Seguro Social para divorciados: cómo cobrar con el historial de tu excónyuge
El Seguro Social para divorciados paga hasta la mitad del beneficio del excónyuge si el matrimonio duró 10 años y tienes 62 o más. Requisitos de la SSA.
Por Gerardo Ragusa
Publicado el 28/10/2026 a las 13:00
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La Administración del Seguro Social (SSA) recordó el 27 de octubre de 2026 cómo funciona el Seguro Social para divorciados: si estuviste casado al menos 10 años, podrías cobrar beneficios con base en el historial de trabajo de tu excónyuge.
Por qué importa: muchas personas divorciadas no saben que pueden tener derecho a un pago mensual con el historial de su excónyuge. Cobrarlo no le quita nada a este ni a su nueva familia.
Los requisitos
- Tener 62 años o más, no estar casado y estar divorciado de alguien con derecho a beneficios de jubilación o de discapacidad del Seguro Social.
- El matrimonio debe haber durado al menos 10 años.
- Si te volviste a casar, no puedes cobrar con el historial de tu excónyuge, salvo que ese matrimonio haya terminado.
- Si también tienes derecho a beneficios por tu propio historial, el Seguro Social paga el más alto, no ambos.
- Si llevas al menos dos años divorciado, puedes solicitar con el historial de tu excónyuge aunque todavía no haya solicitado sus beneficios.
- Solo quienes nacieron antes del 2 de enero de 1954 y llegaron a la plena edad de jubilación pueden recibir solo el beneficio de cónyuge divorciado y aplazar el propio.
- Lo que recibes no reduce los beneficios del cónyuge actual de tu excónyuge ni de otros familiares, y no cuenta para el «máximo familiar».
Cuánto puedes recibir
- Hasta la mitad del beneficio que tu excónyuge recibiría a su plena edad de jubilación.
- Puedes solicitarlo desde los 62 años, pero el pago es mayor cuanto más esperes, hasta la plena edad de jubilación (entre 66 y 67 años).
- Si trabajas mientras cobras, puede haber límites de ingresos; si ganas más del límite en un año, el pago se reduce temporalmente.
- Con 65 años o más, podrías obtener Medicare con base en el historial de trabajo de tu familiar.
Si tu excónyuge fallece
- Tener al menos 60 años (o 50 si tienes una discapacidad), haber estado casado al menos 10 años, no estar casado actualmente y no tener derecho a un beneficio mayor por tu propio historial.
- También puedes calificar a cualquier edad si cuidas a un hijo de tu excónyuge menor de 16 años, o mayor con discapacidad y con derecho a beneficios.
Qué puedes hacer
- Reúne tu acta de matrimonio y la sentencia de divorcio para comprobar los 10 años.
- Pide una estimación al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) antes de solicitar; atienden en español de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m. Ten a mano el número de Seguro Social de tu excónyuge o, si no lo tienes, su fecha de nacimiento y el nombre de sus padres.
- Compara con tu propio beneficio, porque se paga el más alto.
- Si piensas solicitar antes de la plena edad de jubilación, el pago será menor.
Fuentes: Administración del Seguro Social, blog del 27 de octubre de 2026 y ssa.gov, beneficios familiares. Consultado el 28 de octubre de 2026.