Los precios de la gasolina en Estados Unidos van de $3.20 a $6.06 por galón en las áreas analizadas. Consulta dónde cuesta más y dónde subió más.

Bajada: California concentra las 10 zonas metropolitanas más caras para comprar gasolina. Carolina del Norte tiene ocho de las 10 más económicas, mientras algunas ciudades registran aumentos anuales superiores al 50%. Por qué importa: Llenar un tanque de 15 galones cuesta aproximadamente $91 en San Luis Obispo, California, frente a $48 en Fayetteville, Carolina del Norte. Para quienes dependen del automóvil para trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o hacer entregas, esa diferencia se repite cada vez que visitan la gasolinera. Los precios de la gasolina están bajando en buena parte de Estados Unidos, pero ese alivio todavía no devuelve a los conductores a lo que pagaban hace un año. Un análisis de seobacklinks.com, elaborado con los precios de AAA del 4 de noviembre de 2026, encontró aumentos anuales en las 474 áreas metropolitanas examinadas. Lo esencial San Luis Obispo encabeza el ranking , con gasolina regular a $6.06 por galón; Bakersfield le sigue con $6.04.

, con gasolina regular a $6.06 por galón; Bakersfield le sigue con $6.04. Fayetteville y Goldsboro, en Carolina del Norte, son las más económicas , ambas con $3.20 por galón.

, ambas con $3.20 por galón. 338 de las 474 áreas analizadas registran precios al menos $1 por galón superiores a los de hace un año.

registran precios al menos $1 por galón superiores a los de hace un año. Hay alivio reciente: 468 áreas tienen precios menores que una semana antes, y 436 muestran una reducción frente al mes anterior. [caption id="attachment_1699716" align="alignnone" width="550"] Source: MundoNow, California concentra las 10 áreas metropolitanas con gasolina regular más cara del ranking, mientras Carolina del Norte tiene ocho de las 10 más económicas. Fuente: análisis de seobacklinks.com con datos de AAA al 4 de noviembre de 2026. [/caption] California domina los precios más altos [caption id="attachment_1699716" align="alignnone" width="550"]Source: MundoNow, California concentra las 10 áreas metropolitanas con gasolina regular más cara del ranking, mientras Carolina del Norte tiene ocho de las 10 más económicas. Fuente: análisis de seobacklinks.com con datos de AAA al 4 de noviembre de 2026. [/caption] El área de San Luis Obispo–Atascadero–Paso Robles, en la costa central de California, registra un promedio de $6.06 por galón, frente a $4.92 un año antes. Bakersfield es la única otra zona del ranking que supera los $6. Las cifras coinciden, al redondearse al centavo, con los promedios publicados por AAA. gasprices.aaa.com Los 10 primeros lugares están en California. Para los conductores de Los Ángeles, San Diego y otras comunidades del estado, la reducción reciente sigue dejando una factura considerablemente mayor que la del año pasado. Puesto Área metropolitana de California Precio actual Hace un año 1 San Luis Obispo–Atascadero–Paso Robles $6.06 $4.92 2 Bakersfield $6.04 $4.59 3 Santa Rosa $5.98 $4.73 4 Santa Barbara–Santa Maria–Lompoc $5.98 $4.70 5 Salinas $5.98 $4.69 6 San Diego $5.97 $4.85 7 Los Angeles–Long Beach $5.94 $4.78 8 San Francisco $5.91 $4.67 9 Santa Cruz–Watsonville $5.90 $4.65 10 Ventura $5.89 $4.81 Precios por galón de gasolina regular. Fuente: análisis de seobacklinks.com con datos de AAA.

