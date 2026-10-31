Resumen semanal de dinero del 24 al 30 de octubre: dólar, Fed, gasolina, Seguro Social, SNAP, Obamacare y aranceles en un solo lugar.

Este resumen semanal de dinero repasa lo que pasó del sábado 24 al viernes 30 de octubre de 2026: el dólar subió con fuerza frente al peso mexicano, la Fed mantuvo las tasas, la gasolina siguió a la baja y llegaron novedades sobre Seguro Social, SNAP, Obamacare y aranceles. Por qué importa: casi todos estos temas llegan al presupuesto familiar: lo que rinde un envío de dinero, lo que cuesta una deuda, lo que se paga por combustible, cuándo llega un depósito o qué ayuda se puede perder. Aquí tienes lo esencial y las fechas que siguen. El dólar llegó a 18.81 pesos en México El tipo de cambio FIX que determinó Banco de México (Banxico) el jueves 29 de octubre fue de 18.8148 pesos por dólar. Es el nivel más alto desde el 4 de agosto de 2025 (18.8783) y el más alto de lo que va de 2026. En un día subió 0.8%, desde 18.6673 el miércoles 28 de octubre. En tres días hábiles, desde 18.5798 el lunes 26 de octubre, el avance fue de 1.3%. Con ese dato, 200 dólares equivalen a 3,762.96 pesos y 500 dólares, a 9,407.40 pesos. Es una tasa de referencia: los bancos, las casas de cambio y las empresas de envío aplican su propia tasa y sus comisiones, así que conviene comparar el monto final que recibirá tu familia. En Colombia, la Tasa de Cambio Representativa del Mercado vigente el viernes 30 de octubre es de 3,166.91 pesos por dólar, prácticamente sin cambio frente al día anterior. Lee más: El dólar sube a 18.81 pesos en México, su nivel más alto desde agosto de 2025 La Fed mantuvo las tasas, pero dos miembros pidieron subirlas Antes de la reunión, una encuesta de Reuters daba por hecho que la tasa se mantendría: 94 de 100 economistas lo esperaban, y los 100 preveían una subida en diciembre. Así fue. El miércoles 28 de octubre, la Reserva Federal dejó el rango de la tasa de fondos federales entre 3.75% y 4%, tras la subida de 0.25 puntos de septiembre. La votación fue de 10 a 2. Lisa D. Cook y Beth M. Hammack votaron en contra porque preferían subir la tasa un cuarto de punto. El comunicado describe una actividad económica que se expande «a un ritmo fuerte» y señala que «la inflación sigue elevada»: el índice de precios al consumidor subió 3.7% en los 12 meses hasta septiembre, y el desempleo fue de 4.2%. Para tu bolsillo, esto significa que el crédito no se abarata: revisa si tu tarjeta o tu préstamo tienen tasa variable, paga primero las deudas con el interés más alto y compara cuentas de ahorro y certificados de depósito. La próxima reunión será el martes 8 y el miércoles 9 de diciembre. Lee más: Decisión de la Fed el 28 de octubre: qué esperar y cómo puede tocar tu bolsillo

