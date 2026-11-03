SNAP: cuatro estados más prohíben comprar refrescos con EBT desde noviembre
Publicado el 03/11/2026 a las 08:21
Tu Dinero, directo a tu correo
Cheques, créditos, ahorros y cambios que afectan tu bolsillo, explicados con claridad y gratis.
Desde el 1 de noviembre de 2026, los beneficiarios de SNAP (cupones de alimentos) en Carolina del Sur, Dakota del Norte, Montana y Virginia ya no pueden comprar refrescos y otros productos azucarados con su tarjeta EBT.
Por qué importa: si vives en uno de estos estados, ya no puedes pagar refrescos con SNAP ni los demás productos excluidos. Otros estados también tienen restricciones vigentes o próximas, y en cuatro un tribunal las frenó.
Qué cambió el 1 de noviembre
El Departamento de Agricultura (USDA) aprueba exenciones que permiten a los estados prohibir la compra con SNAP de productos poco nutritivos, como refrescos y dulces, mediante proyectos de demostración bajo la sección 17(b) de la Ley de Alimentos y Nutrición de 2008.
- Carolina del Sur: dulces, bebidas energéticas, refrescos y bebidas endulzadas.
- Dakota del Norte: bebidas endulzadas, bebidas energéticas y dulces.
- Montana: bebidas con alto contenido de azúcar, bebidas energéticas, dulces y postres preparados.
- Virginia: bebidas endulzadas.
El Federal Register publicó el 3 de noviembre los avisos de aprobación final de Carolina del Sur, Dakota del Norte y Montana (47, 65 y 29 comentarios públicos, respectivamente). En Carolina del Sur la mayoría se opuso, pero el USDA concluyó que ningún comentario era significativo y aprobó el proyecto sin cambios.
El USDA recuerda que los beneficios de SNAP son complementarios y no impiden comprar los productos excluidos con dinero propio (no SNAP).
Dónde ya rigen y cuáles vienen
Ya rigen (fechas de inicio de 2026):
- Indiana (1 de enero): refrescos y dulces.
- Utah (1 de enero): refrescos.
- Idaho (15 de febrero): refrescos y dulces.
- Oklahoma (15 de febrero): refrescos y dulces.
- Luisiana (18 de febrero): refrescos, bebidas energéticas y dulces.
- Texas (1 de abril): bebidas endulzadas y dulces.
- Florida (20 de abril): refrescos, bebidas energéticas, dulces y postres preparados.
- Arkansas (1 de julio): refrescos, bebidas de frutas con menos de 50% de jugo natural, bebidas energéticas y dulces.
Próximas:
- Nebraska: 1 de diciembre de 2026 (refrescos y bebidas energéticas; desde el 1 de marzo de 2027, también dulces).
- Wyoming: 1 de febrero de 2027.
- Kansas y Misuri: 15 de febrero de 2027.
- Ohio y Hawái: 1 de abril de 2027.
- Nevada: 1 de febrero de 2028.
Estados donde un juez frenó las restricciones
El 22 de junio de 2026, un tribunal federal del Distrito de Columbia (caso Aragon et al. v. Rollins et al.) anuló la aprobación y ordenó que no se apliquen las restricciones en Colorado, Iowa, Tennessee y Virginia Occidental.
Qué puedes hacer
- Revisa la lista de tu estado antes de ir a la tienda.
- Separa tus compras y paga con dinero propio los productos excluidos.
- Consulta la página de tu estado en el mapa y la lista del USDA, actualizada el 30 de octubre de 2026.
Fuentes: USDA FNA, exenciones de restricción de alimentos de SNAP; Federal Register, aviso de aprobación de Carolina del Sur (2026-22387). Datos consultados el 3 de noviembre de 2026.