Carolina del Norte y el sur de Texas ofrecen los precios más bajos En el extremo opuesto aparecen Fayetteville y Goldsboro, ambas con un promedio de $3.20 por galón. Carolina del Norte concentra ocho de las 10 áreas más económicas del análisis; las otras dos están en el Valle del Río Grande, en Texas. Eso tampoco significa que sus residentes estén pagando menos que antes. En McAllen–Edinburg–Mission, por ejemplo, el promedio pasó de $2.52 a $3.34 por galón: unos $12.30 adicionales por cada tanque de 15 galones, utilizando los precios redondeados. Los valores publicados por AAA respaldan esa comparación. gasprices.aaa.com Puesto Área metropolitana Precio actual Hace un año 1 Fayetteville, Carolina del Norte $3.20 $2.81 2 Goldsboro, Carolina del Norte $3.20 $2.82 3 Rocky Mount, Carolina del Norte $3.24 $2.79 4 Wilmington, Carolina del Norte $3.25 $2.84 5 Hickory–Lenoir–Morganton, Carolina del Norte $3.27 $2.72 6 Jacksonville, Carolina del Norte $3.29 $2.83 7 Winston-Salem, Carolina del Norte $3.31 $2.83 8 New Bern, Carolina del Norte $3.32 $2.76 9 McAllen–Edinburg–Mission, Texas $3.34 $2.52 10 Brownsville–Harlingen, Texas $3.36 $2.54 Precios por galón de gasolina regular. Fuente: análisis de seobacklinks.com con datos de AAA. Los mayores aumentos están en lugares que antes eran económicos Tener la gasolina más cara y sufrir el mayor aumento son cosas distintas. California domina el primer grupo, pero Wisconsin concentra cinco de las 10 mayores alzas porcentuales anuales del análisis. La mayor corresponde a Janesville–Beloit, donde el precio pasó de $2.71 a $4.30 por galón, un incremento cercano al 59%. Para un tanque de 15 galones, son aproximadamente $24 más que hace un año. AAA registra valores que coinciden con esos precios redondeados. gasprices.aaa.com Área metropolitana Hace un año Precio actual Aumento anual Janesville–Beloit, Wisconsin $2.71 $4.30 59% Durango, Colorado $2.89 $4.57 58% Casper, Wyoming $2.55 $4.02 58% Amarillo, Texas $2.48 $3.89 57% Kearney, Nebraska $2.81 $4.34 55% Lubbock, Texas $2.45 $3.75 53% Wausau, Wisconsin $2.77 $4.24 53% Superior, Wisconsin $2.72 $4.16 53% Sheboygan, Wisconsin $2.73 $4.15 52% Oshkosh, Wisconsin $2.72 $4.14 52% Porcentajes reportados por la fuente, calculados con precios sin redondear.

En el conjunto de los estados, el análisis identifica a Illinois como el de mayor aumento en dólares, de $3.23 a $4.64 por galón: $1.41 adicionales, equivalentes a aproximadamente 44%. Wisconsin registra el mayor incremento porcentual estatal, cercano al 50%, de $2.77 a $4.15. La gasolina baja, pero el bolsillo todavía siente el aumento Como informó MundoNow en su cobertura sobre la caída de los precios de la gasolina por quinta semana consecutiva, la tendencia reciente apunta a una reducción. Sin embargo, una baja semanal y un aumento anual pueden ocurrir al mismo tiempo. Según el análisis de las 474 áreas, la gasolina regular cuesta menos que una semana antes en 468, y menos que un mes antes en 436. Aun así, todas mantienen precios superiores a los de hace un año, y 23 registran incrementos de al menos 50%. Oliver Weston, identificado en el material proporcionado como fundador de seobacklinks.com, señaló que algunos de los mayores saltos se produjeron en mercados que antes tenían gasolina económica, como Janesville, Casper y Amarillo. Su observación resume el contraste: el alivio reciente llega después de aumentos que todavía pesan sobre el presupuesto familiar. Fuera de California, también hay precios superiores a $5 El análisis sitúa a las cinco áreas metropolitanas de Hawái entre las más caras después de California, encabezadas por Lihue, en Kauai, con $5.85 por galón. Fuera de esos dos estados, destacan Seattle–Bellevue–Everett, con $5.32; Reno, con $5.31; y Las Vegas, con $5.28. En la ciudad de Chicago, la gasolina regular promedia $5.06. El diésel añade otra presión El encarecimiento también alcanza al combustible utilizado por buena parte del transporte de mercancías. Según el análisis proporcionado, la mediana de los promedios de diésel de los 50 estados y Washington, D. C., es de $6.29 por galón, frente a $3.62 un año antes.