Lee más: La Fed mantiene las tasas de interés, pero dos miembros piden subirlas La gasolina baja por quinta semana, pero el diésel sube Según la Administración de Información Energética (EIA), con precios del lunes 26 de octubre, la gasolina regular promedia $4.269 por galón en el país. Bajó 1.5 centavos en la semana, su quinta caída seguida, y es el precio más bajo desde el 7 de septiembre. Aun así, cuesta $1.234 más que hace un año. El promedio nacional esconde diferencias. En el Medio Oeste el precio subió 12.4 centavos y en Ohio llegó a $4.380 (+33.1 centavos). La Costa Oeste es la región más cara, con $5.417, y la Costa del Golfo la más barata, con $3.702. El diésel avanzó por segunda semana seguida, a $6.352 por galón, y cuesta $2.634 más que hace un año. Compara precios cerca de ti antes de cargar y combina mandados en un solo recorrido. Lee más: La gasolina baja por quinta semana, pero se dispara en el Medio Oeste y sube el diésel Seguro Social: fechas de noviembre y beneficios para divorciados El pago de noviembre se reparte en cuatro fechas, según el calendario de la Administración del Seguro Social (SSA): el martes 3 de noviembre, para quienes empezaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 o reciben Seguro Social y SSI a la vez; el martes 10, para los nacidos del 1 al 10; el miércoles 18, para los nacidos del 11 al 20; y el miércoles 25, para los nacidos del 21 al 31. El miércoles 11 es el Día de los Veteranos, feriado federal, por eso el grupo del 1 al 10 cobra un día antes. Noviembre no tiene depósito de SSI: el de este mes se pagó el viernes 30 de octubre, porque el 1 de noviembre cae domingo. Es el dinero de noviembre adelantado, no un pago extra. El aumento de 3.6% llega con los beneficios de enero de 2027, y los pagos de SSI con aumento empiezan el jueves 31 de diciembre. Lee más: Seguro Social en noviembre: el primer pago llega el martes 10 y no habrá depósito de SSI Además, la SSA recordó el martes 27 de octubre que, si estuviste casado al menos 10 años, podrías cobrar con el historial de trabajo de tu excónyuge. Debes tener 62 años o más y no estar casado. Puedes recibir hasta la mitad del beneficio que tu excónyuge recibiría a su plena edad de jubilación, y cobrarlo no le quita nada a él ni a su nueva familia. Si también tienes derecho a un beneficio por tu propio historial, se paga el más alto, no ambos. Para pedir una estimación, llama al 1-800-772-1213; atienden en español de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m.

Lee más: Seguro Social para divorciados: cómo cobrar con el historial de tu excónyuge SNAP: tarjetas con chip y la cifra más baja desde 2009 El Departamento de Agricultura (USDA) publicó el viernes 23 de octubre una regla propuesta para que los estados cambien a tarjetas EBT con chip y pago sin contacto, y así frenar el robo de beneficios de SNAP. El plazo propuesto es de dos años después de la regla final. Los estados tendrían que ofrecer, como mínimo, opciones como bloquear compras fuera del estado o por internet, fijar un monto máximo por compra y recibir alertas. El historial de transacciones pasaría de 2 a 12 meses. Es solo una propuesta, y los comentarios se reciben hasta el martes 22 de diciembre. Mientras tanto, no compartas tu PIN y revisa tus compras con frecuencia. Lee más: SNAP: el USDA propone tarjetas EBT con chip y alertas para frenar el robo de beneficios Por otro lado, el número de beneficiarios bajó en julio de 2026 a 36,087,667 personas en 19,636,409 hogares, la cifra mensual más baja desde julio de 2009. En julio de 2025 eran 41,603,048 personas, una caída de 13.3%. Arizona tuvo la mayor baja (-50.8%) y Alaska fue el único estado con aumento (+3.5%). Los datos de junio y julio son preliminares y las tablas del USDA no explican las causas. Si tú o tu familia usan SNAP, responde a tiempo a los avisos y renovaciones de tu estado. Lee más: SNAP baja a su nivel más bajo desde 2009: 36 millones de beneficiarios en julio Obamacare: proponen verificar datos antes de dar subsidios El gobierno federal propuso el viernes 23 de octubre que los mercados de Obamacare verifiquen ingresos, ciudadanía o estatus migratorio, otra cobertura y lugar de residencia antes de dar la ayuda financiera. Se aplicaría desde el año de cobertura 2028, con un periodo de verificación que empezaría el domingo 1 de agosto de 2027. La reinscripción automática con ayuda solo sería posible si el inscrito confirma sus datos cada año. La propia regla estima que unas 332,500 personas menos se inscribirían cada año por las barreras administrativas. Es una propuesta, no una regla final, y no cambia la cobertura de 2027. Puedes inscribirte o actualizar tu solicitud para 2027 desde el 1 de noviembre en HealthCare.gov; ten a mano comprobantes de ingresos, residencia y estatus migratorio. Lee más: Obamacare: proponen verificar ingresos y estatus migratorio antes de dar subsidios desde 2028