El IRS anunció que la deducción estándar y el crédito tributario por hijos suben para el año fiscal 2027. El 5 de noviembre de 2026, la agencia dio a conocer los ajustes anuales por inflación de casi 70 disposiciones tributarias, entre ellas los tramos de impuestos. Los detalles están en el Revenue Procedure 2026-35.

Por qué importa: con una deducción estándar más alta, una parte mayor del ingreso queda libre de impuestos. Estos montos se aplican, en general, a las declaraciones que se presentarán en 2028, no a la de la próxima temporada. Frank J. Bisignano, director ejecutivo del IRS, dijo que los contribuyentes verán aumentos en la deducción estándar y el crédito por hijos.

La deducción estándar en 2027

Montos para 2027:

$33,200 para parejas casadas que declaran en conjunto (sube $1,000 respecto a 2026).

$16,600 para solteros y casados que declaran por separado.

$24,925 para cabezas de familia.

Los nuevos tramos de impuestos

Estos son los tramos de 2027 para solteros y, entre paréntesis, para parejas casadas que declaran en conjunto:

10% hasta $12,800 ($25,600).

12% por ingresos de más de $12,800 ($25,600).

22% de más de $52,025 ($104,050).

24% de más de $109,125 ($218,250).

32% de más de $208,325 ($416,650).

35% de más de $264,550 ($529,100).

37%, la tasa máxima, que no cambia, para ingresos de más de $661,375 ($793,650).

Créditos para familias