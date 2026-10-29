La Reserva Federal (Fed) mantuvo sin cambios las tasas de interés el 28 de octubre de 2026. El rango objetivo de la tasa de fondos federales sigue entre 3.75% y 4%. La votación del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) fue de 10 a 2: dos miembros votaron a favor de subirlas.

Por qué importa: la tasa de la Fed influye en el costo del crédito. Tras la subida de septiembre, la pausa no trae alivio, y dos votos piden más alzas mientras la inflación sigue en 3.7% en los 12 meses hasta septiembre, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Qué decidió la Fed

El comunicado del FOMC, publicado a las 2:00 p.m. (hora del Este), mantuvo el rango objetivo de la tasa de fondos federales entre 3.75% y 4%.

La votación fue de 10 a 2. Lisa D. Cook y Beth M. Hammack votaron en contra porque preferían subir la tasa un cuarto de punto porcentual (0.25) en esta reunión.

La tasa que la Fed paga sobre los saldos de reserva de los bancos se mantiene en 3.90%, desde el 29 de octubre.

La tasa de crédito primario, la "ventanilla de descuento" para bancos, se mantiene en 4%.

Reuniones anteriores: el 16 de septiembre la Fed subió la tasa un cuarto de punto, al rango actual, por votación de 12 a 0. El 29 de julio la había mantenido entre 3.5% y 3.75%, con votación de 9 a 3; Hammack, Neel Kashkari y Lorie K. Logan querían subirla.

Qué dijo sobre la economía

La actividad económica se expande "a un ritmo fuerte". En septiembre, el comunicado decía "sólido".

El gasto interno ha sido resistente.

La creación de empleo ha seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de desempleo ha cambiado poco. Fue de 4.2% en septiembre, según la BLS.

"La inflación sigue elevada". El índice de precios al consumidor (CPI) subió 3.7% en los 12 meses hasta septiembre.

La incertidumbre sigue alta, en parte por acontecimientos geopolíticos.

Lo que viene

La próxima reunión de la Fed será el 8 y 9 de diciembre de 2026, con nuevas proyecciones económicas. El Comité señala que reunir más información le ayudará a decidir la postura adecuada para asegurar un regreso oportuno de la inflación a su meta de 2%, y que "logrará la estabilidad de precios".

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