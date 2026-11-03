Desde el 1 de noviembre de 2026, los beneficiarios de SNAP (cupones de alimentos) en Carolina del Sur, Dakota del Norte, Montana y Virginia ya no pueden comprar refrescos y otros productos azucarados con su tarjeta EBT.

Por qué importa: si vives en uno de estos estados, ya no puedes pagar refrescos con SNAP ni los demás productos excluidos. Otros estados también tienen restricciones vigentes o próximas, y en cuatro un tribunal las frenó.

Qué cambió el 1 de noviembre

El Departamento de Agricultura (USDA) aprueba exenciones que permiten a los estados prohibir la compra con SNAP de productos poco nutritivos, como refrescos y dulces, mediante proyectos de demostración bajo la sección 17(b) de la Ley de Alimentos y Nutrición de 2008.

Carolina del Sur: dulces, bebidas energéticas, refrescos y bebidas endulzadas.

dulces, bebidas energéticas, refrescos y bebidas endulzadas. Dakota del Norte: bebidas endulzadas, bebidas energéticas y dulces.

bebidas endulzadas, bebidas energéticas y dulces. Montana: bebidas con alto contenido de azúcar, bebidas energéticas, dulces y postres preparados.

bebidas con alto contenido de azúcar, bebidas energéticas, dulces y postres preparados. Virginia: bebidas endulzadas.

El Federal Register publicó el 3 de noviembre los avisos de aprobación final de Carolina del Sur, Dakota del Norte y Montana (47, 65 y 29 comentarios públicos, respectivamente). En Carolina del Sur la mayoría se opuso, pero el USDA concluyó que ningún comentario era significativo y aprobó el proyecto sin cambios.

El USDA recuerda que los beneficios de SNAP son complementarios y no impiden comprar los productos excluidos con dinero propio (no SNAP).

Dónde ya rigen y cuáles vienen

Ya rigen (fechas de inicio de 2026):