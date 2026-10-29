La Fed mantiene las tasas de interés, pero dos miembros piden subirlas
Publicado el 29/10/2026 a las 12:45
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La Reserva Federal (Fed) mantuvo sin cambios las tasas de interés el 28 de octubre de 2026. El rango objetivo de la tasa de fondos federales sigue entre 3.75% y 4%. La votación del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) fue de 10 a 2: dos miembros votaron a favor de subirlas.
Por qué importa: la tasa de la Fed influye en el costo del crédito. Tras la subida de septiembre, la pausa no trae alivio, y dos votos piden más alzas mientras la inflación sigue en 3.7% en los 12 meses hasta septiembre, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).
Qué decidió la Fed
- El comunicado del FOMC, publicado a las 2:00 p.m. (hora del Este), mantuvo el rango objetivo de la tasa de fondos federales entre 3.75% y 4%.
- La votación fue de 10 a 2. Lisa D. Cook y Beth M. Hammack votaron en contra porque preferían subir la tasa un cuarto de punto porcentual (0.25) en esta reunión.
- La tasa que la Fed paga sobre los saldos de reserva de los bancos se mantiene en 3.90%, desde el 29 de octubre.
- La tasa de crédito primario, la "ventanilla de descuento" para bancos, se mantiene en 4%.
- Reuniones anteriores: el 16 de septiembre la Fed subió la tasa un cuarto de punto, al rango actual, por votación de 12 a 0. El 29 de julio la había mantenido entre 3.5% y 3.75%, con votación de 9 a 3; Hammack, Neel Kashkari y Lorie K. Logan querían subirla.
Qué dijo sobre la economía
- La actividad económica se expande "a un ritmo fuerte". En septiembre, el comunicado decía "sólido".
- El gasto interno ha sido resistente.
- La creación de empleo ha seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de desempleo ha cambiado poco. Fue de 4.2% en septiembre, según la BLS.
- "La inflación sigue elevada". El índice de precios al consumidor (CPI) subió 3.7% en los 12 meses hasta septiembre.
- La incertidumbre sigue alta, en parte por acontecimientos geopolíticos.
Lo que viene
La próxima reunión de la Fed será el 8 y 9 de diciembre de 2026, con nuevas proyecciones económicas. El Comité señala que reunir más información le ayudará a decidir la postura adecuada para asegurar un regreso oportuno de la inflación a su meta de 2%, y que "logrará la estabilidad de precios".
Qué puedes hacer
- Revisa si tu tarjeta de crédito o tu préstamo tiene tasa variable.
- Paga primero las deudas con el interés más alto.
- Compara cuentas de ahorro y certificados de depósito antes de dejar tu dinero quieto.
- Si planeas comprar casa o auto, compara las ofertas de varios prestamistas.
- Evita sumar deuda nueva en la tarjeta de crédito.
Fuentes: Reserva Federal, comunicado del 28 de octubre de 2026, nota de implementación y Oficina de Estadísticas Laborales. Consultado el 28 de octubre de 2026.