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Seguro Social para divorciados: cómo cobrar con el historial de tu excónyuge
El Seguro Social para divorciados paga hasta la mitad del beneficio del excónyuge si el matrimonio duró 10 años y tienes 62 o más. Requisitos de la SSA.
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Seguro Social para divorciados: cómo cobrar con el historial de tu excónyuge
Foto Source: Depositphotos

Publicado el 28/10/2026 a las 13:00

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La Administración del Seguro Social (SSA) recordó el 27 de octubre de 2026 cómo funciona el Seguro Social para divorciados: si estuviste casado al menos 10 años, podrías cobrar beneficios con base en el historial de trabajo de tu excónyuge.

Por qué importa: muchas personas divorciadas no saben que pueden tener derecho a un pago mensual con el historial de su excónyuge. Cobrarlo no le quita nada a este ni a su nueva familia.

Los requisitos

  • Tener 62 años o más, no estar casado y estar divorciado de alguien con derecho a beneficios de jubilación o de discapacidad del Seguro Social.
  • El matrimonio debe haber durado al menos 10 años.
  • Si te volviste a casar, no puedes cobrar con el historial de tu excónyuge, salvo que ese matrimonio haya terminado.
  • Si también tienes derecho a beneficios por tu propio historial, el Seguro Social paga el más alto, no ambos.
  • Si llevas al menos dos años divorciado, puedes solicitar con el historial de tu excónyuge aunque todavía no haya solicitado sus beneficios.
  • Solo quienes nacieron antes del 2 de enero de 1954 y llegaron a la plena edad de jubilación pueden recibir solo el beneficio de cónyuge divorciado y aplazar el propio.
  • Lo que recibes no reduce los beneficios del cónyuge actual de tu excónyuge ni de otros familiares, y no cuenta para el «máximo familiar».

Cuánto puedes recibir

  • Hasta la mitad del beneficio que tu excónyuge recibiría a su plena edad de jubilación.
  • Puedes solicitarlo desde los 62 años, pero el pago es mayor cuanto más esperes, hasta la plena edad de jubilación (entre 66 y 67 años).
  • Si trabajas mientras cobras, puede haber límites de ingresos; si ganas más del límite en un año, el pago se reduce temporalmente.
  • Con 65 años o más, podrías obtener Medicare con base en el historial de trabajo de tu familiar.

Si tu excónyuge fallece

  • Tener al menos 60 años (o 50 si tienes una discapacidad), haber estado casado al menos 10 años, no estar casado actualmente y no tener derecho a un beneficio mayor por tu propio historial.
  • También puedes calificar a cualquier edad si cuidas a un hijo de tu excónyuge menor de 16 años, o mayor con discapacidad y con derecho a beneficios.

Qué puedes hacer

  • Reúne tu acta de matrimonio y la sentencia de divorcio para comprobar los 10 años.
  • Pide una estimación al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) antes de solicitar; atienden en español de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m. Ten a mano el número de Seguro Social de tu excónyuge o, si no lo tienes, su fecha de nacimiento y el nombre de sus padres.
  • Compara con tu propio beneficio, porque se paga el más alto.
  • Si piensas solicitar antes de la plena edad de jubilación, el pago será menor.

Fuentes: Administración del Seguro Social, blog del 27 de octubre de 2026 y ssa.gov, beneficios familiares. Consultado el 28 de octubre de 2026.

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