacho de EFE. Su afiliación tampoco demuestra que respalde cada propuesta de esa organización.
La distinción resulta relevante: las etiquetas utilizadas durante el mitin corresponden a ataques de campaña y no sustituyen el análisis de sus posiciones.
Ashley Moody y Byron Donalds reciben el respaldo presidencial[caption id="attachment_1697996" align="alignnone" width="1200"] Trump en Florida: anticomunismo para impulsar el voto republicano FOTO: EFE[/caption]
Moody ocupa el escaño que dejó Marco Rubio al convertirse en secretario de Estado y busca conservarlo frente a la candidatura de Nixon.
En la elección para gobernador, Trump respaldó a Donalds y arremetió contra David Jolly, antiguo republicano que ahora compite por los demócratas.
El presidente describió a Jolly como un radical de izquierda y utilizó su pasado partidista para cuestionar su trayectoria ante los asistentes.
Donalds, por su parte, podría convertirse en el primer gobernador afroestadounidense de Florida si obtiene la victoria en noviembre.
El voto latino muestra diferencias entre Florida y el país
Una encuesta de NBC6 y Telemundo 51 situó a Moody con 47% del respaldo hispano, frente al 40% de Nixon en Florida.
En el conjunto del electorado estatal, ese mismo sondeo otorgó a la republicana 50% de apoyo y a la demócrata 40%.
A escala nacional, Pew Research Center encontró una preferencia latina de 51% por candidatos demócratas a la Cámara de Representantes y 24% por republicanos.
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Los resultados corresponden a contiendas y electorados diferentes: permiten observar contrastes, pero no deben interpretarse como una comparación directa ni como resultados definitivos.
Cuba e Irán también entran en el discurso electoral
Trump incorporó referencias a Cuba y sugirió que buques estadounidenses podrían detenerse cerca de la isla después del conflicto con Irán.
La declaración añadió un componente internacional a un acto centrado en impulsar candidaturas republicanas y reforzar su mensaje anticomunista en Florida.
Sin embargo, la campaña también enfrenta preocupaciones económicas que afectan a los hogares, entre ellas los precios de alimentos, vivienda y combustible.
El desafío republicano será convertir la identificación partidista en participación efectiva, mientras los votantes evalúan propuestas, trayectorias y condiciones de vida.