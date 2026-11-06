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IRS: sube la deducción estándar en 2027 y el crédito por hijos llega a $2,300
El IRS fijó la deducción estándar de 2027 en $33,200 para parejas y $16,600 para solteros; el crédito por hijos, $2,300. Aplica a la declaración 2028.
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IRS: sube la deducción estándar en 2027 y el crédito por hijos llega a $2,300
Foto Income-tax-filing, Source: Depositphotos

Publicado el 06/11/2026 a las 08:31

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El IRS anunció que la deducción estándar y el crédito tributario por hijos suben para el año fiscal 2027. El 5 de noviembre de 2026, la agencia dio a conocer los ajustes anuales por inflación de casi 70 disposiciones tributarias, entre ellas los tramos de impuestos. Los detalles están en el Revenue Procedure 2026-35.

Por qué importa: con una deducción estándar más alta, una parte mayor del ingreso queda libre de impuestos. Estos montos se aplican, en general, a las declaraciones que se presentarán en 2028, no a la de la próxima temporada. Frank J. Bisignano, director ejecutivo del IRS, dijo que los contribuyentes verán aumentos en la deducción estándar y el crédito por hijos.

La deducción estándar en 2027

Montos para 2027:

  • $33,200 para parejas casadas que declaran en conjunto (sube $1,000 respecto a 2026).
  • $16,600 para solteros y casados que declaran por separado.
  • $24,925 para cabezas de familia.

Los nuevos tramos de impuestos

Estos son los tramos de 2027 para solteros y, entre paréntesis, para parejas casadas que declaran en conjunto:

  • 10% hasta $12,800 ($25,600).
  • 12% por ingresos de más de $12,800 ($25,600).
  • 22% de más de $52,025 ($104,050).
  • 24% de más de $109,125 ($218,250).
  • 32% de más de $208,325 ($416,650).
  • 35% de más de $264,550 ($529,100).
  • 37%, la tasa máxima, que no cambia, para ingresos de más de $661,375 ($793,650).

Créditos para familias

  • Crédito tributario por hijos: máximo de $2,300 por hijo, $100 más que en 2026. La parte reembolsable llega a $1,800, también $100 más.
  • Crédito por ingreso del trabajo (EITC): máximo de $8,496 para quienes tienen tres o más hijos que califican, frente a $8,231 en 2026.
  • Crédito por adopción: hasta $18,250 en gastos calificados (antes $17,670), con hasta $5,280 reembolsables.

Otros cambios

  • El límite de aporte por nómina a las cuentas de gastos flexibles de salud (FSA) sube a $3,500 ($100 más). El traspaso máximo de saldo no usado, donde el plan lo permite, es de $700 ($20 más).
  • El beneficio de transporte y estacionamiento pagado por el empleador será de $350 al mes ($10 más).
  • Se podrán regalar hasta $20,000 por persona sin que cuenten como regalos sujetos a impuesto (antes $19,000).
  • La exención personal sigue en $0.

Qué puedes hacer

  • No confundas estos montos con los de la declaración de la próxima temporada: corresponden, en general, a la de 2028.
  • Revisa la retención en tu trabajo si tus ingresos cambian.
  • Aprovecha el aumento del límite de la FSA si tu empleador la ofrece.
  • Revisa si calificas para el EITC.
  • Consulta el comunicado del IRS o a un preparador autorizado.

Fuente: IRS, comunicado IR-2026-133 sobre los ajustes por inflación para 2027. Datos consultados el 6 de noviembre de 2026.

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