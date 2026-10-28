La Administración del Seguro Social (SSA) recordó el 27 de octubre de 2026 cómo funciona el Seguro Social para divorciados: si estuviste casado al menos 10 años, podrías cobrar beneficios con base en el historial de trabajo de tu excónyuge.

Por qué importa: muchas personas divorciadas no saben que pueden tener derecho a un pago mensual con el historial de su excónyuge. Cobrarlo no le quita nada a este ni a su nueva familia.

Los requisitos

Tener 62 años o más, no estar casado y estar divorciado de alguien con derecho a beneficios de jubilación o de discapacidad del Seguro Social.

El matrimonio debe haber durado al menos 10 años.

Si te volviste a casar, no puedes cobrar con el historial de tu excónyuge, salvo que ese matrimonio haya terminado.

Si también tienes derecho a beneficios por tu propio historial, el Seguro Social paga el más alto, no ambos.

Si llevas al menos dos años divorciado, puedes solicitar con el historial de tu excónyuge aunque todavía no haya solicitado sus beneficios.

Solo quienes nacieron antes del 2 de enero de 1954 y llegaron a la plena edad de jubilación pueden recibir solo el beneficio de cónyuge divorciado y aplazar el propio.

Lo que recibes no reduce los beneficios del cónyuge actual de tu excónyuge ni de otros familiares, y no cuenta para el «máximo familiar».

Cuánto puedes recibir

Hasta la mitad del beneficio que tu excónyuge recibiría a su plena edad de jubilación.

Puedes solicitarlo desde los 62 años, pero el pago es mayor cuanto más esperes, hasta la plena edad de jubilación (entre 66 y 67 años).

Si trabajas mientras cobras, puede haber límites de ingresos; si ganas más del límite en un año, el pago se reduce temporalmente.

Con 65 años o más, podrías obtener Medicare con base en el historial de trabajo de tu familiar.

Si tu excónyuge fallece

Tener al menos 60 años (o 50 si tienes una discapacidad), haber estado casado al menos 10 años, no estar casado actualmente y no tener derecho a un beneficio mayor por tu propio historial.

También puedes calificar a cualquier edad si cuidas a un hijo de tu excónyuge menor de 16 años, o mayor con discapacidad y con derecho a beneficios.

Qué puedes hacer